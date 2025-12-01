Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

KIS Việt Nam chốt ngày chào bán 78,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông

01-12-2025 - 09:00 AM

KIS Việt Nam chốt ngày chào bán 78,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Ngày 8/12 tới, KIS Việt Nam sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán 78,9 triệu cổ phiếu.

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam vừa thông báo ngày 8/12/2025 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thời gian thực hiện chào bán 78,9 triệu cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện 100:20,9878, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua thêm 20,9878 cổ phiếu. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Từ ngày 9/12/2025 đến ngày 18/12/2025. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần từ ngày 9/12/2025 đến 15 giờ ngày 23/12/2025.

Cổ đông được chuyển nhượng lại toàn bộ quyền mua cổ phần 1 lần trong thời gian đăng ký mua và trước thời hạn kết thúc đăng ký mua 05 ngày. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại cho người khác. Công ty quản lý hoạt động chuyển nhượng, đảm bảo số cổ đông sau phát hành không quá 100 cổ đông.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, KIS Việt Nam dự kiến thu về hơn 789 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến dùng 75,6% tương đương 596,4 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay margin và ứng trước tiền bán; 24,4% còn lại tương đương 193 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Nếu hoàn thành đợt chào bán này, KIS Việt Nam sẽ tăng vốn điều lệ từ 3.762 tỷ đồng lên mức hơn 4.551 tỷ đồng.

Phương án phát hành này vừa được cổ đông thông qua điều chỉnh bằng hình thức lấy ý kiến văn bản trong thời gian từ 5-15/11/2025.

KIS Việt Nam chốt ngày chào bán 78,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông- Ảnh 1.

Trong diễn biến khác, KIS Việt Nam vừa công bố nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát - Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương. Trong đơn bà Phương cho biết đảm nhiệm chức Thành viên Ban Kiểm soát từ tháng 4/2024. Bà xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và ngày cuối cùng tham gia Ban Kiểm soát là ngày 28/11/2025.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, KIS Việt Nam mang về 1.927 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn nhất vào doanh thu là hoạt động tự doanh với hơn 303 tỷ đồng; doanh thu cho vay hơn 248 tỷ đồng, doanh thu môi giới 209 tỷ đồng...

Chi phí hoạt động trong kỳ cũng tăng 5,6% lên mức 1.273 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của công ty ghi nhận 472 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ.

Năm 2025, KIS Việt Nam đặt mục tiêu lãi trước thuế 750 tỷ đồng. Qua đó, công ty thực hiện 63% kế hoạch đề ra.

Theo giới thiệu, KIS Việt Nam thành lập vào tháng 12/2010 bởi Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc (KIS Hàn Quốc) đầu tư cùng Tập đoàn Dệt may Việt Nam và các cổ đông khác.

Ban đầu, KIS Hàn Quốc chiếm tỷ lệ vốn góp 48,8% sau đó nâng cao tỷ lệ sở hữu dần qua các năm lên 99,8% như hiện nay.

Hà Ly

Theo Hà Ly

