DatVietVAC lãi 246 tỷ sau 9 tháng, doanh thu nghệ sĩ và IP tăng mạnh

‏Gia tăng nguồn thu từ IP và khai thác thương mại nghệ sĩ‏

‏Trong quý III/2026, DatVietVAC ghi nhận doanh thu thuần 749 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 112 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 2.116 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 246 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất cải thiện từ 21,9% lên 23,1%; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 6,1%, còn 208 tỷ đồng.‏

‏Hoạt động Nội dung, bao gồm sản xuất chương trình, tổ chức sự kiện, quản lý và khai thác thương mại nghệ sĩ, khai thác IP cùng các hoạt động liên quan — ghi nhận doanh thu 1.151 tỷ đồng. Mảng này tạo ra 390 tỷ đồng lợi nhuận gộp, đóng góp khoảng 80% lợi nhuận gộp hợp nhất của DatVietVAC.‏

‏Trong đó, quản lý và khai thác thương mại nghệ sĩ đạt doanh thu 408 tỷ đồng, tăng 43%; khai thác IP đạt 213 tỷ đồng, tăng 36%. Hai hoạt động đóng góp tổng cộng 621 tỷ đồng, tương đương 54% doanh thu mảng Nội dung, so với khoảng 40% cùng kỳ. Riêng quý III, doanh thu khai thác IP tăng gần 75%, đạt 118 tỷ đồng; quản lý và khai thác thương mại nghệ sĩ tăng hơn 36%, đạt 97 tỷ đồng.‏

‏Cơ cấu doanh thu này phản ánh việc tiếp tục phát triển mô hình kinh doanh dựa trên IP của DatVietVAC. Các chương trình giải trí tạo nền tảng phát triển IP, gia tăng nhận diện nghệ sĩ và kết nối cộng đồng người hâm mộ. Từ nền tảng đó, doanh nghiệp khai thác nhiều nguồn thu qua quảng cáo, tài trợ, biểu diễn, hợp tác thương mại nghệ sĩ, phát hành âm nhạc, cấp quyền thương hiệu và sản phẩm gắn với chương trình. Vòng đời thương mại của nội dung vì vậy được tiếp nối qua nhiều hoạt động sau thời gian phát sóng.‏

‏Trong 9 tháng, DatVietVAC ghi nhận hơn 1.900 lượt hợp tác thương mại nghệ sĩ. Tại ngày 30/9/2026, danh mục quản lý thương mại độc quyền gồm 98 nghệ sĩ, phục vụ các hoạt động quảng cáo, đại diện thương hiệu, biểu diễn và hợp tác với nhãn hàng.‏

‏HIEUTHUHAI lần đầu tiên tổ chức concert tại thị trường quốc tế‏

‏Theo DatVietVAC, doanh thu phát hành nhạc trọn gói chương trình Tinh Hà "Say Hi" trên các nền tảng số và cấp quyền thương hiệu chương trình cho các nhãn hàng đạt 41 tỷ đồng. Doanh thu bán vật phẩm đạt 19 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ khai thác IP tăng từ 75 tỷ đồng lên 153 tỷ đồng, cho thấy đóng góp gia tăng của hoạt động thương mại hóa các quyền và sản phẩm gắn với nội dung.‏

‏Song song với khai thác IP, DatVietVAC tập trung nguồn lực sản xuất vào các chương trình chủ lực có quy mô và khả năng khai thác thương mại tốt hơn. DatVietVAC cho biết, việc giảm các chương trình quy mô nhỏ, hiệu suất thấp giúp biên lợi nhuận gộp của hoạt động sản xuất và phát sóng nội dung giải trí tăng từ 29,8% lên 38,6%. Định hướng này gắn việc lựa chọn chương trình với khả năng tạo doanh thu trong thời gian phát sóng và các hoạt động thương mại tiếp nối.‏

‏Ở mảng Dịch vụ Truyền thông, doanh thu 9 tháng đạt 1.080 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 7,5% lên 9,1%. DatVietVAC thực hiện chiến lược tối ưu hóa biên lợi nhuận và tập trung nguồn lực phát triển Influencer Marketing, đây là phân khúc tăng trưởng tốt nhất thị trường quảng cáo với doanh thu 9 tháng đầu năm 2026 đạt 97 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ.‏

‏Nguồn lực sau IPO hỗ trợ tăng tốc mùa kinh doanh cuối năm‏

‏Bước sang quý IV, DatVietVAC tập trung triển khai lịch phát sóng và concert sau giai đoạn phát triển nội dung, nghệ sĩ và chuẩn bị nguồn lực. Các chương trình chủ lực gồm 2 Ngày 1 Đêm, Ca Sĩ Mặt Nạ và Tinh Hà "Say Hi" tiếp tục tạo nguồn thu từ quảng cáo, tài trợ và khai thác IP. Theo DatVietVAC, gần 100% doanh thu tài trợ theo kế hoạch của các chương trình chủ lực đã được ký kết.‏

‏Lịch concert cũng tập trung vào quý cuối năm, tiếp nối thời gian phát sóng chương trình chính. Trong quý 4, đơn vị dự kiến tổ chức 8 concert trong và ngoài nước, trong đó có 5 concert thuộc IP DatVietVAC. ‏

‏Sau ba đêm concert thuộc IP DatVietVAC và hai đêm concert tổ chức cho nghệ sĩ trong 9 tháng, doanh nghiệp dự kiến triển khai thêm năm đêm concert thuộc IP của mình và một đêm concert dành cho nghệ sĩ trong quý IV. ‏

‏Vũ Trụ "Say Hi" trở lại Las Vegas trong năm 2026‏

‏Theo DatVietVAC, hơn 90% doanh thu tài trợ theo kế hoạch cho bốn đêm concert Tinh Hà "Say Hi" đã được cam kết. Concert Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI cũng dự kiến có thêm một đêm diễn tại Hà Nội trong tháng 11.‏

‏Việc bố trí concert sau thời gian phát sóng tạo sự tiếp nối giữa nội dung trên màn ảnh và trải nghiệm trực tiếp của người hâm mộ. Cùng một IP được khai thác qua vé, tài trợ, biểu diễn và sản phẩm thương mại, trong khi nghệ sĩ có thêm hoạt động kết nối với khán giả và nhãn hàng.‏

‏Tại thị trường quốc tế, 2 concert Vũ trụ "Say Hi" và HIEUTHUHAI dự kiến diễn ra tại Las Vegas, Mỹ, trong tháng 11. Trong đó, concert Say Hi được triển khai theo hình thức cấp quyền kinh doanh với đối tác địa phương. Thành công của concert Mắt Nhắm Mắt Mở - HIEUTHUHAI cũng được nhân rộng khi tổ chức đêm thứ tư, đánh dấu lần đầu tiên đưa concert của nghệ sĩ Việt Nam ra nước ngoài, mở ra dư địa tăng trưởng hoàn toàn mới cho việc khai thác nghệ sĩ.‏

‏Tiếp tục đà tăng trưởng của mảng khai thác thương mại nghệ sĩ trong 3 năm qua, doanh thu mảng này trong quý IV dự kiến sẽ tăng gấp đôi quý III. Song song đó, doanh nghiệp cũng đã bước đầu triển khai mô hình quản lý nghệ sĩ toàn diện 360 độ từ cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.‏

‏Hoạt động hợp tác sản xuất và truyền thông với địa phương tiếp tục được phát triển tại Gia Lai, với Đà Nẵng là đối tác tiếp theo theo kế hoạch.‏

‏DatVietVAC tự tin bứt phá trong quý IV/2026 nhờ các chương trình Blockbuster, chuỗi concert trong nước và mở rộng ra thị trường quốc tế‏

‏Trong quý IIII/2026, DatVietVAC chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) thành công với 11.150.000 cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền thu về từ đợt chào bán l 611 tỷ đồng‏‏. ‏‏Nguồn vốn huy động bổ sung năng lực triển khai chiến lược tăng trưởng 2026–2030, phát triển hoạt động kinh doanh trên nền tảng nội dung, IP và nghệ sĩ. ‏

‏Tại ngày 30/9/2026, doanh nghiệp nắm giữ 1.832 tỷ đồng tiền, các khoản tương đương tiền và cá khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, gấp khoảng 3,9 lần dư nợ vay. Với 465 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn phục vụ vốn lưu động, DatVietVAC có vị thế tiền mặt ròng 1.367 tỷ đồng, tạo khả năng chủ động tài trợ hoạt động sản xuất, tổ chức sự kiện và khai thác thương mại trong mùa cao điểm.‏

‏Vốn chủ sở hữu tại cuối tháng 9 đạt 1.844 tỷ đồng, so với 919 tỷ đồng cuối năm 2025. ‏

‏Sau 9 tháng, DatVietVAC hoàn thành khoảng 63% kế hoạch doanh thu 3.382 tỷ đồng và 59% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng. Với các hợp đồng tài trợ đã ký kết, lịch concert tập trung vào quý IV và kế hoạch tăng doanh thu từ nghệ sĩ, IP, doanh nghiệp cho biết tự tin hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2026. DatVietVAC đồng thời cũng công bố kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt 2.500 đồng/cổ phiếu với thời gian chốt quyền cổ đông trong tháng 11 và thực hiện chi trả trong tháng 12.‏