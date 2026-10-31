VKSND tối cao kêu gọi cựu Chủ tịch Bamboo Capital ông Nguyễn Hồ Nam ra đầu thú

VKSND tối cao (Vụ 3) thông báo về việc kết thúc điều tra, kêu gọi đầu thú đối với các bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, TP.HCM và các địa phương, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 105 kèm theo hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, TP.HCM và các địa phương, đơn vị, tổ chức có liên quan đến VKSND tối cao (Vụ 3) để đề nghị truy tố các bị can, theo báo Bảo vệ pháp luật.

4 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 gồm: Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital; Huỳnh Thị Kim Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nguồn vốn BCG, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Gia Khang; Phạm Thị Ngọc Thanh, Thành viên Ủy ban Nguồn vốn BCG, Tổng Giám đốc Công ty Helios và Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nguồn vốn BCG, Chủ tịch HĐQT Công ty Gia Khang và Công ty Helios, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty BCG Land và Công ty Tracodi.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, VKSND tối cao (Vụ 3) kêu gọi các bị can Nguyễn Hồ Nam, Huỳnh Thị Kim Tuyến, Phạm Thị Ngọc Thanh và Lê Thị Mai Loan đến Cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

VKSND tối cao (Vụ 3) nêu nếu tiếp tục bỏ trốn, cơ quan này coi các bị can đã từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Hồ Nam có thời gian dài giữ chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital cho đến khi từ nhiệm vào tháng 4/2024. Thời điểm rời ban lãnh đạo Bamboo Capital cùng lúc ông được bầu vào HĐQT Eximbank. Đại hội đồng cổ đông Eximbank sau đó đã miễn nhiệm ông theo đề nghị của một nhóm sở hữu trên 5% vốn ngân hàng. Lý do là ông Nam không tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các lần lấy ý kiến văn bản.

Đến cuối tháng 2/2025, Tập đoàn Bamboo Capital cho biết đã nhận được thông báo từ cơ quan có thẩm quyền về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam. Tội danh bị khởi tố của ông Nam thời điểm chưa được công bố.

Tại họp báo thông báo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an ngày 7/7/2025, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, cho biết ông Đỗ Anh Tú, cựu Phó chủ tịch Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán: TPB) bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ông Tú, 14 người khác cũng bị khởi tố về tội này, trong đó có ông Nguyễn Hồ Nam - cựu Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital.

TPBank đêm 7/7/2025 cũng ra thông báo chính thức liên quan đến ông Đỗ Anh Tú. Ngân hàng cho biết vụ án do cơ quan chức năng khởi tố 4 tháng trước đây (giữa tháng 3) do có liên quan đến việc Bamboo Capital phát hành trái phiếu. Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) là đơn vị tư vấn phát hành và ông Đỗ Anh Tú là Chủ tịch HĐQT. Ông Đỗ Anh Tú đã từ nhiệm tất cả chức vụ tại TPBank trước đó.