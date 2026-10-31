KLC Seafood đưa tôm hùm Việt đến thị trường toàn cầu tại CFSE 2026

Sự hiện diện tại một trong những triển lãm thủy sản lớn của thế giới cho thấy mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ dừng ở mở rộng đơn hàng, mà hướng tới xây dựng vị thế dài hạn tại thị trường Trung Quốc.

Ngày 28/10, China Fisheries & Seafood Expo 2026 – CFSE 2026 chính thức khai mạc tại Qingdao Hongdao International Convention and Exhibition Center, Thanh Đảo, Trung Quốc.

Theo Ban tổ chức, sự kiện năm nay quy tụ 1.617 doanh nghiệp đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, 27 đoàn gian hàng quốc gia và vùng lãnh thổ, trên quy mô trưng bày khoảng 117.600 m², dự kiến thu hút hơn 40.000 buyer chuyên nghiệp. CFSE được xem là một trong những điểm giao thương quan trọng của ngành thủy sản toàn cầu.

KLC Seafood hiện diện tại gian hàng B7-1401, Hall B7 – International Hall, giới thiệu tôm hùm xanh sống Việt Nam và trực tiếp kết nối với các nhà nhập khẩu, phân phối quốc tế.

Trong bối cảnh đó, KLC Seafood – doanh nghiệp thành viên thuộc hệ sinh thái KLC Group – hiện diện CFSE 2026 với tôm hùm xanh sống là sản phẩm trọng tâm.

‎China Fisheries & Seafood Expo 2026 tại Thanh Đảo quy tụ hơn 1.600 doanh nghiệp đến từ trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên một trong những không gian giao thương lớn của ngành thủy sản quốc tế.





Từ cạnh tranh nguồn hàng đến cạnh tranh năng lực toàn chuỗi

Trước thềm CFSE 2026, các diễn đàn ngành thủy sản tại Thanh Đảo nhấn mạnh một chuyển dịch đáng chú ý: cạnh tranh của ngành thủy sản toàn cầu không còn đơn thuần nằm ở nguồn tài nguyên hay sản lượng, mà ngày càng phụ thuộc vào năng lực của toàn bộ chuỗi cung ứng.

Từ vùng nguyên liệu, chế biến, thương mại đến logistics và thị trường, khả năng phối hợp xuyên suốt các khâu đang trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh của nhà cung cấp.

Với KLC Seafood, đây cũng là mục tiêu lớn hơn của việc tham dự CFSE 2026: không chỉ giới thiệu một sản phẩm, mà đưa năng lực tổ chức nguồn cung hải sản sống cao cấp từ Việt Nam đến trực tiếp các nhà nhập khẩu và phân phối quốc tế.

Bà Phạm Huỳnh Uyên Thi – Giám đốc Kinh doanh KLC Seafood chia sẻ: "CFSE 2026 là cơ hội để KLC Seafood giới thiệu tôm hùm xanh Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức nguồn cung, kiểm soát chất lượng và vận hành chuỗi xuất khẩu của doanh nghiệp trước các buyer quốc tế. Mục tiêu của KLC Seafood là từng bước xây dựng vị thế một nhà cung ứng hải sản sống cao cấp Việt Nam có quy mô, độ tin cậy và khả năng hợp tác dài hạn với đối tác quốc tế."

Bà Phạm Huỳnh Uyên Thi – Giám đốc Kinh doanh KLC Seafood giới thiệu tôm hùm xanh sống Việt Nam đến khách tham quan tại CFSE 2026, giúp đối tác trực tiếp quan sát sản phẩm và tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Trung Quốc tiếp tục là động lực lớn của thủy sản Việt Nam

Việc KLC Seafood tăng cường hiện diện tại Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh thị trường này tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của thủy sản Việt Nam.

Theo VASEP, trong 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc – Hồng Kông đạt khoảng 2,3 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ và chiếm khoảng một phần tư tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước.

Riêng nhóm tôm, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc – Hồng Kông đạt khoảng 1,3 tỷ USD, tăng 35%. Trong đó, nhu cầu đối với tôm hùm, đặc biệt là tôm hùm xanh, tiếp tục đóng góp đáng kể vào tăng trưởng.

Tôm hùm xanh mở đầu cho câu chuyện về năng lực cung ứng

Tại CFSE 2026, KLC Seafood lựa chọn trưng bày tôm hùm xanh sống.

Khác với sản phẩm đông lạnh hoặc chế biến, việc trưng bày hàng sống cho phép buyer trực tiếp quan sát tình trạng sản phẩm, kích cỡ, độ đồng đều và đặc điểm thương phẩm.

Từ sản phẩm tại gian hàng, các cuộc trao đổi có thể đi sâu hơn vào những vấn đề nhà nhập khẩu thực sự quan tâm: nhóm trọng lượng, quy cách phân loại, khối lượng mỗi đợt, chu kỳ mua hàng, yêu cầu chất lượng, đóng gói và phương án giao nhận.

Đây cũng là thông điệp KLC Seafood muốn nhấn mạnh: giá trị của một nhà cung cấp hải sản sống không chỉ nằm ở việc có sản phẩm tại một thời điểm, mà ở khả năng tổ chức nguồn hàng ổn định cho các kế hoạch thu mua dài hạn.

884 ha vùng nuôi liên kết và hệ sinh thái phía sau sản phẩm

Để xây dựng năng lực này, KLC Seafood phát triển mạng lưới khoảng 884 ha vùng nuôi liên kết tại Cam Ranh, Vạn Ninh và Sông Cầu.

Hệ sinh thái hiện có Phát Lợi, Gia Thịnh Phát và Hợp tác xã Nuôi trồng Thủy sản và Du lịch KLC Đại Dương XI, cùng các hợp tác xã liên kết và cộng đồng nuôi biển.

Bên cạnh vùng nguyên liệu, hệ sinh thái có 02 nhà máy, hệ thống lưu giữ chuyên biệt dành cho hải sản sống và năng lực cung ứng khoảng 12.000 tấn thủy sản mỗi năm.

Chuỗi vận hành được tổ chức theo hướng:

Vùng nuôi – Thu mua – Lưu giữ – Kiểm soát chất lượng – Chế biến – Logistics – Xuất khẩu.

‎KLC Seafood phát triển khoảng 884 ha vùng nuôi liên kết tại Cam Ranh, Vạn Ninh và Sông Cầu, tạo nền tảng tổ chức nguồn nguyên liệu cho chuỗi cung ứng hải sản sống phục vụ xuất khẩu.





Đầu tháng 10/2026, KLC Seafood tiếp tục củng cố nền tảng vùng nguyên liệu với việc công bố thành lập HTX KLC Đại Dương XI tại Cam Ranh, Khánh Hòa.

HTX được định hướng tăng cường kết nối với xã viên và cộng đồng nuôi biển, hỗ trợ tổ chức nguồn hàng, nâng cao tính minh bạch thông tin nguồn gốc và khả năng truy xuất; qua đó giúp KLC Seafood chủ động hơn trong việc kết nối nhu cầu của thị trường với khả năng cung ứng thực tế.

Từ xuất khẩu sản phẩm đến xây dựng vị thế nhà cung ứng

Năng lực thương mại của KLC Seafood cũng được phản ánh qua kết quả xuất khẩu.

Theo thống kê của VASEP dựa trên dữ liệu Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2026, KLC Seafood đạt khoảng 153,3 triệu USD giá trị xuất khẩu thủy sản, tiêu biểu nhóm doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại TP.Hồ Chí Minh trong giai đoạn này.

Trong hệ sinh thái, Phát Lợi đạt khoảng 83 triệu USD, tiêu biểu nhóm doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại Khánh Hòa.

Tuy nhiên, với KLC Seafood, mục tiêu tại Trung Quốc không chỉ được đo bằng kim ngạch của từng giai đoạn.

CFSE 2026 là một phần trong chiến lược rộng hơn nhằm tăng cường hiện diện thương hiệu, tiếp cận trực tiếp buyer, phát triển hệ thống đối tác và từng bước chuyển từ quan hệ mua bán từng đơn hàng sang những kế hoạch cung ứng dài hạn.

Tại Trung Quốc, doanh nghiệp đồng thời phát triển các kênh thông tin tiếng Trung, hoạt động truyền thông, xúc tiến thương mại và kết nối trực tiếp với đối tác.

Cách tiếp cận này phản ánh một chuyển dịch rõ ràng: từ xuất khẩu sản phẩm sang xây dựng vị thế nhà cung ứng.

Đội ngũ KLC Seafood tại Thanh Đảo, Trung Quốc, trong hành trình đưa hải sản sống cao cấp Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường và mạng lưới đối tác quốc tế.

Từ vùng nuôi Việt Nam đến gian hàng tại Thanh Đảo, CFSE 2026 vì vậy không chỉ là một điểm đến xúc tiến thương mại. Với KLC Seafood, đây là một bước đi trong mục tiêu lớn hơn: từng bước xây dựng vị thế thương hiệu thủy hải sản cao cấp Việt Nam trên thị trường quốc tế.