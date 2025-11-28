Kinh doanh bứt phá ngoạn mục, OCBS tăng vốn liên tiếp lên 3.200 tỷ cùng hàng loạt chuyển động lớn

Với tổng mức tăng gấp hơn 10 lần chỉ trong thời gian ngắn, OCBS trở thành một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng vốn nhanh nhất thị trường.

Tăng vốn "kép" – Củng cố nội lực, mở rộng dư địa tăng trưởng

Việc tăng vốn liên tiếp trong thời gian rất ngắn cho thấy OCBS đang lựa chọn cách tiếp cận chủ động, tận dụng đà phục hồi của thị trường để mở rộng hoạt động, trong bối cảnh nhu cầu giao dịch, đầu tư, margin và sản phẩm phái sinh tăng mạnh trở lại. Đối với các Công ty Chứng khoán, tăng vốn điều lệ là một trong những yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, mở rộng quy mô cho vay ký quỹ, phát triển hoạt động tự doanh và triển khai nhiều nghiệp vụ mới. Với mức vốn đạt 3.200 tỷ đồng, OCBS sẽ tiến gần hơn đến nhóm công ty chứng khoán có năng lực tài chính mạnh, đủ điều kiện triển khai những sản phẩm quy mô lớn và đẩy nhanh chiến lược phát triển dài hạn.

Theo nội dung chương trình, Hội đồng Quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng quy mô vốn huy động là 2.000 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán, mở rộng mạng lưới khách hàng, nâng cao thị phần môi giới và bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, đảm bảo Công ty có đủ năng lực để phát triển và cạnh tranh trong giai đoạn mới. Ngoài ra, nguồn lực mới còn hỗ trợ OCBS mở rộng sản phẩm, bao gồm chứng quyền có bảo đảm (CW) và các dịch vụ dành cho khách hàng tổ chức. Đây là bước đi quan trọng của OCBS trong mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đầu tư toàn diện cho khách hàng.

Chuyển mình mạnh mẽ sau tái cấu trúc

Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh OCBS vừa trải qua giai đoạn tái cấu trúc toàn diện. Công ty đã tái định vị thương hiệu, kiện toàn bộ máy nhân sự, củng cố các nghiệp vụ cốt lõi và hiện đại hóa toàn bộ nền tảng vận hành. Chỉ trong thời gian ngắn, OCBS mở rộng danh mục sản phẩm, phát triển hệ thống công nghệ, đồng thời tăng tốc chiến lược dịch vụ số cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

Đáng chú ý, OCBS liên tục thiết lập quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp lớn như Ngân hàng Phương Đông (OCB), Tập đoàn FPT, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), FiinGroup,... Các đối tác trên sở hữu hệ sinh thái rộng, tệp khách hàng lớn cùng tiềm lực công nghệ và tài chính mạnh. Trong đó, đối với HAGL, OCBS đóng vai trò là đối tác tư vấn chiến lược toàn diện trong mảng tư vấn cấu trúc tài chính và huy động vốn, đặc biệt gắn với các dự án phát triển nông nghiệp bền vững và tài chính xanh. Việc mở rộng liên kết với các đối tác trên không chỉ mở ra cơ hội kinh doanh mà còn giúp OCBS nhanh chóng tiếp cận nguồn dữ liệu, giải pháp công nghệ và cơ sở khách hàng đa dạng, những yếu tố then chốt trong bối cảnh thị trường chứng khoán vận hành ngày càng theo hướng số hóa.

OCBS - OCB – HAGL ký kết hợp tác chiến lược vào ngày 25/11/2025

Tác động tích cực của quá trình tái cấu trúc và mở rộng hoạt động được phản ánh rõ nét trong kết quả kinh doanh. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, OCBS ghi nhận mức lợi nhuận tăng kỷ lục, gấp 72 lần so với cùng kỳ. Sự bứt phá này xuất phát từ việc gia tăng mạnh mẽ dư nợ margin, hiệu suất đầu tư, tự doanh và tăng trưởng số lượng khách hàng mới.

Với kế hoạch tăng vốn lên 3.200 tỷ đồng, OCBS kỳ vọng sẽ củng cố nền tảng tài chính, mở rộng quy mô khách hàng và phát triển các mảng dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Nguồn lực mới sẽ là động lực thúc đẩy chiến lược tăng tốc chuyển mình, giúp OCBS tham gia sâu hơn vào các sản phẩm mới, tận dụng làn sóng phục hồi của thị trường và nâng tầm vị thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam.