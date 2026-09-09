Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh hoàng cảnh tượng lở tuyết cuốn phăng nhóm 33 người leo núi ở Nga, ít nhất 11 người thiệt mạng

| | Tài chính quốc tế

Ít nhất 11 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau khi một trận lở tuyết bất ngờ ập xuống nhóm người leo núi tại khu vực Kabardino-Balkaria, thuộc vùng Bắc Kavkaz của Nga.

Theo lực lượng dịch vụ khẩn cấp địa phương, vụ lở tuyết xảy ra vào khoảng 17h ngày 6/9 (giờ địa phương), trên núi Mizhirgi, một trong những đỉnh núi cao nhất vùng Bắc Kavkaz. Thời điểm xảy ra sự cố, một nhóm gồm 33 người đang leo núi.

Clip: CNN

Đến 9h sáng ngày 7/9 (giờ địa phương), 10 người trong nhóm đã tự tìm được đường xuống núi. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn chưa xác định được tung tích của 6 người khác.

Hơn 50 nhân viên cứu hộ đã được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, trong khi nguy cơ xảy ra thêm các vụ lở tuyết vẫn ở mức cao.

Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tìm kiếm những người còn mất tích.

Sạt lở đất khủng khiếp ở Trung Quốc, 11 người mất tích

Theo Phạm Trang

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Ông lớn' Nga kiện đối tác châu Á, đòi bồi thường hơn 1 tỷ USD

'Ông lớn' Nga kiện đối tác châu Á, đòi bồi thường hơn 1 tỷ USD Nổi bật

Sau 300 tỷ thùng dầu, Mỹ lại bất ngờ nhắm đến 644 tấn vàng của Venezuela

Sau 300 tỷ thùng dầu, Mỹ lại bất ngờ nhắm đến 644 tấn vàng của Venezuela Nổi bật

Nagoya hứng lượng mưa kỷ lục, hơn 1 triệu người nhận lệnh sơ tán

Nagoya hứng lượng mưa kỷ lục, hơn 1 triệu người nhận lệnh sơ tán

16:42 , 09/09/2026
Kramatorsk rực lửa, Nga công bố tin khẩn từ chiến trường - 3 từ của ông Zelensky gây bão mạng

Kramatorsk rực lửa, Nga công bố tin khẩn từ chiến trường - 3 từ của ông Zelensky gây bão mạng

16:21 , 09/09/2026
Người Mỹ duy nhất ngoài Trái Đất khi vụ khủng bố 11/9 xảy ra đã nhìn thấy gì? Bức ảnh ám ảnh suốt 25 năm

Người Mỹ duy nhất ngoài Trái Đất khi vụ khủng bố 11/9 xảy ra đã nhìn thấy gì? Bức ảnh ám ảnh suốt 25 năm

15:40 , 09/09/2026
Một thắng lợi dành cho Iran nếu Mỹ quyết định giảm lực lượng ở Trung Đông

Một thắng lợi dành cho Iran nếu Mỹ quyết định giảm lực lượng ở Trung Đông

15:25 , 09/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên