Ký HĐMB trong tháng 12/2025, Khải Hoàn Prime gia tăng sức hút

Được biết, Khải Hoàn Prime là dự án hiếm hoi trên đường Lê Văn Lương, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng có thể triển khai ký HĐMB trong cuối năm 2025. Theo thông tin từ đơn vị phát triển, dự án đang xây đến tầng 8, các thủ tục pháp lý quan trọng đã được hoàn thiện đúng quy định và đang trong quá trình hoàn tất các bước thẩm định cuối cùng để đủ điều kiện ký HĐMB dự kiến trong tháng 12 tới đây.

Đánh giá từ giới chuyên gia, khi dự án đủ điều kiện ký HĐMB, đồng nghĩa với việc các yếu tố pháp lý đã được cơ quan chức năng thẩm định và xác nhận – đây là cột mốc pháp lý quan trọng, khẳng định năng lực triển khai cùng uy tín thương hiệu của chủ đầu tư. Với "bảo chứng" này, khách hàng sẽ hạn chế được tối đa rủi ro trong giao dịch, dễ dàng mua bán, chuyển nhượng, đảm bảo giá trị đầu tư gia tăng bền vững.

Thông tin Khải Hoàn Prime sắp bước vào giai đoạn ký HĐMB trong tháng 12/2025 không chỉ giúp khách hàng – nhà đầu tư an tâm lựa chọn mà còn mang đến cho thị trường tín hiệu tích cực giữa bối cảnh nguồn cung căn hộ chất lượng, vững pháp lý vẫn đang khan hiếm.

Khải Hoàn Prime xây dựng theo phong cách resort ven sông

Song song đó, tiến độ thi công của dự án cũng được đánh giá cao khi đẩy mạnh tốc độ triển khai từng ngày. Ghi nhận tại công trường Khải Hoàn Prime cho thấy không khí làm việc sôi động, khẩn trương của hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc hiện đại hoạt động liên tục.

Các đội thi công được bố trí luân phiên cả ngày lẫn đêm nhằm bảo đảm tiến độ nhanh nhất có thể nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và chất lượng công trình, thể hiện nỗ lực của chủ đầu tư trong việc đưa dự án về đích đúng cam kết.

Giám đốc kinh doanh dự án Khải Hoàn Prime – ông Trần Bá Tùng cho biết: "Mỗi giai đoạn thi công của Khải Hoàn Prime đều được triển khai chuẩn chỉnh, bám sát tiến độ cam kết và được cập nhật thường xuyên đến khách hàng. Đặc biệt, dự án tiến hành ký HĐMB trong tháng 12 này sẽ là yếu tố quan trọng giúp khách hàng an tâm lựa chọn và đồng hành lâu dài."

Dự án sở hữu vị thế đắt giá ven sông, liền kề Phú Mỹ Hưng

Bên cạnh đó, dự án còn ghi điểm với khách hàng nhờ vị trí chiến lược trên mặt tiền đường Lê Văn Lương – tuyến đường huyết mạch của khu Nam TP.HCM, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng với đầy đủ các hệ tiện ích cao cấp chỉ ít phút kết nối. Đồng thời, việc được bao quanh bởi loạt trường đại học lớn như RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài nguyên và Môi trường,… thừa hưởng tệp khách hàng dồi dào từ hàng nghìn sinh viên, giảng viên – chuyên gia trong và ngoài nước còn giúp Khải Hoàn Prime đảm bảo khả năng khai thác cho thuê hấp dẫn cùng tiềm năng tăng giá bền vững trong tương lai.

Nổi bật tại khu Nam TP.HCM, Khải Hoàn Prime khẳng định sức hút riêng nhờ phong cách resort ven sông với mật độ xây dựng chỉ 21%, phần lớn diện tích được đầu tư cho mảng xanh và các hệ tiện ích đẳng cấp: hồ bơi muối khoáng, quảng trường ánh sáng hơn 1000m2, Clubhouse đa năng rộng 3000m2, đường dạo bộ ven sông, sân thể thao, BBQ Riverside… Tiên phong kiến tạo chuẩn sống resort giữa lòng thành phố, mỗi căn hộ Khải Hoàn Prime không chỉ là tổ ấm đẳng cấp mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống thời thượng, nơi chủ nhân tận hưởng trọn vẹn nhịp sống hiện đại trong không gian nghỉ dưỡng tinh tế.

Với tiến độ xây dựng vượt trội và sẵn sàng bước vào giai đoạn ký HĐMB trong tháng 12/2025, Khải Hoàn Prime được kỳ vọng trở thành tâm điểm an cư – đầu tư tại khu Nam trong những tháng cuối năm khi mang đến nguồn cung căn hộ chất lượng, giàu tiềm năng với pháp lý minh bạch mà đông đảo khách hàng – nhà đầu tư đang tìm kiếm.