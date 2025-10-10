Kỷ lục gần 600 nhân viên Sale sắp bị khởi tố

Ngày 6/10, tại họp báo quý 3 của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã công bố những thông tin chấn động về đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (tức TikToker "Mr. Pips" ) sáng lập và điều hành. Đường dây này hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng các ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân tham gia "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế" với cam kết lợi nhuận "trên trời" và rủi ro bằng 0.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết, thủ đoạn của nhóm này là tuyển dụng và đào tạo bài bản đội ngũ nhân viên kinh doanh ( sale ) hùng hậu. Các nhân viên này tiếp cận nạn nhân qua điện thoại, mạng xã hội, mời gọi đầu tư vào "sàn chứng khoán quốc tế uy tín". Ban đầu, nhóm Nam cho nạn nhân thắng một vài lệnh nhỏ, thậm chí rút được tiền để tạo niềm tin. Tuy nhiên, sau đó, các "chuyên gia" (thực chất là nhân viên kỹ thuật do Nam chỉ đạo) sẽ liên tục hướng dẫn đặt lệnh sai, đẩy phí giao dịch lên cao, khiến tài khoản của nạn nhân thua lỗ hoàn toàn. Toàn bộ số tiền này đều chảy về hệ thống tài khoản do nhóm của Nam kiểm soát.

Bị can Phó Đức Nam (tức "Mr Pips").

Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an Hà Nội đã triệu tập và ghi lời khai của 1.028 người thuộc bộ phận kinh doanh, làm việc tại 18 văn phòng giao dịch của Nam và đồng phạm. Trong số này có 870 nhân viên sale , 119 trưởng nhóm, 34 senior manager và 5 quản lý văn phòng cấp cao.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã xác định được gần 600 người trong hệ thống có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đại tá Long thông tin: "Chúng tôi đang củng cố hồ sơ và cơ bản thống nhất với VKSND Hà Nội để khởi tố khoảng 550 người " trong thời gian tới.

Các đối tượng này khai được trả lương và hoa hồng từ 1% đến 4% giá trị giao dịch. Để che giấu dòng tiền bất hợp pháp, tiền lương, thưởng được chuyển qua trang web nội bộ rồi qua tài khoản trung gian.

Qua đối chiếu sao kê, cơ quan công an phát hiện mức thu nhập của nhân viên dao động rất lớn, từ hơn 3,9 triệu đồng đến hơn 6,5 tỷ đồng . Đặc biệt, 520 nhân viên sale được nhận thưởng, trong đó có 36 người nhận mức thưởng từ 500 triệu đồng trở lên, cho thấy sự tham gia tích cực và hưởng lợi lớn từ hành vi lừa đảo.

Khối tài sản khổng lồ của Mr. Pips

Phó Đức Nam sở hữu khối tài sản khổng lồ. Đối tượng đã sử dụng số tiền lừa đảo để thâu tóm tài sản trải rộng tại nhiều quốc gia như Dubai, Úc, Campuchia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ .

Theo tài liệu điều tra, Nam cùng người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Úc. Đồng thời, Nam sở hữu hàng loạt bất động sản và xe sang.

Phó Đức Nam - Mr Pips khoe tiền, trang sức, siêu xe để lừa đảo trước khi chưa bị bắt.

3 căn hộ tại Campuchia và Dubai (tổng trị giá khoảng 1,4 triệu USD). 2 căn hộ chung cư tại Úc (700.000 USD). 1 căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (400.000 USD). Nhiều xe sang như hai chiếc Rolls-Royce tại Dubai, hai chiếc Lexus và một Range Rover Defender tại Campuchia.

Theo đại diện Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội, hồ sơ vụ án đang được phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân TP Hà Nội đánh giá để truy tố các bị can theo đúng quy định pháp luật.

(Tổng hợp)