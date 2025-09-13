Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Quyết định nhiều nội dung quan trọng

Chiều 12-9, tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), các đại biểu (ĐB) thảo luận, cho ý kiến (lần 2) về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, QH khóa XV.



Bổ sung nhiều nội dung

Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH Lê Quang Tùng cho biết dự kiến tại kỳ họp thứ 10, QH sẽ xem xét, quyết định 43 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 12 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Ngoài ra, có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để ĐBQH nghiên cứu.

Như vậy, so với dự kiến đã báo cáo UBTVQH tại phiên họp tháng 7, Văn phòng QH đề nghị bổ sung vào dự kiến chương trình kỳ họp 27 nội dung, đồng thời điều chỉnh phạm vi sửa đổi, tên gọi và thời điểm thông qua đối với 4 nội dung; rút khỏi chương trình 1 nội dung.

Cụ thể, 15 dự án luật được bổ sung vào dự kiến chương trình kỳ họp. Đối với 5 nội dung được bổ sung vào chương trình do Chính phủ đã có tờ trình đề nghị và đang được xem xét bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025, gồm: Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai…

Văn phòng QH dự kiến tổng thời gian làm việc của QH tại kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến UBTVQH 2 phương án bố trí thời gian. Phương án 1, tiến hành theo 2 đợt, nghỉ giữa 2 đợt là 8 ngày như thông lệ tại các kỳ họp gần đây. Đợt 1 là 28 ngày (từ ngày 20-10 đến hết 22-11); đợt 2 kéo dài 14 ngày (từ 1-12 đến 18-12; dự phòng ngày 19-12). Phương án 2, họp liên tục để kết thúc sớm (dự kiến bế mạc ngày 12-12; dự phòng ngày 13-12). Kỳ họp này dự kiến cũng tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong 2 ngày; xem xét, quyết định về công tác nhân sự vào thời gian đầu kỳ họp.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cuối năm 2025, nhiều công việc cần dồn sức tập trung, trong đó có việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng; bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, do đó đề nghị họp liên tục và bố trí họp cả thứ bảy, để rút ngắn thời gian.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN

Tháo điểm nghẽn về phá sản

Cũng tại phiên họp này, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Phá sản (sửa đổi).

Trình bày tờ trình, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Tiến cho biết dự thảo gồm 89 điều, 8 chương, được xây dựng nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.

Cùng với đó, tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) phục hồi hoạt động sản xuất - kinh doanh; tuyên bố phá sản và thanh lý kịp thời những DN, HTX không còn khả năng phục hồi; khơi thông nguồn lực, hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy phát triển nền kinh tế lành mạnh…

Nêu một số nội dung bổ sung, Phó Chánh án cho biết dự thảo bổ sung khái niệm "DN có nguy cơ mất khả năng thanh toán"; sửa đổi khái niệm "DN, HTX mất khả năng thanh toán". Cụ thể, theo dự thảo, DN, HTX có nguy cơ mất khả năng thanh toán là không thanh toán được khoản nợ sẽ đến hạn trong 6 tháng hoặc đến hạn nhưng chưa quá 6 tháng; mất khả năng thanh toán là không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ sau 6 tháng, kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Cơ quan soạn thảo cũng bổ sung trường hợp không áp dụng biện pháp cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi DN, HTX bị tuyên bố phá sản. Cụ thể là các trường hợp: phá sản vì lý do khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng; nguyên nhân phá sản không xuất phát từ hoạt động quản lý, điều hành, kiểm soát của người giữ chức vụ chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc, thành viên hội đồng quản trị của DN do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; người đại diện phần vốn góp của Nhà nước ở DN có vốn nhà nước được cử, chỉ định, bổ nhiệm.

Đối với quy định cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi DN, HTX bị tuyên bố phá sản, ở góc độ cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị cân nhắc bổ sung quy định thời hạn đối với những đối tượng bị cấm đảm nhiệm.

"Việc này là để họ có cơ hội sửa sai, rút kinh nghiệm từ thực tiễn quản lý điều hành, đóng góp vào phát triển nền kinh tế, bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách của nhà nước đối với những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung" - ông Phan Văn Mãi nêu.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh lại phương châm sửa đổi luật là "tắc đâu, thông đó", "khó đâu, tháo đó" để tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển, Chủ tịch QH yêu cầu việc sửa đổi luật phải khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thi hành Luật Phá sản năm 2014, như: quy định về thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; quy định về thủ tục rút gọn để phục hồi, phá sản đối với DN, HTX có tính chất đặc thù, quy mô nhỏ…

Kết luận, Phó Chủ tịch QH Vũ Hồng Thanh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp tục phối hợp, rà soát các nội dung của dự thảo luật, bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp và định hướng đổi mới công tác xây dựng pháp luật nhằm khơi thông mọi nguồn lực để phát triển, khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

15 dự án luật được bổ sung 15 dự án luật được bổ sung vào dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, QH khóa XV, gồm: Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế; Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); Luật Viên chức (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.



