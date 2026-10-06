Kosy nói gì về việc cổ phiếu KOS giảm sàn 5 phiên liên tiếp

Công ty CP Kosy (Kosy Group, MCK: KOS) vừa có báo cáo chính thức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) liên quan đến việc cổ phiếu KOS giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 28/9/2026 đến ngày 2/10/2026.

Giải trình về vấn đề này, theo đánh giá của Kosy, trong thời gian qua thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giảm theo quán tính, gây áp lực tâm lý bán lên các nhà đầu tư. Bên cạnh đó là tình trạng thanh khoản thị trường suy giảm. Các công ty chứng khoán thực hiện điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin đối với mã cổ phiếu của doanh nghiệp, đồng loạt thực hiện giải chấp làm gia tăng áp lực bán trên thị trường khiến giá cổ phiếu giảm liên tiếp, tạo áp lực thanh khoản cổ phiếu.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Kosy bao gồm các hoạt động đầu tư, phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành các dự án của doanh nghiệp hiện vẫn triển khai bình thường theo kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Ngoài ra, Kosy cũng cam kết thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã có văn bản giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp (từ ngày 21/9/2026 đến ngày 25/9/2026) với lý do tương tự như trên.

Một dự án do Kosy đầu tư. Ảnh: Kosy

Liên quan đến cổ phiếu của Kosy, trong khoảng thời gian từ ngày 24/9/2026 đến ngày 30/9/2026, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy (Đầu tư Địa ốc Kosy) đăng ký bán ra 250.000 cổ phiếu KOS.

Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch, Địa ốc Kosy chỉ bán ra thành công 22.300 cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh.

Nguyên nhân không hoàn tất số lượng đăng ký là do bán giải chấp. Sau khi giao dịch, số lượng cổ phiếu mà Đầu tư Địa ốc Kosy nắm giữ giảm từ 10 triệu cổ phiếu KOS (4,62%) xuống gần 9,98 triệu cổ phiếu (4,61%).

Về mối quan hệ giữa 2 doanh nghiệp, ông Nguyễn Việt Cường- Chủ tịch HĐQT Kosy Group, hiện đang là Chủ tịch HĐTV Đầu tư Địa ốc Kosy. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hằng- Phó Chủ tịch HĐQT Kosy Group, là thành viên góp vốn tại Đầu tư Địa ốc Kosy.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 27/8/2026 đến 24/9/2026, Chủ tịch Nguyễn Việt Cường đã bán ra hơn 4,26 triệu cổ phiếu KOS (trong tổng số 5 triệu cổ phiếu KOS đăng ký) bằng phương thức khớp lệnh/thỏa thuận.

Lý do không hoàn tất giao dịch như đăng ký là vì thị trường không thuận lợi, không đạt được thỏa thuận như dự kiến.

Sau giao dịch, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường nắm giữ gần 72,38 triệu cổ phiếu KOS (tương đương 33,43% vốn điều lệ). Trong khi đó, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hằng sở hữu gần 13,9 triệu cổ phiếu KOS, tương ứng 6,42% vốn điều lệ doanh nghiệp.