Kia Carens bản điện mới bán tại Indonesia

Kia Carens EV được Kia Sales Indonesia giới thiệu ngày 11/11 tại Jakarta. Xe có 4 phiên bản, giá bán từ 379-432 triệu rupiah, tương đương khoảng 535-610 triệu đồng. Đây là phiên bản thuần điện của dòng MPV Carens, được thiết kế theo phong cách SUV với khoảng sáng gầm 200 mm.

Kia Carens mới ra mắt Indonesia với bản điện. Ảnh: Kia

Cụ thể, bản Air 7 chỗ có giá 379 triệu rupiah (khoảng 535 triệu đồng), bản Air Captain 6 chỗ giá 389 triệu rupiah (549 triệu đồng). Hai phiên bản Earth 7 chỗ và Earth Captain 6 chỗ có giá lần lượt 422 triệu rupiah (596 triệu đồng) và 432 triệu rupiah (610 triệu đồng).

Thiết kế và trang bị Carens EV gần giống bản xăng ở Việt Nam

Carens EV sử dụng ngôn ngữ thiết kế Digital Tiger Face đặc trưng của Kia. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED Star Map, kết hợp những đường nét góc cạnh ở cản trước. Phía sau cũng sử dụng dải đèn LED kéo dài, tạo nhận diện tương đồng các mẫu xe Kia thế hệ mới.

Xe có khoảng sáng gầm 200 mm, đi cùng thiết kế thân xe mang phong cách SUV. Kia cung cấp 4 màu sơn gồm trắng Creamy White Pearl, bạc Magnetic Silver Metallic, xám Titan Gray Metallic và đen Midnight Black Pearl.

Ngoại hình Carens bản điện gần giống bản xăng. Ảnh: Kia

Khoang cabin được bố trí theo hai cấu hình. Bản 7 chỗ sử dụng hàng ghế thứ hai dạng băng, trong khi bản 6 chỗ có hai ghế độc lập kiểu captain seat. Hàng ghế thứ ba có thể tiếp cận thông qua cơ cấu gập điện One-Touch Easy Electric Tumble Seat hoặc lẫy Walk-in Lever trên phiên bản Earth.

Dung tích khoang hành lý đạt từ 216 đến 1.973 lít tùy cách bố trí ghế. Xe còn có thêm khoang chứa đồ phía trước dung tích 21 lít.

Xe có khoang cabin rộng rãi cho 6-7 người ngồi. Ảnh: Kia

Tất cả phiên bản đều có màn hình kép Dual Panoramic Display kích thước tổng cộng 26,6 inch và hệ thống kết nối Kia Connect. Trên bản Earth, trang bị được bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh hai lớp, hệ thống âm thanh BOSE 8 loa, đèn viền nội thất 64 màu, ghế trước thông gió và ghế lái chỉnh điện 4 hướng.

Phiên bản cao cấp còn có hệ thống lọc không khí, bàn gập phía sau lưng ghế trước và gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 với 20 tính năng an toàn, hỗ trợ vận hành.

Thiết kế nội thất bản điện cũng tương tự bản xăng. Ảnh: Kia

Hai tùy chọn pin, tầm hoạt động tối đa ở mức khá

Kia Carens EV sử dụng pin NMC đặt dưới sàn xe nhằm tối ưu không gian cho khoang nội thất ba hàng ghế. Xe có hai cấu hình pin và động cơ điện.

Phiên bản Air Standard Range sử dụng pin dung lượng 42 kWh, kết hợp động cơ điện công suất 99 kW (134 mã lực), mô-men xoắn 255 Nm. Tầm vận hành tối đa đạt 404 km sau mỗi lần sạc đầy.

Trong khi đó, phiên bản Earth Long Range sử dụng pin 51,4 kWh, động cơ điện công suất 126 kW (171 mã lực) và mô-men xoắn 255 Nm. Tầm vận hành tối đa tăng lên 490 km.

Cả hai mức phạm vi hoạt động đều được công bố theo tiêu chuẩn MIDC.

Cổng sạc ở trước đầu xe. Ảnh: Kia

Carens EV hỗ trợ sạc AC công suất tối đa 11 kW và sạc nhanh DC tối đa 100 kW. Với phiên bản Earth, thời gian sạc pin từ 10% lên 80% mất khoảng 39 phút trong điều kiện phù hợp.

Xe còn có lẫy chuyển số phía sau vô-lăng để điều chỉnh mức phanh tái sinh năng lượng và chế độ lái một bàn đạp i-Pedal. Riêng bản Earth có công nghệ cấp điện ngược V2L, cho phép sử dụng nguồn điện từ pin xe để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

Carens EV lắp ráp tại Indonesia với tỷ lệ nội địa hóa cao

Carens EV được lắp ráp tại nhà máy Hyundai Motor Manufacturing Indonesia ở Cikarang. Theo Kia, mẫu xe đạt tỷ lệ nội địa hóa 80%, nhờ sử dụng linh kiện trong nước, lắp ráp xe tại Indonesia và sản xuất, lắp ráp pin thông qua các đơn vị HLI và HEI.

Đáng chú ý, Kia Carens EV ra mắt tại Indonesia trong bối cảnh dòng Carens cũng vừa có phiên bản mới tại Việt Nam. Ngày 29/9, Kia Việt Nam giới thiệu Carens Clavis với hai phiên bản 1.5G Deluxe và 1.5G Luxury, giá lần lượt 639 triệu và 679 triệu đồng. Cả hai bản này đều dùng động cơ thuần xăng.