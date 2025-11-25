"Kỳ tích sông Hồng" của Việt Nam rộng 7.800 ha, trị giá 400.000 tỷ đồng được "bật đèn xanh"

Thường trực Chính phủ đánh giá cao Dự án trục cảnh quan sông Hồng

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 626/TB-VPCP thông tin kết luận của Thường trực Chính phủ về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn TP. Hà Nội. Đây được coi là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm, tạo dấu ấn mới trong chiến lược phát triển Thủ đô.

Theo kết luận của Thường trực Chính phủ, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng phù hợp với định hướng phát triển Thủ đô mà Tổng bí thư Tô Lâm đã kết luận và đồng ý về chủ trương nghiên cứu. Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phát triển Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên “Kỳ tích sông Hồng”, vì mục tiêu tăng trưởng 11% giai đoạn 2026 - 2030.

Do đó, Thường trực Chính phủ đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo đề xuất của TP. Hà Nội.

Hình ảnh mô phỏng Dự án Đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng trong tương lai do AI ChatGPT sáng tạo (video chỉ mang tính chất giả định).

Thường trực Chính phủ nhấn mạnh việc triển khai Đại lộ sông Hồng phải đạt được mục tiêu văn hiến – văn minh – xanh – sạch – đẹp – an toàn – hiện đại – hiệu quả và mang tầm vóc quốc tế. Không gian dự án phải được thiết kế đồng bộ, khai thác hài hòa mặt đất, mặt nước, không gian ngầm và không gian trên cao, qua đó làm cho dòng sông Hồng trở nên hiền hòa, đẹp hơn và trở thành trục động lực phát triển kinh tế – xã hội.

UBND TP. Hà Nội được giao rà soát tổng thể để bảo đảm dự án phù hợp với Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu sông Hồng và các quy hoạch liên quan. Việc đầu tư phải phân kỳ hợp lý, làm đến đâu chắc đến đó, không dàn trải.

Chính phủ yêu cầu Hà Nội phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/12/2025 và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (3/2/2030) – một cột mốc mang nhiều ý nghĩa biểu tượng cho sự phát triển của Thủ đô.

Về cơ chế, Thường trực Chính phủ chỉ đạo Hà Nội vận dụng tối đa thẩm quyền của Luật Thủ đô để ban hành các chính sách cần thiết. Chỉ những cơ chế chưa được pháp luật quy định mới trình cấp có thẩm quyền xem xét. Việc đề xuất phải giải trình rõ ràng về sự cần thiết, đồng thời ngăn chặn tuyệt đối tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội sẽ chủ trì làm việc với các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp & Môi trường, Tư pháp và các cơ quan liên quan để thống nhất cơ chế đặc thù, sau đó báo cáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị trước ngày 20/11/2025.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính chủ trì hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với Hà Nội và các Bộ ngành để xin ý kiến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết theo quy trình rút gọn để thể chế hóa cơ chế đặc thù, tạo hành lang pháp lý thống nhất cho dự án.

"Kỳ tích sông Hồng" của Việt Nam rộng 7.800 ha, trị giá 400.000 tỷ đồng

Theo báo cáo từ Sở Xây dựng Hà Nội, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được thể hiện cụ thể trong Quy hoạch chung Thủ đô.

Siêu dự án này có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha, trải dài trên 40km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong Vành đai 4, tác động tới 40.000 người dân, sơ bộ tính toán cần khoảng hơn 400.000 tỷ đồng vốn đầu tư.

Dự án sẽ góp phần quan trọng để Hà Nội đạt được 4 mục tiêu lớn gồm: Giải quyết ùn tắc giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; chỉnh trang đô thị; giải quyết úng ngập khu vực nội đô. Khi hoàn thành, dự án cũng sẽ kết nối được toàn bộ các cầu vượt sông Hồng.

UBND TP Hà Nội cũng đã giao liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể dự án “Trục cảnh quan sông Hồng”.

Tháng 8/2025, Công ty Văn Phú và Đèo Cả đã 2 lần tổ chức chương trình khảo sát thực tế tại Trùng Khánh (Trung Quốc) để tham quan các công trình hạ tầng ven sông tiêu biểu, đồng thời huy động đội ngũ tư vấn trong nước và quốc tế tham gia nghiên cứu dự án.

Đến tháng 9/2205, đoàn công tác Tập đoàn Đèo Cả đã có buổi làm việc với ông Oh Se-hoon, Thị trưởng thành phố Seoul nhằm học hỏi kinh nghiệm về “Kỳ tích sông Hàn” của Hàn Quốc, từ đó áp dụng để kiến tạo “Kỳ tích sông Hồng” tại Việt Nam, phù hợp với tầm nhìn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.



