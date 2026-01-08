Kỷ nguyên mới của Robot hình nhân: Tại sao Atlas Electric của Boston Dynamics khiến đối thủ phải "chạy theo sau"?

Với màn ra mắt của thế hệ All-new Electric Atlas , công ty này không chỉ giới thiệu một sản phẩm mới, mà họ đang định nghĩa lại hoàn toàn khái niệm về sự linh hoạt của máy móc.

Đúng như nhận định của nhiều chuyên gia và người quan sát: "Đây là một đẳng cấp khác, và tất cả các đối thủ còn lại đang phải chật vật đuổi theo".

Tại triển lãm CES 2026, giữa vô số công nghệ mới được giới thiệu, Hyundai Motor Group lựa chọn một hướng đi khác biệt khi không chỉ trình diễn mà còn công bố kế hoạch đưa robot hình người vào làm việc thực sự trong các nhà máy. Nhân vật trung tâm của chiến lược này là Atlas, robot hình người do Boston Dynamics phát triển, nay được định vị như một thành phần không thể thiếu trong hệ thống sản xuất của Hyundai trên phạm vi toàn cầu.

1. Vượt qua giới hạn sinh học: Thiết kế "siêu nhân" thay vì "mô phỏng"

Điểm khác biệt lớn nhất và cũng là yếu tố khiến Atlas mới trở nên "next-level" (đẳng cấp tiếp theo) nằm ở triết lý thiết kế.

Trong khi các đối thủ như Tesla (với Optimus) hay Figure đang nỗ lực hết mình để chế tạo robot di chuyển giống hệt con người, thì Boston Dynamics lại chọn một hướng đi táo bạo hơn: Chế tạo robot di chuyển tốt hơn con người.

Video giới thiệu đã cho thấy một khả năng kinh ngạc:

- Khớp xoay 360 độ: Atlas mới không bị giới hạn bởi các khớp xương như con người. Nó có thể xoay đầu, hông, thân trên và các chi một vòng tròn hoàn toàn.

- Hiệu suất tuyệt đối: Trong môi trường nhà máy chật hẹp, nếu cần quay lại phía sau, con người (và các robot mô phỏng người) phải mất nhiều bước chân để xoay cả cơ thể. Atlas thì không - nó chỉ cần đảo ngược các khớp và tiếp tục làm việc ngay lập tức.

- Sự linh hoạt phi thường: Khả năng đứng dậy từ tư thế nằm sấp bằng cách co gập chân một cách kỳ lạ (như trong video) cho thấy biên độ vận động của nó vượt xa bất kỳ vận động viên thể dục dụng cụ nào.

Ra mắt tại CES 2026, Atlas được thiết kế như một robot hình người đa năng, có thể tích hợp trực tiếp vào môi trường nhà máy hiện có mà không cần thay đổi hạ tầng. Robot được xây dựng để làm việc trong không gian vốn dành cho con người, với yêu cầu cao về an toàn, độ tin cậy và khả năng phối hợp. Nguyên mẫu hiện tại đóng vai trò nền tảng nghiên cứu, giúp kiểm chứng các năng lực cốt lõi như di chuyển linh hoạt, thao tác chính xác và khả năng thích nghi với nhiệm vụ mới.

2. Cuộc cách mạng năng lượng: Từ Thủy lực sang Điện

Suốt nhiều năm, hình ảnh của Atlas gắn liền với những cỗ máy dùng hệ thống thủy lực (hydraulic): mạnh mẽ, nhảy parkour điêu luyện, nhưng ồn ào, cồng kềnh và dễ rò rỉ.

Phiên bản Atlas mới đã loại bỏ hoàn toàn hệ thống thủy lực để chuyển sang động cơ điện . Điều này mang lại những lợi thế mang tính chiến lược thương mại:

- Mạnh hơn trên cơ thể nhỏ hơn: Dù có vóc dáng thanh mảnh hơn, "nhìn hiền hơn" so với người tiền nhiệm vạm vỡ, Atlas điện lại mạnh hơn và có phạm vi chuyển động lớn hơn.

- Vận hành êm ái: Không còn tiếng ồn lớn của bơm thủy lực, Atlas mới phù hợp để làm việc bên cạnh con người trong các nhà máy hiện đại mà không gây ô nhiễm tiếng ồn.

- Độ tin cậy cao: Động cơ điện dễ bảo trì và sản xuất hàng loạt hơn, yếu tố then chốt để Boston Dynamics cạnh tranh về giá và quy mô.

Atlas được đặt trong Chiến lược Robot AI tổng thể của Hyundai, tập trung vào Physical AI lấy con người làm trung tâm. Thay vì phát triển robot như những cỗ máy độc lập, tập đoàn này kết hợp nền tảng robot của Boston Dynamics với dữ liệu vận hành thực tế từ các nhà máy để huấn luyện và cải tiến liên tục các hệ thống làm việc cùng con người. Mục tiêu là để robot đảm nhiệm các công việc nặng nhọc, lặp lại hoặc tiềm ẩn rủi ro, trong khi con người giữ vai trò giám sát, đào tạo và quyết định cách áp dụng tự động hóa.

3. Sự kết hợp hoàn hảo giữa "Thể xác" và "Trí tuệ"

Không chỉ có phần cứng vượt trội, Boston Dynamics còn đang đầu tư mạnh vào bộ não của robot thông qua sự hợp tác với Viện Robot và AI (The RAI Institute) .

Nếu như Boston Dynamics tạo ra một "cơ thể" hoàn hảo, thì Viện RAI - được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Marc Raibert - tập trung phát triển "AI nhận thức" và "AI vận động". Điều này đảm bảo Atlas không chỉ di chuyển đẹp mắt mà còn hiểu được môi trường xung quanh, tự động thích nghi với các vật thể lạ và thực hiện các tác vụ phức tạp mà không cần lập trình cứng nhắc từng bước.

Thị trường robot hình nhân đang bùng nổ với sự tham gia của những gã khổng lồ công nghệ. Tuy nhiên, màn trình diễn của Atlas Electric đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Bắt chước con người chỉ là bước đầu tiên. Để thực sự hữu ích và tối ưu hóa năng suất, robot cần phải làm được những điều mà cơ thể sinh học của chúng ta không thể làm được.

Với Atlas mới, Boston Dynamics không chỉ đang chơi cùng một trò chơi với các đối thủ - họ đang thay đổi luật chơi.