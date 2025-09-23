Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kim ngạch xuất khẩu vượt 637 tỷ USD

23-09-2025 - 08:31 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong nửa đầu tháng 9 này, kim ngạch xuất nhập khẩu đã đạt trên 39 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước tính từ đầu năm đến nay vượt 637 tỷ USD.

Cụ thể, xuất khẩu đạt 325,26 tỷ USD, nhập khẩu 311,95 tỷ USD, giúp nền kinh tế xuất siêu 13,31 tỷ USD - đánh dấu xu hướng tích cực trong duy trì thặng dư thương mại năm thứ 10 liên tiếp. 

Xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc, ASEAN... 8 tháng của năm nay duy trì mức tăng khá, trong đó Mỹ tăng 26,4%, Trung Quốc tăng 9,2%, cho thấy sự ổn định trong quan hệ thương mại với các thị trường truyền thống.

Có tới 29 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, trong đó 7 mặt hàng vượt mốc 10 tỷ USD, ghi nhận sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu.

Các mặt hàng chủ lực như điện tử, máy vi tính và linh kiện; điện thoại; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may và giày dép tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu, đóng góp lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu....

Tại Công điện về việc tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế hôm 16/9, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan tập trung các giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, ổn định thị trường truyền thống đồng thời mở rộng thị trường mới.

Cùng với đó là đẩy mạnh kết nối cung cầu, gắn kết sản xuất, phân phối và tiêu dùng, tăng cường tổ chức các chương trình khuyến mại, hội chợ... nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước.

Năm 2025, xuất khẩu hàng hóa đặt mục tiêu tăng trưởng 12%, cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp.

Trước dự án hơn 21.000 tỷ đồng tại quê nhà, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã khánh thành nhà máy sản xuất ô tô điện sau 7 tháng xây dựng, lọt top nhanh nhất thế giới

Theo PV

VTV

