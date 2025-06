Kiến trúc đậm chất bản địa tại căn hộ Sun Group Cát Bà

Thiết kế làm sống lại "hồn xưa nét cũ"

Cát Bà, viên ngọc của vịnh Bắc Bộ, mang trong mình câu chuyện lịch sử trải dài qua hàng thiên niên kỷ. Từ hơn 7.000 năm trước, tại làng chài cổ Cái Bèo (Vung O), những cư dân đầu tiên đã gắn bó với biển cả, tạo nên một nền văn hóa đánh bắt hải sản độc đáo.

Những con thuyền gỗ mộc mạc, đung đưa trên sóng nước vịnh Lan Hạ, đã trở thành biểu tượng bất diệt, khắc sâu vào ký ức vùng đất này. Cùng với đó, nghề mộc Hải Phòng, với âm thanh giòn tan của đục, búa trên những con đường làng, đã hun đúc nên linh hồn của những ngôi nhà, đó là những con thuyền mang đậm dấu ấn thời gian. Chính những giá trị văn hóa ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để The Xanh 2 ra đời, như một lời tri ân sâu sắc đến di sản Cát Bà.

Dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island nổi bật giữa vịnh di sản (Ảnh: Sun Property)

Tại dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island, The Xanh 2 tái hiện "hồn xưa nét cũ" qua hình khối kiến trúc độc đáo, gợi nhắc những con thuyền gỗ neo đậu bên bờ biển Cát Bà hàng ngàn năm trước. Vị thế tòa nhà hòa quyện với địa hình tự nhiên, trở thành một mảnh ghép hoàn hảo trong bức tranh sơn thủy hướng ra vịnh Lan Hạ.

Đăc biệt, gỗ – linh hồn của nghề mộc truyền thống đã thành vật liệu chủ đạo trong thiết kế The Xanh 2. Các cấu kiện, hệ khung và mộng gỗ được chế tác tinh xảo, mang đến vẻ đẹp thô mộc và ấm cúng, thân thuộc nhưng không kém phần sang trọng. Gỗ không chỉ là vật liệu, mà đã trở thành "người kể chuyện", khơi gợi ký ức về những làng nghề lâu đời, làm sống lại tinh hoa văn hóa bản địa.

Thiết kế tòa The Xanh 2 ứng dụng linh hoạt chất liệu truyền thống (Ảnh: Sun Property)

Khu phố thương mại sầm uất dưới chân tòa nhà, với các phân khu Phường Mộc, Phường Rèn, được lấy cảm hứng từ những phố nghề truyền thống, mang đến trải nghiệm sống động cho cư dân và du khách. Dòng sông cảnh quan Huyền Vũ xanh mát càng làm tăng sự hòa quyện giữa kiến trúc và thiên nhiên, tạo nên một không gian sống trọn vẹn.

Đón thiên nhiên vào không gian sống

Đúng như tên gọi, mỗi căn hộ tại The Xanh 2 đều được thiết kế dựa trên triết lý sống xanh, hài hoà tuyệt đối với thiên nhiên. Theo ông Miguel Falcao Fernandes, Giám đốc điều hành Công ty Kiến trúc và Thiết kế AEDAS (đơn vị thiết kế), dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island được khơi nguồn từ vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục và địa hình nơi đây - tựa vào dãy núi hùng vĩ, hướng mặt ra biển Đông mênh mông. Thế đất "tựa sơn hướng thủy" mang đến đặc quyền tầm view mãn nhãn cho gia chủ các căn hộ cao tầng, cũng như mang đến vượng khí cho vùng đất theo quan niệm phong thủy.

Kiến trúc tòa tháp The Xanh 2 hòa quyện tinh tế trong tổng thể cảnh quan (Ảnh: Sun Property)

"Chúng tôi mong muốn kiến trúc không chỉ hòa mình vào cảnh quan mà còn trở thành lời tôn vinh trọn vẹn dành cho "viên ngọc di sản" được UNESCO công nhận", ông Miguel Falcao Fernandes nói.

Tại đây, công năng căn hộ được thiết kế sáng tạo và tối ưu hóa giữa không gian thoáng đãng, với chiều cao trần lên đến 3,5m, ban công rộng 1,2m đón trọn nắng gió. Hệ cửa kính lớn từ sàn đến trần không chỉ tạo vẻ đẹp sang trọng, hiện đại cho căn hộ, mà cho phép ánh sáng tự nhiên tràn ngập không gian sống, nơi chủ nhân có thể đón nắng, hứng gió biển và thu trọn vẻ đẹp của Vịnh Lan Hạ trong tầm mắt.

Căn hộ mẫu Xanh Sky thiết kế sáng tạo, tối ưu công năng (Ảnh: Ánh Dương)

Theo AEDAS, tầm vóc dự án sẽ giúp định hình trải nghiệm cho cư dân. Chiều cao của tầng một lên tới 7 mét - tạo cảm giác rộng mở, khiến du khách cảm nhận được sự hiện diện của kiến ​​trúc theo cách mạnh mẽ, đồng thời cũng gia tăng tiềm năng kinh doanh thương mại. "Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các nhà thiết kế cảnh quan để hiện thực hóa ý tưởng chủ đầu tư, đó là cam kết tổng thể dự án sẽ tôn trọng địa hình tự nhiên, mang đến trải nghiệm cho cư dân và du khách. Cùng nhau, chúng ta tạo thành sự hoàn chỉnh, một cách tiếp cận kiến ​​trúc hiếm có vượt ra ngoài tính thẩm mỹ" - ông Miguel Falcao Fernandes cho biết thêm.

Để tạo nên một không gian sống xanh chuẩn mực, các vật liệu thượng hạng được tuyển chọn kỹ lưỡng cho The Xanh 2, đồng thời các chi tiết thiết kế được cân nhắc tỉ mỉ theo phong cách tối giản sang trọng và nét Á Đông duyên dáng. Với sự hợp tác giữa Sun Group, các kiến ​​trúc sư và kỹ sư địa phương giàu kinh nghiệm cùng nhóm chuyên gia quốc tế AEDAS, The Xanh 2 là nơi để cư dân trở về sống với thiên nhiên và tận hưởng phong cách sống tinh hoa giữa lòng di sản.

Góc ban công căn hộ khoáng đạt với tầm nhìn rộng mở (Ảnh: Sun Property)

Với vị trí đắc địa, The Xanh 2 còn trở thành "khán đài ngắm pháo hoa" đẹp bậc nhất dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island, bởi từ ban công căn hộ, cư dân có thể ngắm trọn Bản giao hưởng Đảo Xanh – Symphony of the Green Island trên nền vịnh Lan Hạ, show diễn đạt 2 kỷ lục Guinness thế giới với tổng mức đầu tư lên đến gần 200 tỷ đồng. Đây được coi là át chủ bài của du lịch đảo Ngọc trong mùa hè năm nay, hứa hẹn thu hút hàng triệu lượt du khách đến chiêm ngưỡng, trải nghiệm và mang lại sự sầm uất cho khu vực trung tâm Cát Bà.

The Xanh 2 không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, mà còn là biểu tượng của sự giao thoa giữa di sản văn hóa, thiên nhiên hùng vĩ và kiến trúc hiện đại, mang đến phong cách sống tinh hoa giữa lòng đảo ngọc Cát Bà.

Vừa ra mắt tại Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island, show nghệ thuật – thể thao "Bản giao hưởng Đảo Xanh" xác lập 2 kỷ lục Guinness thế giới, gây ấn tượng mạnh mẽ. Diễn ra 5 ngày mỗi tuần đến hết lễ 2/9, siêu show cùng chuỗi tiện ích như dịch vụ vận tải xanh, chợ đêm VuiFest, chuỗi nhà hàng ven biển… góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch – giải trí đẳng cấp, mở ra cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ cho bất động sản về khai thác, giá trị và tiềm năng đầu tư.