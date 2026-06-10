Kim loại quý đối mặt áp lực trước thềm công bố dữ liệu CPI Mỹ: Cần tín hiệu phục hồi rõ ràng để quay lại xu hướng tăng

Việc dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ nóng hơn dự kiến có thể gia tăng sức ép lên vàng, trong khi lạm phát hạ nhiệt có thể mang lại nhịp phục hồi ngắn hạn. Hiện tại, giá bạc đang tiến gần đến vùng hỗ trợ dài hạn, nhưng cả hai kim loại quý này đều cần một tín hiệu phục hồi rõ ràng để có thể quay lại xu hướng tăng.

Áp lực vĩ mô lên vàng và vạc

Giá vàng (XAU) đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh vào phiên giao dịch thứ Tư khi giá dầu và đồng USD đồng loạt tăng. Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đã làm dấy lên những lo ngại mới về lạm phát. Lạm phát cao hơn kéo theo kỳ vọng về việc nâng lãi suất. Đây là một tin xấu đối với thị trường vàng, bởi lãi suất cao khiến việc nắm giữ các tài sản không sinh lời trở nên đắt đỏ và kém hấp dẫn hơn.

Sự chuyển biến tích cực của đồng USD cũng gây sức ép lớn lên giá vàng và bạc. Các nhà giao dịch hiện đang đặt cược vào khả năng rất cao là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm nay. Điều này dẫn đến dòng tiền ồ ạt đổ vào mua USD và bán tháo kim loại quý.

Áp lực vĩ mô tương tự cũng đang tác động tiêu cực đến bạc. Bạc có mức độ biến động nhạy bén hơn vàng, do kim loại này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi cả nhu cầu trú ẩn an toàn lẫn nhu cầu sử dụng trong công nghiệp. Đồng USD mạnh lên có thể tác động xấu đến bạc, nhưng mặt hàng này vẫn có thể tìm thấy vùng hỗ trợ nếu nhu cầu từ khối công nghiệp được duy trì.

Hiện tại, thị trường đang đổ dồn sự chú ý vào dữ liệu CPI của Mỹ. Nếu lạm phát nóng hơn dự kiến, thị trường sẽ củng cố thêm các vị thế kỳ vọng Fed tăng lãi suất, từ đó đẩy giá vàng xuống sâu hơn. Ngược lại, một báo cáo lạm phát hạ nhiệt có thể giúp vàng có nhịp phục hồi ngắn hạn.

Tại Việt Nam, vàng hiện có giá khoảng 138,5 triệu đồng/lượng bán ra, 133,5 triệu đồng/lượng mua vào.﻿

Dự báo giá Vàng: Xuyên thủng hỗ trợ, hướng tới các mốc sâu hơn

Biểu đồ ngày của vàng giao ngay cho thấy giá vẫn đang chịu áp lực lớn sau khi xuyên thủng đường trung bình động SMA 200 ngày ở mức $4.400. Sự phá vỡ này mang ý nghĩa kỹ thuật quan trọng vì nó đồng thời phá vỡ mô hình nêm mở rộng hướng lên. Điều này đưa vùng $3.900 đến $4.000 trở thành mục tiêu giảm giá chính.

Chỉ báo RSI hiện đang tiến vào vùng mua ngay trước thềm công bố dữ liệu lạm phát. Tuy nhiên, hành động giá vẫn đang chịu áp lực và cần một chất xúc tác cụ thể để có thể bật lên từ khu vực này.

Vàng cần phục hồi và vượt mốc $4.500 để khởi tạo một xu hướng tăng giá mạnh mẽ trở lại. Nhưng nếu giá tiếp tục trượt về vùng $3.900 đến $4.000, khu vực này rất có thể sẽ tạo ra một tín hiệu mua cực mạnh cho các nhà đầu tư. Mục tiêu $3.900 - $4.000 cũng được xác nhận bởi mô hình tam giác cân, vốn đã bị phá vỡ tại vùng $4.500.

Bên cạnh đó, biểu đồ 4 giờ cũng cho thấy cấu trúc giảm giá ngắn hạn đang đẩy giá xuống thấp hơn sau một nhịp tích lũy đi ngang giữa vùng $4.500 và $5.000 trong suốt 2 tháng qua.

Dự báo giá Bạc: Vùng hỗ trợ dài hạn rơi vào tầm ngắm

Tương tự như vàng, giá bạc cũng đang chìm trong áp lực bán sau khi xuyên thủng vùng $72. Giá hiện đang tiến vào dải $50 đến $60 – khu vực được đánh giá là vùng mua tiềm năng đối với các nhà đầu tư dài hạn.

Mức hỗ trợ phía trên đã chạm mốc $64, nhưng nhiều khả năng giá sẽ có thêm một nhịp đẩy nhẹ xuống các vùng giá thấp hơn để hình thành mô hình tạo đáy và đảo chiều.

Trên biểu đồ 4 giờ, bạc giao ngay đang nhắm tới mục tiêu trước mắt là vùng $60 sau khi đánh mất dải $70 - $72. Khoảng giá $50 - $60 vẫn đóng vai trò là bệ phóng dài hạn của thị trường bạc, có thể mở ra cơ hội mua lớn trong năm 2026.

Tại Việt Nam, bạc Phú Quý hiện có giá 67,5 triệu đồng/kg mua vào, 65,5 triệu đồng/kg bán ra.﻿

Nhìn chung, giá vàng và bạc tiếp tục chịu sức ép khi đồng USD mạnh, giá dầu tăng và kỳ vọng tăng lãi suất của Fed đè nặng lên thị trường. Chừng nào vàng vẫn giao dịch dưới mức $4.500, nguy cơ giá tiếp tục lao dốc về vùng hỗ trợ dài hạn $3.900 - $4.000 sẽ vẫn hiện hữu.

Bạc cũng trong tình cảnh tương tự nhưng đang tiến sát vùng mua dài hạn ở mức $50 - $60. Việc công bố dữ liệu lạm phát ngày hôm nay là sự kiện then chốt cần theo dõi chặt chẽ, vì nó có thể định hình hướng đi tiếp theo của thị trường. Để lấy lại vị thế tích cực, vàng buộc phải vượt lên trên $4.500 và bạc cần phục hồi qua mốc $72.