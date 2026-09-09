Kramatorsk rực lửa, Nga công bố tin khẩn từ chiến trường - 3 từ của ông Zelensky gây bão mạng

Quân Nga đã áp sát Kramatorsk, đưa các tuyến hậu cần của Ukraine vào phạm vi tấn công trực tiếp. Cùng lúc, Moscow gia tăng sức ép bằng UAV, trong khi một tuyên bố chỉ gồm ba từ của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gây bão mạng xã hội Ukraine.

Kramatorsk rực lửa

Tại Donbass, quân Nga đã kiểm soát làng Nikanorovka và tiến đến vị trí cách ranh giới Kramatorsk chưa đầy một kilomet, theo các nguồn tin quân sự Nga. Giao tranh đang lan rộng quanh cụm đô thị Slavyansk–Kramatorsk, một trong những trung tâm phòng thủ và hậu cần quan trọng nhất của Ukraine tại Donbass.

"Tại hướng Druzhkovka, quân Nga tiếp tục gây sức ép lên Alekseyevo-Druzhkovka từ phía đông và tiến về thành phố. Những trận giao tranh ác liệt đang diễn ra ở khu vực phía đông, trong khi không quân Nga tấn công Alekseyevo-Druzhkovka và Druzhkovka", kênh "Hai Thiếu tá" đưa tin.

Kramatorsk đang rực lửa khi các đợt không kích và giao tranh ngày càng tiến gần thành phố. Việc quân Nga áp sát Kramatorsk đã đưa đường sá, cơ sở hậu cần, hoạt động tiếp vận và hệ thống chỉ huy của Ukraine trong toàn bộ cụm đô thị vào phạm vi tấn công trực tiếp.

"Các tuyến đường, cơ sở hạ tầng hậu phương, hoạt động tiếp vận và chỉ huy bắt đầu phải vận hành trong điều kiện chiến sự diễn ra ngay sát bên. Tình trạng bất ổn khiến quân đội Ukraine khó phân bổ nguồn lực một cách chủ động", kênh "Biên niên sử Quân sự" nhận định.

Từ phía nam, quân Nga cũng đang tiến về cụm đô thị này theo hướng Dobropolye. Các nguồn tin Ukraine ghi nhận sự xuất hiện của những đơn vị xung kích Nga tại Raiskoye, nằm khá xa về phía bắc Dobropolye.

Theo các nhà phân tích quân sự Nga, hướng tiến công này đưa lực lượng Moscow tới khu vực phía tây nam Druzhkovka, một đầu mối quan trọng trong hệ thống phòng thủ Kramatorsk. Sức ép từ nhiều hướng đang đe dọa khả năng tiếp tế và điều động lực lượng của Ukraine trong khu vực.

Không chỉ đẩy mạnh hoạt động trên mặt trận Donbass, Nga còn tăng cường các cuộc tấn công đường không nhằm vào Kiev. Trong bối cảnh phòng không Ukraine gặp khó khăn trước UAV Geran trang bị động cơ phản lực, nhiều doanh nghiệp tại thủ đô đã đóng cửa và một bộ phận người dân bắt đầu rời đi.

Tình hình Kramatorsk đang nóng lên. Ảnh: Kyiv Post

Nga công bố tuyên bố khẩn từ chiến trường

Một tuyên bố khẩn từ chiến trường vừa được truyền thông Nga công bố. Theo đó, người dân Kiev đang rời khỏi thành phố vì tình hình an ninh không có dấu hiệu cải thiện.

Anton Cherny, huấn luyện viên quân đội Ukraine, cho biết một số doanh nghiệp tại Kiev cũng đang ngừng hoạt động. Trong tháng 8, Ukraine chỉ đánh chặn được một tên lửa đạn đạo.

Nga hiện tăng cường sử dụng UAV Geran trang bị động cơ phản lực, đồng thời áp dụng những phương thức tấn công mới khiến phòng không Ukraine gặp nhiều khó khăn.

"Hãy nhìn vào Kiev: nhiều doanh nghiệp đang đóng cửa, người dân bắt đầu dần rời khỏi thành phố. Điều đó cho thấy họ đã nhìn thấy tình hình không thay đổi theo hướng tốt hơn", ông Cherny nói.

Theo huấn luyện viên Ukraine, trong xã hội đang hình thành tâm lý hoài nghi đối với khả năng bảo vệ các thành phố của chính quyền.

"Nhiều người nói rằng ngay cả Kiev còn không thể được bảo vệ thì Pavlograd hay Dnipro sẽ ra sao?", ông Cherny cho biết.

Cùng lúc, Yury Butusov, chỉ huy một đơn vị UAV thuộc Lữ đoàn "Khartia" của Ukraine, cảnh báo việc Nga mở rộng lực lượng máy bay không người lái đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với đội hình phòng thủ Ukraine.

Theo ông, mùa đông sắp tới sẽ đặc biệt khó khăn, không chỉ vì những đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng hậu phương mà còn bởi cuộc chiến giành ưu thế ở độ cao thấp.

Butusov nhận định sức ép liên tục từ UAV trinh sát và UAV tấn công đủ sức làm mất ổn định hệ thống phòng thủ Ukraine, ngay cả khi Nga không mở những đợt tiến công quy mô lớn. Các cuộc tấn công liên tục sẽ khiến lực lượng Ukraine bị tiêu hao, suy giảm khả năng cơ động và gặp khó khăn trong hoạt động tiếp vận.

Trên chiến trường, quá trình phát hiện mục tiêu, truyền dữ liệu và tiến hành đòn đánh ngày càng được kết nối thành một hệ thống thống nhất. Khoảng thời gian từ khi mục tiêu bị phát hiện tới lúc Nga tấn công cũng ngày càng rút ngắn.

"Nga sẽ tập trung nỗ lực tiến vào khu dân cư Slavyansk, đột phá về phía Slavyansk và Zaporozhye. Mùa đông sẽ rất khó khăn, có thể là mùa đông quân sự khắc nghiệt nhất trong lịch sử Ukraine", ông Butusov nhấn mạnh.

Nhà khoa học chính trị Ruslan Bortnik tại Kiev cho rằng cán cân lợi thế quân sự đang một lần nữa nghiêng về phía Nga. Theo ông, UAV phản lực Nga tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống phòng không, đồng thời mở rộng phạm vi tấn công tới hậu phương Ukraine.

Nga đang khai thác lợi thế từ UAV phản lực và mạng lưới trinh sát–tấn công trong lúc Ukraine chưa xây dựng được phương án đối phó hiệu quả. Diễn biến này đánh dấu bước chuyển mới trong cuộc đối đầu công nghệ giữa hai bên.

Tuy nhiên, Ukraine cũng đang mở rộng năng lực tấn công bằng máy bay không người lái. Kênh "Biên niên sử Quân sự", dẫn trang phân tích quốc phòng Janes, cho biết quân đội Ukraine đã sử dụng hơn 10.000 đạn bay lảng vảng Hornet trong ba tháng. Các UAV này có tầm hoạt động hơn 200 km và sử dụng hệ thống dẫn đường quang học tự động.

Cuộc chạy đua UAV đang bước sang một giai đoạn mới, trong đó cục diện chiến trường không chỉ phụ thuộc vào các cuộc tiến công trên mặt đất mà còn được quyết định bởi khả năng kiểm soát vùng trời thấp và tốc độ thích nghi với những phương tiện tấn công mới.

Tổng thống Volodymir Zelensky. Ảnh: Reuters

Ba từ của ông Zelensky gây bão mạng

Giữa lúc sức ép quân sự gia tăng, tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc không chấp nhận nhượng Donbass để đổi lấy hòa bình đã gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội Ukraine.

Ba từ "Không nhượng Donbass" nhanh chóng thu hút hàng loạt phản ứng. Ông Zelensky giải thích Donbass là một trong những vấn đề then chốt đối với Ukraine và có liên quan đến những hệ quả địa chính trị rộng lớn hơn.

Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi liệu Kiev có nên tiếp tục chiến đấu để giữ lãnh thổ khi thiệt hại về con người và cơ sở hạ tầng ngày càng tăng. Một bộ phận người dùng mạng xã hội kêu gọi chấm dứt xung đột, ngay cả khi Ukraine phải nhượng bộ về lãnh thổ.

"Con người hay lãnh thổ quan trọng hơn?", một người bình luận.

"Nếu mất Donbass có thể đổi lấy hòa bình thì dù đau đớn cũng phải cân nhắc", một ý kiến khác viết.

Một số bình luận cho rằng quân Nga cuối cùng vẫn sẽ kiểm soát Donbass, trong khi việc kéo dài chiến sự sẽ khiến nhiều thành phố khác của Ukraine tiếp tục bị tàn phá.

Làn sóng phản ứng cho thấy sự khác biệt giữa quyết tâm giữ Donbass của chính quyền Kiev và tâm lý mệt mỏi đang xuất hiện trong một bộ phận người dân Ukraine. Trong lúc Kramatorsk rực lửa và sức ép đường không lan sâu vào hậu phương, ba từ của ông Zelensky đã đẩy cuộc tranh luận về lãnh thổ và hòa bình lên một mức độ mới.