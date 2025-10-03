Kocher hợp tác EuroKera, độc quyền mặt kính chống xước X-Nano

Theo nội dung ký kết, Kocher sẽ độc quyền ứng dụng mặt kính chống xước X-Nano công nghệ Pháp cho các dòng sản phẩm bếp từ tại thị trường Việt Nam. Đây được xem là bước đi đột phá của Kocher trong hành trình nâng tầm chất lượng sản phẩm, khẳng định vai trò tiên phong trong việc đưa công nghệ vật liệu cao cấp vào thiết bị bếp tại Việt Nam.

X-Nano là dòng mặt kính chống xước thế hệ mới được EuroKera nghiên cứu và phát triển trong suốt hơn 10 năm bởi đội ngũ kỹ sư chuyên sâu tại Pháp. Dòng kính này tích hợp các đặc tính nổi bật như khả năng chống trầy xước gấp 5 lần so với mặt kính thông thường, công nghệ tinh thể nano độc quyền giúp tăng cường độ cứng và khả năng chịu lực, khả năng chống bám bẩn và dấu vân tay hiệu quả, đồng thời chịu nhiệt cao và chống va đập mạnh. Không chỉ dừng lại ở yếu tố kỹ thuật, X-Nano còn sở hữu thiết kế bề mặt với họa tiết vân nhám mờ theo xu hướng châu Âu, tạo hiệu ứng thẩm mỹ sang trọng, hiện đại và tối giản – đúng với thị hiếu thẩm mỹ của người tiêu dùng cao cấp.

Theo đại diện hai bên, hiện nay Kocher sẽ là thương hiệu tiên phong tại Việt Nam sở hữu độc quyền ứng dụng công nghệ X-Nano của EuroKera cho dòng bếp từ cao cấp Kocher X-Nano. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ mặt kính X-Nano sẽ chỉ được sử dụng cho các sản phẩm bếp từ mang thương hiệu Kocher tại Việt Nam, mang đến lợi thế cạnh tranh đặc biệt cho hãng trong phân khúc thiết bị bếp cao cấp.

Ông David Roumanie – Giám đốc khu vực châu Á của Tập đoàn EuroKera chia sẻ: "Tại EuroKera, chúng tôi đã phát triển một quy trình xử lý bề mặt được cấp bằng sáng chế riêng cho mặt kính chống xước X-Nano. Chúng tôi rất vui khi được hợp tác độc quyền với Kocher để mang công nghệ này đến người tiêu dùng Việt Nam. Toàn bộ mặt kính đều được sản xuất tại Pháp, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất về độ bền, khả năng chống trầy xước, chống vân tay và thẩm mỹ."

Là một trong những thương hiệu bếp từ tiên phong tại Việt Nam, Kocher đã không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Việc hợp tác chiến lược với EuroKera đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình định hình chuẩn mực mới cho thiết bị nhà bếp tại Việt Nam – nơi mà công nghệ cao cấp được tích hợp tinh tế vào từng chi tiết thiết kế.

Ông Phùng Mạnh Cường – Đại diện hãng Kocher cho biết: "Việc hợp tác chiến lược với EuroKera sẽ giúp Kocher có được thế mạnh về công nghệ để phát triển các dòng sản phẩm chất lượng cao, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng sản xuất và hướng đến xuất khẩu trong tương lai."

Bên cạnh việc sở hữu độc quyền về mặt công nghệ vật liệu, Kocher còn hướng đến mục tiêu nâng cao trải nghiệm thực tế của người dùng thông qua các dòng sản phẩm tích hợp công nghệ tiên tiến và thiết kế phù hợp với không gian bếp hiện đại. Dòng sản phẩm Kocher X-Nano dự kiến sẽ ra mắt trong quý IV năm nay, là sản phẩm chủ lực mới mang tính chiến lược của hãng. Đây sẽ là lần đầu tiên người tiêu dùng Việt được trải nghiệm một dòng bếp từ có mặt kính chống xước chuẩn Pháp, vừa bền bỉ trong sử dụng lâu dài, vừa tinh tế trong từng đường nét thiết kế.

Không dừng lại ở việc nâng cấp chất lượng sản phẩm, sự hợp tác chiến lược với EuroKera còn góp phần khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Kocher trên thị trường thiết bị bếp Việt Nam. Với tầm nhìn dài hạn, Kocher đặt mục ti

êu phát triển chuỗi sản xuất hiện đại trong nước, đồng thời mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghệ toàn cầu để mang đến cho người tiêu dùng trong nước những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế với mức giá hợp lý.

Thông qua dòng bếp từ chống xước Kocher X-Nano, người tiêu dùng Việt sẽ lần đầu tiên được tiếp cận với một chuẩn mực mới trong ngành bếp – nơi công nghệ, chất lượng và thẩm mỹ cùng hội tụ để kiến tạo nên trải nghiệm nấu nướng hiện đại, an toàn và đẳng cấp hơn.