Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sun Group thuê gần 38 ha đất tại Vân Đồn làm siêu dự án 2 tỷ USD

23-12-2025 - 14:30 PM | Bất động sản

CTCP Mặt trời Vân Đồn đã được cho thuê 37,8 ha đất (đợt 1) để làm Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn. Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 2 tỷ USD.

Mới đây, UBND Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) đã có quyết định cho CTCP Mặt trời Vân Đồn (công ty con của Sun Group) thuê đất đợt 1 để thực hiện Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn.

Khu đất có diện tích 37,8 ha, thuộc thôn Đài Chuối, xã Vạn Yên cũ (nay là thôn Đài Làng, đặc khu Vân Đồn), được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Phương thức giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Thời hạn sử dụng đất là 70 năm.

Về tiền thuê đất, tại khu vực Đài Chuối, giá đất thương mại dịch vụ bám trục đường liên thôn là 960.000 đồng/m2, giá đất còn lại của thôn là 400.000 đồng/m2.

Địa phương yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Môi trường luân chuyển hồ sơ tới Thuế tỉnh Quảng Ninh để xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất cho dự án; phối hợp xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực cho CTCP Mặt trời Vân Đồn sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai.

Trước đó, Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ cuối năm 2022. Đến tháng 6/2025, dự án được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Giữa tháng 8, Mặt Trời Vân Đồn được UBND tỉnh Quảng Ninh duyệt làm nhà đầu tư.

Sang tháng 12, địa phương có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện công trình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Dự án có tổng mức đầu tư 51.636 tỷ đồng (2 tỷ USD). Trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 7.745 tỷ đồng, còn lại vốn vay, vốn huy động khoảng 43.891 tỷ đồng.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 244 ha. Trong đó diện tích đất thực hiện dự án khoảng 182 ha, diện tích đất có rừng tự nhiên hiện trạng khoảng 62 ha. Quy mô khách du lịch dự kiến khoảng 7.000 người và tối đa khoảng 10.500 người.

Mới đây, ngày 19/12, Sun Group đã chính thức khởi công Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn.

Thanh Phong

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện gì đang xảy ra với Shark Hưng?

Chuyện gì đang xảy ra với Shark Hưng? Nổi bật

Từ 1/1/2026, người dân có 3 mảnh đất nông nghiệp muốn chuyển lên thổ cư có được giảm 70% thuế cho cả 3 hay không?

Từ 1/1/2026, người dân có 3 mảnh đất nông nghiệp muốn chuyển lên thổ cư có được giảm 70% thuế cho cả 3 hay không? Nổi bật

Utopia Villas & Resort chính thức ra quân với lễ kick-of “Hoa nở giữa địa đàng”

Utopia Villas & Resort chính thức ra quân với lễ kick-of “Hoa nở giữa địa đàng”

13:30 , 23/12/2025
Trái Bầu Riverside – Tâm điểm thu hút khách hàng tại trung tâm TP Hải Dương cũ

Trái Bầu Riverside – Tâm điểm thu hút khách hàng tại trung tâm TP Hải Dương cũ

13:30 , 23/12/2025
Tập đoàn DOJI và tâm huyết xây dựng tòa tháp 75 tầng

Tập đoàn DOJI và tâm huyết xây dựng tòa tháp 75 tầng

13:30 , 23/12/2025
Sun Property khai trương văn phòng bán hàng Sun Gallery Phu Quoc

Sun Property khai trương văn phòng bán hàng Sun Gallery Phu Quoc

13:30 , 23/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên