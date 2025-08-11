Kiến nghị bãi bỏ 16 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Theo đánh giá, kể từ khi Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực, danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, qua các đợt rà soát từ trước, phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội và trong bối cảnh tình hình kinh tế hiện nay, yêu cầu thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, việc đánh giá để cắt giảm, sửa đổi danh mục trên là cần thiết.

Trên cơ sở phân tích theo các tiêu chí trên, bước đầu VCCI kiến nghị bãi bỏ 16 ngành, nghề phổ biến và không còn phù hợp để tiếp tục bị kiểm soát chặt chẽ như kinh doanh dịch vụ kế toán; làm thủ tục hải quan; xuất khẩu gạo; việc làm và cho thuê lại lao động; bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô; dịch vụ tư vấn du học...