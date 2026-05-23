Ký hợp đồng dịch vụ có phải đóng các loại bảo hiểm?

Sở của bà Thùy Dung được cấp trên cho phép ký một hợp đồng theo Nghị định 173/2025/NĐ-CP làm nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Hình thức là hợp đồng dịch vụ, ký trực tiếp với cá nhân trong thời gian 24 tháng, kinh phí 300 triệu đồng (12,5 triệu/tháng), chưa trừ các loại thuế (nếu có) mà người ký hợp đồng phải đóng cho nhà nước.

Bà Dung hỏi, hợp đồng dịch vụ đối với cá nhân làm công việc theo Nghị định số 173/2025/NĐ-CP có cần đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT không? Hợp đồng dịch vụ chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự, không chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Lao động.

Tuy nhiên theo Luật BHXH năm 2024, đối tượng đóng BHXH bắt buộc là "a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên".

Bà Dung hỏi, nếu nội dung hợp đồng chỉ thể hiện khoản tiền dịch vụ phải trả mà không thể hiện nội dung sự quản lý, điều hành, giám sát của đơn vị thì cơ quan bà không cần đóng các loại BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người ký hợp đồng có đúng không?

Khoản 2 Điều 9 Nghị định 173/2025/NĐ-CP có quy định tiêu chuẩn, điều kiện của cá nhân được ký hợp đồng là đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, ký hợp đồng dịch vụ trực tiếp với cá nhân mà không thông qua 1 công ty nào thì có yêu cầu cá nhân đó phải đăng ký kinh doanh không?

Cơ sở thanh toán và cách thức thực hiện thanh toán đối với hợp đồng dịch vụ như thế nào để bảo đảm quy định? Thời gian hợp đồng dịch vụ đối với cá nhân là 24 tháng, tổng giá trị hợp đồng là 300 triệu đồng nhưng do hình thức là hợp đồng dịch vụ, tính chất công việc hợp đồng tại Sở của bà như công chức hành chính.

Bà Dung hỏi, trường hợp này nên ký một lần hợp đồng dịch vụ với cá nhân, thời hạn 24 tháng, việc thanh toán sẽ chia ra thành nhiều đợt (ví dụ mỗi đợt là 1 tháng trên cơ sở là Bản tự báo cáo về kết quả nhiệm vụ trong tháng, có nhận xét, đánh giá của người quản lý trực tiếp và Thủ trưởng đơn vị) thì có bảo đảm không, hay nên làm như thế nào cho đúng?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định tại Nghị định số 173/2025/NĐ-CP việc ký hợp đồng dịch vụ áp dụng theo quy định của pháp luật về dân sự. Do đó, đề nghị bà nghiên cứu pháp luật về dân sự để thực hiện.

Ví dụ, cá nhân ký hợp đồng dịch vụ không bắt buộc phải cần đóng các loại BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp mà phải đóng thuế thu nhập cá nhân, không yêu cầu cá nhân phải đăng ký kinh doanh.

Đồng thời phương thức thanh toán hay nhận xét đánh giá thực hiện theo thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và lao động.

Trường hợp có vướng mắc, đề nghị liên hệ cơ quan chức năng ở địa phương để được hướng dẫn, thực hiện theo thẩm quyền phân cấp.