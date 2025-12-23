Liên danh Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm siêu dự án bất động sản 74.000 tỷ tại tỉnh sát vách với TPHCM

Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ, triển khai tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, dự án có quy mô diện tích hơn 930ha, tổng mức đầu tư khoảng 74.406 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng ước hơn 60.196 tỷ đồng, còn lại khoảng 14.210 tỷ đồng là chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Quy mô dân số dự kiến của khu đô thị vào khoảng 80.969 người.

Khu đô thị mới Tân Mỹ được định hướng phát triển thành một tổ hợp đô thị đa chức năng, bao gồm các công trình công cộng, thương mại - dịch vụ, văn hóa, giáo dục, công viên cây xanh, khu thể dục thể thao và hệ thống nhà ở.

Cơ cấu sản phẩm nhà ở gồm 12.024 căn nhà ở thương mại, trong đó có 8.425 căn nhà liền kề, 3.345 căn biệt thự và 247 căn nhà ở tái định cư dạng thấp tầng.

Theo kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án kéo dài trong vòng 7 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cụ thể, giai đoạn chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư dự kiến hoàn thành trong quý II/2024. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được triển khai từ quý III/2024 đến quý II/2026. Từ quý I/2026 đến quý III/2030, dự án bước vào giai đoạn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình chính.

Giai đoạn vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường dự kiến diễn ra trong quý III - quý IV/2030, trước khi dự án chính thức đi vào vận hành từ quý IV/2030.

Về chủ đầu tư, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An đều là công ty con của Vinhomes (VHM), hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản.