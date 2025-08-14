Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

KN Holdings cùng Samsung C&T phát triển điện mặt trời nổi

KN Holdings ký kết hợp tác Samsung C&T triển khai ba dự án điện mặt trời nổi, tổng công suất dự kiến 864 MW, cấp điện sạch cho các khách hàng tiêu thụ lớn.

Sự kiện trao biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) thuộc khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, ngày 12/8, tại Seoul. Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc do Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE), Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, với chủ đề "Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới".

KN Holdings cùng Samsung C&T phát triển điện mặt trời nổi- Ảnh 1.

Bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó chủ tịch KN Holdings cùng ông Heo Wook, Phó chủ tịch phụ trách đầu tư toàn cầu, Samsung C&T (thứ hai từ trái sang) trao thỏa thuận hợp tác. Ảnh: KN Holdings

Theo thỏa thuận Tập đoàn KN Holdings và Công ty Samsung C&T cùng triển khai ba dự án điện mặt trời nổi tại hồ thủy điện KN Srepok 3, KN Ialy Gia Lai, KN Ialy Kon Tum. Các dự án áp dụng cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA), ưu tiên cung cấp điện sạch cho các khách hàng tiêu thụ lớn. Dự án giúp giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo và góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng xanh của Việt Nam.

Đại diện KN Holdings cho biết, Samsung C&T (công ty thành viên thuộc tập đoàn Samsung) là doanh nghiệp có kinh nghiệm triển khai nhiều dự án năng lượng tái tạo công suất lớn trên toàn cầu. Hai bên sẽ phối hợp triển khai các dự án điện mặt trời nổi của KN Holdings, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư và vận hành, tạo nguồn năng lượng sạch.

Lễ trao MOU tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, sự kiện cấp cao do lãnh đạo hai nước đồng chủ trì, đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển năng lượng sạch của KN Holdings.

"Sự kiện minh chứng cho định hướng hợp tác năng lượng mới giữa Việt Nam và Hàn Quốc, phù hợp với các cam kết về giảm phát thải và phát triển kinh tế xanh của cả hai quốc gia", đại diện doanh nghiệp nói.

KN Holdings cùng Samsung C&T phát triển điện mặt trời nổi- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok chứng kiến các doanh nghiệp trao thỏa thuận hợp tác. Ảnh: KN Holdings

Diễn đàn lần này có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, cùng lãnh đạo cấp cao hai nước. Hơn 400 doanh nghiệp hàng đầu và trên 500 đại biểu từ Việt Nam và Hàn Quốc cũng góp mặt.

