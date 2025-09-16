Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kinh hoàng cơn lũ ống cuồn cuộn ở Khánh Hòa

16-09-2025 - 07:10 AM | Xã hội

Một trận mưa lớn ập xuống chiều 15/9 đã biến suối Gia Chiêu ở xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa) thành dòng lũ ống cuồn cuộn, tàn phá nhiều diện tích hoa màu.

Theo ông Đoàn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn, hôm nay 15/9 trên địa bàn xã đã xảy ra mưa lớn, khiến nước từ các sông, suối đổ về ào ạt. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng nước lũ đã làm sạt lở hai bên bờ suối Gia Chiêu và tàn phá nhiều diện tích hoa màu.

Hiện nay nước đã rút. Các lực lượng của xã với khoảng 100 người gồm công an, bộ đội, dân quân đang khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại” , ông Hùng nói.

Lũ cuồn cuộn từ trên núi đổ xuống suối Gia Chiêu.

Người dân nơi đây kể lại, vào chiều cùng ngày, nước từ trên núi đổ xuống rất nhanh, chỉ chốc lát suối đã đầy ắp, cuốn phăng nhiều gốc cây. Nhiều hộ gia đình chỉ kịp di dời một số tài sản khỏi khu vực thấp trũng.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai lực lượng túc trực tại các cầu tràn để cảnh báo, ngăn không cho người dân qua lại. Đồng thời hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản, vật dụng ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, từ 13h đến 15h ngày 15/9, khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to, trong đó có xã Lâm Sơn.

Dự báo đêm nay, khu vực này tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều xã, phường của tỉnh Khánh Hòa như: Bác Ái, Bắc Khánh Vĩnh, Cam Hiệp, Diên Lâm, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Nam Ninh Hòa, Tân Định…

Tin mới nhất đợt mưa dông kéo dài ở miền Bắc và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày

Theo Minh Minh

VTC News

