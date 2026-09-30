KIDO đặt mục tiêu làm 200 phim AI/năm, bắt tay ông lớn Tencent, kéo loạt đạo diễn tên tuổi vào cuộc, Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình toàn… gà

AIRO là công ty thuộc Tập đoàn KIDO, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nội dung, giải trí và thương mại. Ngày 29/9, doanh nghiệp công bố kế hoạch phát triển mới với trọng tâm là phim ảnh, show giải trí, quản lý nghệ sĩ và thương mại hóa nội dung.

Một trong những mục tiêu được KIDO đưa ra là sản xuất 200 phim ngắn ứng dụng AI mỗi năm từ 2027. Để phục vụ kế hoạch này, AIRO hợp tác với Yuguang Tongchen của Trung Quốc để thành lập studio tại Nam Ninh, với công suất dự kiến khoảng 20 phim ngắn mỗi tháng.

Tại sự kiện, Yuguang Tongchen được giới thiệu là doanh nghiệp có trụ sở tại Hàng Châu, đã hoạt động 11 năm trong lĩnh vực phim và quảng cáo, hiện có hơn 1.000 nhân sự trên toàn cầu.

Bên cạnh khâu sản xuất, AIRO cũng làm việc với các đạo diễn như Võ Thanh Hòa, Phan Minh Mẫn để phát triển nội dung gốc và những câu chuyện, nhân vật có thể tiếp tục khai thác về sau.

Ở đầu ra, AIRO cho biết đang hợp tác với Tencent thông qua WeTV, đồng thời làm việc với HTV, FPT Play và TV360 để phân phối nội dung trong nước và quốc tế.

Với mảng show và concert, công ty bắt tay Mango TV để phát triển các chương trình có nghệ sĩ Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc tham gia; một dự án mới giữa hai bên hiện đang được chuẩn bị để công bố.

Một chi tiết gây chú ý tại sự kiện là dự án “Thế Giới Trần Trụi” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, dự kiến ra mắt năm 2027.

Đây là bộ phim hoạt hình đầu tiên của anh, với hình ảnh giới thiệu cho thấy dàn nhân vật đều là những chú gà được dựng theo phong cách hoạt hình 3D.

Ngoài Nguyễn Quang Dũng, các kế hoạch được công bố còn có sự tham gia của nhiều đạo diễn quen thuộc như Victor Vũ, Võ Thanh Hòa, Nguyễn Hữu Hoàng, Hoàng Lê và Phan Minh Mẫn. AIRO sẽ tham gia đầu tư hoặc phối hợp sản xuất các phim như Chị Chị Em Em 3 , Án Mạng Karaoke và Chiến Bào .

KIDO cũng muốn kéo dài thời gian khai thác một nội dung sau khi phim kết thúc, khi nhân vật có thể tiếp tục xuất hiện trong quảng cáo, video mạng xã hội, livestream bán hàng hoặc các sản phẩm phát triển thêm từ phim gốc. Công ty đồng thời phát triển các nhân vật ảo, video quảng cáo và avatar livestream để phục vụ hoạt động thương mại.

Ông Trần Lệ Nguyên – Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO, Chủ tịch HĐQT AIRO nhấn mạnh: “Sự bùng nổ của AI và các nền tảng số đang thay đổi toàn bộ thói quen giải trí lẫn hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Ở chặng đường mới này, hệ sinh thái AIRO sẽ mở rộng toàn diện hơn. Chúng tôi không dừng lại ở việc ứng dụng AI để làm phim hay tạo kỹ xảo, mà mục tiêu lớn hơn là xây dựng một hệ sinh thái truyền thông - giải trí - thương mại toàn diện.

Ông Trần Lệ Nguyên – Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO, Chủ tịch HĐQT AIRO

Mô hình mới này giúp giải phóng tiềm năng của nghệ sĩ, tối ưu hóa chi phí sản xuất và biến mỗi nội dung giải trí thành điểm chạm bán hàng hiệu quả. Ở góc độ kinh doanh, đây là một hệ sinh thái có khả năng tự tạo ra doanh thu tái đầu tư liên tục. Vì thế, chúng tôi tự tin hướng tới mục tiêu đưa AIRO IPO vào năm 2030” .

Cuối sự kiện, Hyomin của T-ARA xuất hiện trên sân khấu, giao lưu và biểu diễn một số ca khúc. AIRO dự kiến mở rộng hoạt động kết nối nghệ sĩ quốc tế với thị trường Việt Nam và đưa nghệ sĩ Việt ra nước ngoài.