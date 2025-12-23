Sun Group thuê gần 38 ha đất tại Vân Đồn làm siêu dự án 2 tỷ USD

Mới đây, UBND Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) đã có quyết định cho CTCP Mặt trời Vân Đồn (công ty con của Sun Group) thuê đất đợt 1 để thực hiện Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn.

Khu đất có diện tích 37,8 ha, thuộc thôn Đài Chuối, xã Vạn Yên cũ (nay là thôn Đài Làng, đặc khu Vân Đồn), được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Phương thức giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Thời hạn sử dụng đất là 70 năm.

Về tiền thuê đất, tại khu vực Đài Chuối, giá đất thương mại dịch vụ bám trục đường liên thôn là 960.000 đồng/m2, giá đất còn lại của thôn là 400.000 đồng/m2.

Địa phương yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Môi trường luân chuyển hồ sơ tới Thuế tỉnh Quảng Ninh để xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất cho dự án; phối hợp xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực cho CTCP Mặt trời Vân Đồn sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai.

Trước đó, Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ cuối năm 2022. Đến tháng 6/2025, dự án được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Giữa tháng 8, Mặt Trời Vân Đồn được UBND tỉnh Quảng Ninh duyệt làm nhà đầu tư.

Sang tháng 12, địa phương có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện công trình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Dự án có tổng mức đầu tư 51.636 tỷ đồng (2 tỷ USD). Trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 7.745 tỷ đồng, còn lại vốn vay, vốn huy động khoảng 43.891 tỷ đồng.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 244 ha. Trong đó diện tích đất thực hiện dự án khoảng 182 ha, diện tích đất có rừng tự nhiên hiện trạng khoảng 62 ha. Quy mô khách du lịch dự kiến khoảng 7.000 người và tối đa khoảng 10.500 người.

Mới đây, ngày 19/12, Sun Group đã chính thức khởi công Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn.