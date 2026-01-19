Kỳ tích hồi sinh một làng nghề 30.000 mét vuông ở Nha Trang sau lũ lịch sử và màn "comeback" dịp Tết

Từ mất trắng đến làm lại tất cả

Hẳn nhiều người vẫn chưa quên được đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở nhiều tỉnh miền Trung hồi tháng 11/2025 vừa qua. Làng nghề Nha Trang Xưa (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cũng không tránh khỏi ảnh hưởng.

Thời điểm đó, bao phủ không gian này là cảnh tượng tan hoang, hồ nước đục màu bùn, mặt hồ bị phủ kín bởi bùn non và rác. Sàn gỗ, lối đi, bàn ghế bị ngập và xô lệch khiến khó lòng nhận ra đây từng là không gian văn hóa - du lịch nhộn nhịp.

Khung cảnh tan hoang sau bão tại Làng nghề Nha Trang Xưa

Nhưng đó là chuyện của 2 tháng trước. Hiện tại, mặt hồ đã tĩnh lặng sau sóng gió, các công trình và mô phỏng bằng tre, gỗ và mái lá được dựng lại vững vàng. Lối đi nổi được nối liền, ánh sáng được bố trí, không gian được sử dụng trở lại cho sinh hoạt cộng đồng.

Làng nghề Nha Trang Xưa đã dần đi vào hoạt động trở lại, hồi sinh sau 2 tháng. Những ngày này, không gian này cũng là nơi tổ chức Lễ hội Tết Xưa chuẩn bị đón Tết Nguyên đán và năm mới, càng khiến sự hồi sinh thêm ý nghĩa.

Làng nghề Nha Trang Xưa nhìn từ trên cao ở 2 thời điểm khác nhau: ngay sau mưa lũ và hiện tại

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Giám đốc điều hành Làng nghề Nha Trang Xưa cho biết, lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức chỉ hai tháng sau trận lũ lụt lịch sử gây nhiều thiệt hại cho làng nghề. Bằng tinh thần đoàn kết và quyết tâm, tập thể đơn vị đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, hồi sinh không gian văn hóa - du lịch truyền thống.

“Lễ hội không chỉ là một sự kiện đón Tết, mà được định hướng trở thành sự kiện văn hóa - du lịch - ẩm thực thường niên, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị Tết Việt trong đời sống hiện đại. Tập thể chúng tôi bằng tất cả tâm huyết và định hướng dài hạn, bằng mọi nguồn lực và sự đoàn kết đang viết tiếp câu chuyện của chính mình - câu chuyện Nha Trang Xưa - một điểm đến, đa trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực, làng nghề” - bà Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Không khí tại buổi khai mạc Lễ hội Tết xưa

Màn comeback cực đỉnh dịp Tết với 400 sự kiện lớn nhỏ

Theo định hướng của ban tổ chức, Nha Trang Xưa được xây dựng như một điểm đến đa thế hệ - nơi trẻ em, người trẻ, cha mẹ, ông bà đều có thể tìm thấy giá trị riêng. Người lớn tìm lại ký ức Tết xưa, trẻ nhỏ được tiếp xúc với văn hóa truyền thống bằng trải nghiệm trực quan, còn người trẻ có cơ hội hiểu sâu hơn về cội nguồn, từ đó sáng tạo và tiếp nối.

Khung cảnh Lễ hội nhìn từ trên cao

“Giữ gìn Tết Việt, kiến tạo tương lai là thông điệp mà Nha Trang Xưa muốn truyền tải tới thế hệ trẻ để hạnh phúc và thành công hơn. Tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng, Nha Trang Xưa vẫn luôn là chốn bình yên để trở về bất cứ khi nào của bất cứ ai để cảm, để nhớ, để thẩm thấu nhiều nét đẹp rất đỗi mộc mạc, rất đỗi bền bỉ trong lao động, trong nếp sống và phong tục tập quán, sinh hoạt văn hoá của con người và vùng đất hồn hậu nơi đây, để thưởng thức các món ăn thuần Việt dung dị bằng tất cả mọi giác quan và tâm hồn, và bằng cả tinh thần sáng tạo và mong muốn phát triển mạnh mẽ của chính các bạn trẻ!” - bà Ánh nói.

Về quy mô và hoạt động, Lễ hội Tết Xưa được tổ chức với quy mô 3ha, kéo dài gần 50 ngày (từ 18/1 đến 8/3/2026).

Lễ hội tái hiện không gian Tết cổ truyền với các hoạt động sinh hoạt, tham quan và trải nghiệm thú vị. Nội dung chính gồm hội xuân với 400 sự kiện lớn nhỏ, xoay quanh workshop thủ công (làm gốm, tranh Đông Hồ, tò he, bánh truyền thống), trò chơi dân gian và các chương trình biểu diễn nghệ thuật; các nghi lễ Tết truyền thống như gói bánh chưng, bánh tét, dựng cây nêu, xin chữ đầu năm, tiễn Ông Táo, cúng Tổ nghề,….

Bên cạnh đó là chợ Tết, chợ hoa và khu làng nghề giới thiệu sản vật địa phương, nghề thủ công truyền thống. Ẩm thực lễ hội tập trung vào các món ăn ngày Tết, kết hợp hoạt động trải nghiệm và hướng dẫn chế biến.

Dựng cây nêu

Những khu vực chụp ảnh check-in được nhiều người ưa thích

Trình diễn nghệ thuật truyền thống

Một số hình ảnh khác tại Lễ hội



