Kịch tính cứu tàu Hải quân Mỹ bốc cháy ở cảng Nhật Bản

21-08-2025 - 08:37 AM | Tài chính quốc tế

Một đám cháy đã bùng phát trên tàu USS New Orleans của Hải quân Mỹ đang neo đậu ngoài khơi tỉnh Okinawa - Nhật Bản chiều 20-8.

Đài truyền hình NHK ghi lại cảnh ngọn lửa bùng phát dữ dội trên con tàu USS New Orleans của Hải quân Mỹ gần cảng “Bãi biển trắng” ở TP Urami, tỉnh Okinawa. 

Ngọn lửa được cho là đã bùng phát vào khoảng 17 giờ ngày 20-8 (giờ địa phương) và khói được xác định bốc ra từ mũi tàu.

Nhiều tàu xung quanh tích cực bơm nước lên boong chính, trong khi Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cũng điều động một tàu tuần tra tới hiện trường. Cho đến nay chưa có báo cáo về thương vong và nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa rõ ràng.

Kịch tính cứu tàu Hải quân Mỹ bốc cháy ở cảng Nhật Bản- Ảnh 1.

Các bên nỗ lực tìm cách dập tắt đám cháy trên tàu USS New Orleans. Ảnh: NHK

USS New Orleans là tàu đổ bộ vận tải lớp San Antonio, được thiết kế để đưa thủy quân lục chiến Mỹ cùng trang bị vào những khu vực tranh chấp. 

Con tàu dài 208 mét, lượng choán nước hơn 24.000 tấn, có khả năng chở khoảng 700 người và triển khai lính lên bờ bằng cách đổ bộ đất liền hoặc trực thăng. 

Hệ thống phòng thủ của tàu gồm hai pháo tự động 30 mm Bushmaster II để đối phó với mối đe dọa trên mặt biển và bệ phóng tên lửa phòng không RIM-116 Rolling Airframe Missile.

Kịch tính cứu tàu Hải quân Mỹ bốc cháy ở cảng Nhật Bản (Clip: Thanh Long)

Các tàu đổ bộ như USS New Orleans đóng vai trò thiết yếu trong Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, lực lượng phụ trách hoạt động trên khắp khu vực Tây Thái Bình Dương. 

Mọi thiệt hại nghiêm trọng hoặc quá trình sửa chữa kéo dài nào cũng có thể làm suy giảm năng lực đổ bộ của Mỹ trong khu vực, ảnh hưởng tới khả năng tập trận cùng đồng minh và hạn chế lựa chọn ứng phó nhanh.

Trong các sự cố tương tự trước đây - như vụ cháy thảm khốc trên USS Bonhomme Richard tại San Diego năm 2020, giới chức đã điều tra nguyên nhân trong thời gian dài, đặt ra nhiều nghi vấn về công tác bảo trì và tiêu chuẩn an toàn.

Trực thăng hải quân Mỹ hạ cánh khẩn cấp xuống ruộng lúa Nhật Bản

Theo Phương Linh

Người Lao động

Tàu hải quân Mỹ

