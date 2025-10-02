Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày 24/09/2025, Tiền Phong Nam kỷ niệm 18 năm thành lập, dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế tiên phong trong sản xuất và cung cấp ống nhựa chất lượng cao tại thị trường phía Nam và trên cả nước.

Hành trình 18 năm đồng hành cùng công trình Việt

Ra đời năm 2007, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược Nam tiến của thương hiệu Nhựa Tiền Phong với sứ mệnh đem đến những giải pháp ống nhựa hiện đại, an toàn và bền vững.

Trong suốt 18 năm, Tiền Phong Nam không ngừng đầu tư mở rộng quy mô, nâng cấp công nghệ sản xuất hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Các sản phẩm chủ lực như ống uPVC, HDPE, PP-R và phụ kiện đi kèm đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần đảm bảo chất lượng nguồn nước và an toàn cho hàng triệu hộ gia đình.

Kỷ niệm 18 năm Tiền Phong Nam - dấu ấn vàng son trong ngành nhựa Việt- Ảnh 1.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Tiền Phong Nam cho ra đời các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế

Ghi dấu bằng những bước ngoặt phát triển

Suốt chặng đường phát triển, Tiền Phong Nam đã tạo dựng nhiều cột mốc quan trọng. Doanh nghiệp từng bước mở rộng mạng lưới phân phối phủ khắp các tỉnh thành phía Nam. Đặc biệt, Tiền Phong Nam được lựa chọn cung ứng ống nhựa cho nhiều công trình trọng điểm quốc gia từ đô thị, giao thông đến nông nghiệp - công nghiệp cũng đã góp phần khẳng định uy tín, đồng thời đóng góp thiết thực cho quá trình xây dựng hạ tầng bền vững của đất nước.

Kỷ niệm 18 năm Tiền Phong Nam - dấu ấn vàng son trong ngành nhựa Việt- Ảnh 2.

Mạng lưới phân phối rộng khắp giúp Tiền Phong Nam đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường phía Nam

Văn hoá gắn kết - Nền tảng phát triển bền vững

Đi cùng sự phát triển về quy mô, Tiền Phong Nam luôn coi trọng việc xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp gắn kết. Ngoài tập trung vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, công ty thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự. Song song với đó là những hoạt động nội bộ như hội thảo, team-building, khen thưởng và tri ân, tạo nên môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn và đề cao sự hợp tác. Văn hoá ấy đã trở thành chất keo gắn kết, giúp mỗi cá nhân phát huy tối đa khả năng, cùng tập thể hướng đến mục tiêu chung.

Kỷ niệm 18 năm Tiền Phong Nam - dấu ấn vàng son trong ngành nhựa Việt- Ảnh 3.

Tinh thần đoàn kết của tập thể Tiền Phong Nam là nền tảng cho chặng đường 18 năm phát triển

Hướng đến giá trị bền vững

Kỷ niệm 18 năm thành lập không chỉ là dấu mốc ghi nhận chặng đường đã qua, mà còn thể hiện cam kết của Tiền Phong Nam trong việc đồng hành cùng sự phát triển của hạ tầng Việt Nam. Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị và sản xuất, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, Tiền Phong Nam chú trọng phát triển theo hướng xanh và bền vững, với việc áp dụng công nghệ thân thiện môi trường và các giải pháp tiết kiệm tài nguyên.

Công ty cũng mở rộng thêm danh mục sản phẩm, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường. Trên nền tảng sản xuất hiện đại và hệ thống phân phối rộng khắp, Tiền Phong Nam hướng đến việc cung cấp những giải pháp ống nhựa an toàn, thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng công trình bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

