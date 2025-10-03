Kinh đô thời trang Paris ‘nổi giận’ khi Shein mở cửa hàng vật lý ngay giữa phố trung tâm, bán những chiếc váy giá chỉ 12 euro

Reuters đưa tin, nhà bán lẻ thời trang nhanh trực tuyến Shein dự kiến sẽ mở chuỗi cửa hàng vật lý đầu tiên tại Pháp vào tháng 11, theo thỏa thuận hợp tác với tập đoàn sở hữu chuỗi cửa hàng bách hóa Société des Grands Magasins (SGM). Động thái này đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các nhà bán lẻ và chính quyền Pháp.

Hai cửa hàng đầu tiên của Shein sẽ nằm trong trung tâm thương mại BHV ở trung tâm Paris và chuỗi Galeries Lafayette tại năm thành phố khác. Đây là bước tiến mới của thương hiệu Trung Quốc này, vốn trước nay chỉ mở các cửa hàng pop-up ngắn hạn phục vụ mục đích quảng bá hình ảnh.

Chủ tịch SGM, ông Frédéric Merlin, cho rằng việc hợp tác với Shein sẽ giúp thu hút nhóm khách hàng trẻ hơn. Ông cũng nói thêm rằng “một khách hàng có thể mua một món đồ của Shein và một chiếc túi hàng hiệu trong cùng một ngày”.

Tuy nhiên, phía Galeries Lafayette – đơn vị đã nhượng quyền vận hành các cửa hàng mang tên mình cho SGM – phản đối gay gắt thỏa thuận này, cho rằng nó vi phạm điều khoản trong hợp đồng nhượng quyền và tuyên bố sẽ tìm cách ngăn chặn.

“Galeries Lafayette hoàn toàn không đồng tình với quyết định này, vì định vị và cách làm của thương hiệu thời trang siêu nhanh Shein đi ngược lại với giá trị và tinh thần của chúng tôi”, nhóm này nêu rõ trong thông cáo.

Thị trưởng Paris Anne Hidalgo cũng lên tiếng phản đối, cho rằng việc BHV hợp tác với Shein đi ngược lại định hướng phát triển “thương mại bền vững địa phương” mà Paris đang theo đuổi.

“Chúng tôi vô cùng quan ngại trước quyết định của BHV khi đón Shein – hãng thời trang sẽ mở cửa hàng thường trú đầu tiên tại Pháp vào tháng 11”, bà viết trên LinkedIn.

Shein – nổi tiếng với những chiếc váy giá 12 euro và quần jeans giá 20 euro – đang chịu sức ép từ các nhà bán lẻ, chính trị gia và cơ quan quản lý Pháp, đặc biệt trong bối cảnh Quốc hội Pháp đang xem xét dự luật siết chặt ngành thời trang nhanh, bao gồm lệnh cấm quảng cáo Shein nếu được thông qua.

Ông Yann Rivoallan, Chủ tịch Liên đoàn Thời trang Pháp (Fédération Française du Prêt-à-Porter), chỉ trích gay gắt: “Ngay trước Tòa Thị chính Paris, họ đang dựng lên siêu cửa hàng Shein mới — thương hiệu này, sau khi hủy hoại hàng chục nhãn hàng Pháp, giờ lại định tràn ngập thị trường của chúng ta bằng những sản phẩm thời trang dùng một lần”.

Các nhà bán lẻ Pháp vốn đã phải chật vật cạnh tranh với Zara và H&M, giờ càng thêm khó khăn kể từ khi Shein xuất hiện, hút khách hàng nhờ mức giá siêu rẻ và khuyến mãi liên tục. Một số thương hiệu nội địa như Jennyfer và NafNaf đã phải đệ đơn phá sản hồi đầu năm nay.

Shein xây dựng đế chế của mình nhờ mô hình thương mại điện tử trực tiếp từ nhà máy Trung Quốc đến người tiêu dùng, tận dụng chính sách miễn thuế cho hàng hóa giá trị thấp. Chiến lược này giúp Shein duy trì chi phí thấp và tránh tồn kho, khác với các nhà bán lẻ truyền thống. Dựa vào mô hình bán hàng trực tiếp từ nhà máy Trung Quốc đến người tiêu dùng, Shein thu về 1 tỷ USD lợi nhuận ròng năm ngoái, trở thành một trong những công ty Trung Quốc có lợi nhuận cao nhất thế giới.

Sức mạnh của Shein đến từ tốc độ sản xuất khổng lồ: trung bình mỗi ngày, hãng tung ra 7.200 sản phẩm mới, tương đương 1,5 triệu mẫu hàng hóa tại Mỹ chỉ trong một năm (2022–2023) — nhiều gấp 37 lần Zara và 65 lần H&M, theo thống kê của Reuters. “Đây là một cách tiêu dùng hoàn toàn mới – mọi thứ đều được nhân lên hàng trăm lần,” Abriat nói.

Việc mở cửa hàng vật lý là một bước ngoặt lớn, đòi hỏi công ty phải duy trì lượng hàng tồn tại chỗ và chi trả chi phí vận hành cao hơn. Bước đi này cũng đến trong bối cảnh Shein phải thích ứng với thay đổi tại thị trường Mỹ, nơi chính sách miễn thuế nhập khẩu cho hàng hóa nhỏ (“de minimis”) sắp bị chấm dứt, và Liên minh châu Âu cũng đang có kế hoạch tương tự.

Cửa hàng đầu tiên của Shein tại Pháp sẽ mở cửa đầu tháng 11 trên tầng 6 của BHV Paris, trước khi mở rộng đến các chi nhánh Galeries Lafayette ở Dijon, Grenoble, Reims, Limoges và Angers.

Ông Donald Tang, Chủ tịch điều hành của Shein cho biết thương hiệu này đặc biệt được yêu thích ở các vùng ngoại ô và nông thôn, nơi người tiêu dùng có ít lựa chọn về thời trang hợp xu hướng.

Tóm lại, việc Shein chính thức “đổ bộ” vào Pháp bằng chuỗi cửa hàng vật lý đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chiến lược toàn cầu, song cũng gây tranh cãi dữ dội giữa các nhà chức trách, hiệp hội ngành và dư luận – những người lo ngại rằng “đế chế thời trang siêu nhanh” này đang phá vỡ nỗ lực phát triển bền vững và bảo vệ thương hiệu nội địa của Pháp.

Nhà báo thời trang Sophie Abriat, phóng viên tạp chí Le Monde M, ho rằng phản ứng của giới thời trang Pháp với Shein giống hệt khi H&M mở cửa hàng đầu tiên ở Rue de Rivoli năm 1998: “Lúc đó, người ta coi H&M là thô tục, thiếu văn hóa. Nhưng rồi, H&M và Zara dần trở thành một phần của tủ đồ Paris. Giờ đây, Shein lại đang ở vị trí bị tẩy chay mà họ từng ở”.

Những năm sau đó, các thương hiệu thời trang nhanh như H&M và Zara đã tìm cách lấy lại uy tín bằng việc hợp tác với các tên tuổi lớn trong làng thời trang như Karl Lagerfeld, Emmanuelle Alt, Suzanne Koller, Caroline de Maigret hay Aymeline Valade — những người đã giúp thời trang bình dân hòa nhập vào thế giới cao cấp. Nhà báo thời trang Sophie Fontanel cho biết: “Ở Paris, giờ đây người ta thường kết hợp Zara, đồ cổ và hàng hiệu. Nhưng ít ai thừa nhận mặc Zara – nếu có, họ sẽ nói: ‘Bạn sẽ không tin được đâu, nhưng chiếc này là của Zara’”.

Điểm khác biệt lớn nhất của Shein là mô hình kinh doanh hoàn toàn trực tuyến, điều khiến thương hiệu này xa lạ với người tiêu dùng Pháp – vốn vẫn thích mua sắm tại cửa hàng. Theo nhà báo và influencer Camille Charrière, “Người Pháp vẫn thích đi mua sắm cuối tuần cùng bạn bè, gia đình. Họ không thường xuyên thay đổi phong cách hay mua sắm bốc đồng như giới trẻ ở những nước khác”.

Tuy nhiên, Shein lại nổi bật nhờ khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng bị bỏ quên, đặc biệt là người có thu nhập thấp và phụ nữ ngoại cỡ – phân khúc mà thời trang Pháp gần như chưa đáp ứng. Chính vì thế, khi bị chỉ trích, Shein đã tung khẩu hiệu “Fashion is a right, not a privilege” (Thời trang là quyền, không phải đặc quyền) để phản công.

Theo: Reuters, The Guardian