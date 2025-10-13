Kiến nghị xác định lại thời điểm tính tiền sử dụng đất khu đất 448 Nguyễn Tất Thành, TP HCM
Doanh nghiệp kiến nghị việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xác định tại thời điểm ký hợp đồng BT
Công ty CP Đầu tư MHL (MHL) vừa có văn bản kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, Hiệp hội Bất động sản TP HCM tháo gỡ khó khăn trong việc xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất khu đất 448 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu.
Theo đó, MHL cho biết đã ký Hợp đồng BT vào ngày 1-11-2016 và được thanh toán bằng quỹ đất tại số 448 Nguyễn Tất Thành. Công trình BT đã hoàn thành và bàn giao từ tháng 2-2018
MHL cho rằng thời điểm xác định giá đất là năm 2016 (khi ký hợp đồng BT)
Ngoài ra, việc xác định giá đất theo Nghị định 256/2025, MHL cho rằng chưa phù hợp vì hợp đồng BT được ký và hoàn thành trước ngày nghị định có hiệu lực, đồng thời cần tuân thủ nguyên tắc không hồi tố (áp dụng theo Nghị định 15/2015 và Quyết định 23/2025/QĐ-TTg)
MHL kiến nghị việc tính giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xác định tại thời điểm ký hợp đồng BT;
Khu đất số 448 Nguyễn Tất Thành là vị trí dự án Saigon Future (còn gọi là Saigon LightHouse), một tổ hợp căn hộ cao tầng và thương mại dịch vụ cao cấp do MHL (thành viên Tập đoàn IMG) phát triển. Dự án có quy mô 38 tầng nổi, 4 tầng hầm, diện tích đất 2.425 m2 và tổng diện tích sàn xây dựng 42.000 m2.
