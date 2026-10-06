Sáng đưa đi, tối đón về với 200 nghìn đồng/ngày: Dịch vụ bán trú người già xuất hiện tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ

Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng được thành lập vào ngày 21/9/2014, sau hơn 11 năm phát triển, Diên Hồng đã có 10 cơ sở , gồm 7 tại Hà Nội và 1 tại Hải Phòng, 1 tại Hưng Yên, 1 tại Phú Thọ.

Người sáng lập hệ thống là vợ chồng ông Đỗ Trần Hồ Thắng và bà Trần Thị Thúy Nga.

Khởi nghiệp từ việc tìm nơi chăm sóc bà ngoại

Theo câu chuyện được ông Thắng chia sẻ với Báo Phụ Nữ, ý tưởng mở viện dưỡng lão bắt nguồn từ trải nghiệm của gia đình. Bà ngoại ông bị tai biến, không nói được và mắc nhiều bệnh tuổi già, khiến việc chăm sóc gặp khó khăn.

Gia đình tìm một trung tâm dưỡng lão gần nhà để hỗ trợ nhưng chưa có nơi đáp ứng nhu cầu. Sau khi bà mất, ông Thắng vẫn giữ ý định mở một cơ sở dành cho những gia đình gặp hoàn cảnh tương tự. Năm 2014, ông cùng vợ thành lập Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng.

Bà Nga cho biết khó khăn lớn nhất thời điểm đó là định kiến về viện dưỡng lão. Tháng đầu tiên mở cửa, trung tâm không có khách hàng. Khách hàng đầu tiên của trung tâm là hai người cao tuổi đầu tiên đến ở do gia đình đang sửa nhà, lưu trú tạm trong bốn tháng.

Năm đầu tiên, Diên Hồng có 20 khách, theo ông Thắng, một số viện dưỡng lão ra đời 5 - 7 năm trước cũng chỉ có 1 khách hàng sau 2 năm đầu tiên. Con số 20 dù không đủ cho Diên Hồng tự hoạt động nhưng rõ ràng thị trường hiện tại đã khá hơn gấp nhiều lần.

Hiện ông Đỗ Trần Hồ Thắng giữ chức Tổng giám đốc, bà Trần Thị Thúy Nga là Phó Tổng giám đốc hệ thống.

Từ một cơ sở đến chuỗi 10 địa điểm

Cơ sở đầu tiên của Diên Hồng khai trương ngày 21/09/2014 tại khu đô thị Dương Nội, Hà Nội. Mất gần 4 năm sau, đến ngày 28/06/2018, hệ thống mở cơ sở thứ hai tại khu đô thị Thanh Hà Cienco5. Mất thêm gần 3 năm, vào tháng 4/2021, Diên Hồng khai trương cơ sở số 3.

Kể từ đó, mỗi năm Diên Hồng đều khai trương thêm cơ sở mới.﻿ Riêng năm 2024, hệ thống khai trương ba cơ sở, gồm Ocean Park 2, Văn Giang, Hưng Yên, Chương Mỹ, Hà Nội và Lương Sơn, Phú Thọ. Năm 2025, Diên Hồng bổ sung cơ sở tại Vinhomes Royal Island, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và khu đô thị sinh thái Song Phương, Hà Nội, nâng tổng số lên 10 địa điểm.

Tại Ocean Park 2, cơ sở dưỡng lão được hình thành từ hợp tác giữa Diên Hồng và Hoàng Sơn Group. Tòa nhà có tổng diện tích 2.800 m², gồm bốn tầng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc tối đa 100 người cao tuổi.

Bên trong có phòng đơn, phòng đôi, phòng chăm sóc đặc biệt, khu sinh hoạt chung và hội trường tổ chức hoạt động tập thể. Người cao tuổi có thể đi dạo, tham gia các hoạt động cộng đồng và sử dụng những tiện ích trong khu đô thị.

Tại Hải Phòng, cơ sở Diên Hồng Vũ Yên đi vào hoạt động tháng 5/2025. Diên Hồng cơ sở 9 có tổng diện tích gần 4.000 m², với tổng số lượng phòng ở là 62 phòng. Trong đó có 36 phòng 2 giường (diện tích 16 m²/phòng), 24 phòng 3 giường (diện tích 28 m²/phòng), 1 phòng 6 giường (diện tích 70 m²/phòng), 1 phòng 8 giường (diện tích 80 m²/phòng).

Tại Diên Hồng, người cao tuổi tham gia tập thể dục, văn nghệ, trò chơi, sinh hoạt cộng đồng, các cuộc thi và hoạt động kỷ niệm ngày lễ, Tết; gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè đồng trang lứa. Các cụ được điều dưỡng viên hỗ trợ ăn uống, vệ sinh, nghỉ ngơi và vận động phù hợp với tình trạng sức khỏe. Việc theo dõi các chỉ số sức khỏe được thực hiện hằng ngày, bác sĩ khám định kỳ hằng tuần, có hỗ trợ dùng thuốc và điều dưỡng túc trực 24/7.

Chăm sóc dài hạn, gửi theo ngày và phân khúc phí thấp hơn

Ngoài dịch vụ lưu trú, Diên Hồng cung cấp chăm sóc bán trú: người cao tuổi đến trung tâm vào ban ngày, được chăm sóc, trò chuyện và tham gia các hoạt động, buổi tối trở về nhà. Theo công bố của hệ thống, khách bán trú được hưởng các dịch vụ chăm sóc như khách nội trú dài ngày.