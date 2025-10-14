Kinh tế đêm: Xu hướng phát triển của đô thị và cơ hội cho bất động sản thế hệ mới

Cùng với đó, thị trường bất động sản cũng đang ghi nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ, với sự xuất hiện của những mô hình mới như Livehouse – loại hình tích hợp sinh sống, kinh doanh và giải trí trong cùng không gian, bắt nhịp hoàn hảo với nhịp sống "không ngủ" của đô thị hiện đại.

Những năm gần đây, khái niệm "kinh tế đêm" không còn xa lạ trong chiến lược phát triển đô thị của nhiều quốc gia. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nếu được khai thác đúng cách, kinh tế đêm có thể đóng góp từ 6–10% GDP của một quốc gia. Ở Việt Nam, Chính phủ đã chính thức ban hành Đề án phát triển kinh tế ban đêm đến năm 2030 (Quyết định 1129/QĐ-TTg), coi đây là động lực tăng trưởng mới nhằm nâng cao thu nhập, tạo việc làm và thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Theo đề án này, các đô thị lớn được định hướng mở rộng thời gian hoạt động dịch vụ đến sau 24h, khuyến khích mô hình thương mại – du lịch – giải trí ban đêm. Đây là bước chuyển quan trọng, mở ra cơ hội lớn cho các ngành liên quan như du lịch, bán lẻ, dịch vụ – và đặc biệt là bất động sản.

Sự xuất hiện của các mô hình BĐS vận hành 24/7 đang trở thành xu hướng mới (Ảnh minh họa)

Bất động sản bước vào nhịp sống 24/7 của đô thị hiện đại

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của các mô hình bất động sản vận hành 24/7 đang trở thành xu hướng mới. Không chỉ dừng lại ở không gian lưu trú, nhiều dự án đô thị hiện nay đã phát triển theo mô hình tích hợp: ban ngày làm việc – ban đêm giải trí, kinh doanh, trải nghiệm văn hóa.

Ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Singapore hay Anh, kinh tế đêm đã trở thành cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị. Các khu vực khai thác hiệu quả mô hình này thường ghi nhận mức tăng giá trị bất động sản 10–20% chỉ sau vài năm vận hành ổn định, nhờ lợi thế về lưu lượng khách và dòng tiền thương mại.

Tại Việt Nam, sự chuyển dịch này đang dần hình thành, đặc biệt ở các đô thị đang mở rộng quy hoạch và thu hút du lịch như Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh – nơi quỹ đất trung tâm vẫn còn dư địa và chính quyền địa phương khuyến khích phát triển mô hình khai thác dịch vụ ban đêm.

Livehouse – mô hình bất động sản vận hành theo chu kỳ kinh tế đêm

Trong số những mô hình bất động sản mới, Livehouse đang thu hút sự quan tâm nhờ khả năng thích ứng linh hoạt với nhịp sống 24 giờ của đô thị hiện đại. Việc mô hình Livehouse bắt kịp xu hướng kinh tế đêm không chỉ tạo thêm sức hút cho sản phẩm, mà còn mở ra những kịch bản khai thác sinh lời mới cho nhà đầu tư.

Mô hình này được xem là bước tiến tất yếu trong quá trình đô thị hóa, khi nhu cầu sinh sống, kinh doanh và giải trí đang dần hòa làm một. Với khả năng vận hành liên tục cả ngày lẫn đêm – ban ngày là không gian sinh hoạt, làm việc; ban đêm trở thành điểm đến ẩm thực, mua sắm hay giải trí – Livehouse phản ánh đúng tinh thần của đô thị năng động 24/7, nơi giá trị bất động sản không chỉ nằm ở vị trí, mà còn ở khả năng tạo dòng tiền và kết nối đời sống đô thị hiện đại.

Livehouse – mô hình bất động sản thế hệ mới thích ứng với nhịp sống 24/7 của đô thị (ảnh minh họa)

Solasta Nite Oasis – biểu tượng mới cho nhịp sống về đêm tại Bắc Ninh

Giữa làn sóng phát triển này, Solasta Nite Oasis được đánh giá là dự án tiên phong tại Bắc Ninh phát triển theo mô hình Livehouse. Được quy hoạch như một "ốc đảo sinh thái" giữa lòng đô thị, Solasta Nite Oasis hướng đến xây dựng một hệ sinh thái hoạt động 24/7, nơi cư dân vừa có thể sinh sống, vừa kinh doanh, vừa tận hưởng không gian giải trí về đêm.

Với vị trí kết nối thuận lợi giữa trung tâm Bắc Ninh và các trục giao thương vùng, Solasta Nite Oasis được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới cho kinh tế đêm khu vực miền Bắc – nơi hội tụ các hoạt động nghệ thuật, dịch vụ lưu trú và giải trí công nghệ cao.

Solasta Nite Oasis: Tổ hợp kinh tế đêm - lưu trú tinh khiết và giải trí công nghệ cao (Ảnh phối cảnh)

Từ góc độ thị trường, sự xuất hiện của các mô hình vận hành theo kinh tế đêm như Livehouse và tiêu biểu như dự án Solasta Nite Oasis đang góp phần định nghĩa lại cách bất động sản tạo giá trị. Nếu trước đây, tài sản được đánh giá qua vị trí và diện tích, thì nay, yếu tố "khả năng hoạt động 24/7" đang trở thành thước đo mới cho tính sinh lời và sức hút đầu tư.

Trong dài hạn, khi hạ tầng, pháp lý và chính sách quản lý kinh tế đêm được hoàn thiện, các đô thị năng động như Bắc Ninh, Hải Phòng hay Đà Nẵng sẽ có thêm lợi thế cạnh tranh rõ rệt – không chỉ về du lịch, mà cả về thu hút đầu tư, hình thành những trung tâm kinh tế "không ngủ" đúng nghĩa.