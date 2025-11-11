Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kỹ sư Intel bị cáo buộc đánh cắp 18.000 tập tin mật của công ty trước khi nghỉ việc

11-11-2025 - 11:45 AM | Kinh tế số

Nam nhân viên Intel đã tải xuống khoảng 18.000 tệp từ máy tính của công ty sau khi được thông báo về việc chấm dứt hợp đồng.

Trong bối cảnh các công ty công nghệ lớn đang tiến hành tái cấu trúc quy mô lớn gần đây, một nhân viên của Intel đã nhận được thông báo sa thải và bị phát hiện đang cố gắng đánh cắp bí mật của công ty.

Theo Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tại Quận phía Tây Washington vào ngày 8/11 (giờ địa phương), Intel gần đây đã đệ đơn kiện Jinpeng Luo, một cựu kỹ sư của công ty, yêu cầu trả lại thông tin mật bị đánh cắp và bồi thường thiệt hại.

Kỹ sư Intel bị cáo buộc đánh cắp 18.000 tập tin mật của công ty trước khi nghỉ việc- Ảnh 1.

Intel kiện nhân viên cũ đánh cắp thông tin mật của công ty - Ảnh: Reuters-Yonhap

Theo đơn khiếu nại do Intel đệ trình, Luo, người đã làm việc tại Intel từ năm 2014, đã tải xuống khoảng 18.000 tệp từ máy tính của công ty sau khi được thông báo về việc chấm dứt hợp đồng vào đầu tháng 7 năm ngoái.

Luo là một kỹ sư tham gia phát triển phần mềm "tự động hóa thiết kế điện tử (EDA)" được sử dụng cho thiết kế và xác minh chất bán dẫn. Intel tuyên bố rằng, dữ liệu bị đánh cắp bao gồm thông tin kinh doanh và thông tin mật, một số trong đó được đánh dấu là "tuyệt mật". Mặc dù Intel đã cố gắng liên lạc với Luo qua điện thoại, email và thư, nhưng đã không thể liên lạc được.

Hiện vẫn chưa xác nhận liệu thông tin mật có bị rò rỉ ra bên ngoài hay không.

Intel yêu cầu tòa án ra lệnh cho Luo trả lại thông tin mật đã thu thập được. Ngoài ra, công ty còn tìm cách ngăn chặn Luo sử dụng, sao chép, truyền tải hoặc tiết lộ thông tin, cũng như tiêu hủy, loại bỏ hoặc thay đổi bằng chứng. Intel cũng yêu cầu Luo bồi thường thiệt hại và bồi thường trừng phạt ít nhất 250.000 đô la (hơn 6,5 tỷ đồng).

Được biết, đây không phải lần đầu một nhân viên Intel ăn trộm bí mật công ty trước khi nghỉ việc. Theo Oregon Live, hồi tháng 8, tòa án Mỹ phạt Varun Gupta, từng là kỹ sư tiếp thị sản phẩm tại Intel trong một thập kỷ, số tiền 34.472 USD vì đánh cắp "hàng nghìn tập tin" của công ty Mỹ vào năm 2020, sau đó sử dụng chúng để được tuyển dụng vào Microsoft.

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống pháp luật

