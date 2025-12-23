Kinh Bắc thâu tóm chủ tòa nhà 28 tầng 'trơ khung' phố Láng Hạ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - СТСР (mã: KBC, sàn HoSE) công bố thông tin về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam và Công ty TNHH Logistics A&E.



Theo đó, Công ty TNHH Logistics A&E và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam trở thành công ty con của KBС.

Công ty TNHH Logistics A&E được thành lập năm 2020 với vốn điều lệ ban đầu chỉ 1 tỷ đồng. Đến cuối năm 2023, doanh nghiệp này tăng vốn mạnh lên 965 tỷ đồng, với cơ cấu cổ đông gồm ba cá nhân. Hiện ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân (SN 1996) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tương tự, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam được thành lập cuối năm 2023 với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Một thời gian sau, công ty nâng mạnh vốn lên 945 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Được biết, nam doanh nhân 9X còn là CTCP Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng. Một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ và resort có trụ sở tại Khu du lịch cáp treo, Đồi Robin TP Đà Lạt (cũ), tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này cũng có nhiều mối liên hệ với ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT KBC.



Đáng chú ý, Công ty TNHH Logistics A&E và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam là cổ đông sở hữu 99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ (Đầu tư Láng Hạ). Do đó, Đầu tư Láng Hạ trở thành công ty con gián tiếp do KBC nắm quyền kiểm soát.

Đầu tư Láng Hạ chính là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và Văn phòng tại số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội).

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ được UBND TP Hà Nội cho thuê 3.916 m2 theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 16/01/2007 và Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 tại số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình cũ nay là phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng.

Tòa nhà 28 tầng tại số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Ảnh: Diễn đàn đô thị

Công ty Cổ phần Đầu tư Láng Hạ được Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA495943 ngày 20/01/2010.

Ngày 02/3/2011, Công ty được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 17/GP/SXD với quy mô 28 tầng, 2 tầng kỹ thuật, 1 tầng áp mái và 4 tầng hầm. Tuy vậy, sau khi xây dựng phần thô đến tầng 28 thì dự án tạm dừng.

Về hoạt động kinh doanh của Kinh Bắc, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, KBC mang về doanh thu thuần gần 5.039 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 1.563 tỷ đồng, gấp 2,5 và 3,9 lần cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng đến từ hoạt động cho thuê đất và cơ sở hạ tầng KCN hơn 3.680 tỷ đồng, gấp 3,3 lần; chuyển nhượng bất động sản hơn 696 tỷ đồng, tăng 65% và phát sinh gần 133 tỷ đồng từ việc bán nhà xưởng.

Năm 2025, KBC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng, gấp 3 và 7 lần so với thực hiện năm 2024. Với kế hoạch này, công ty mới thực hiện được 54% và 49% sau 3 quý.

Tính đến cuối quý III/2025, tổng giá trị hàng tồn kho của Kinh Bắc tăng mạnh lên gần 25.100 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 11.250 tỷ đồng so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do dự án khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát tăng 92% lên hơn 16.200 tỷ đồng; KCN Lộc Giang gấp gần 25 lần đầu năm lên hơn 1.400 tỷ đồng.

Tổng tài sản đạt 66.557 tỷ đồng, tăng 21.800 tỷ đồng so với đầu kỳ. Cùng với đó, nợ phải trả tăng từ 24.100 tỷ đồng lên gần 40.500 tỷ đồng, trong đó khoảng 27.000 tỷ đồng là các khoản vay và nợ thuê tài chính.

Hà Ly