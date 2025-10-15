Kỳ tích trên Biển Đông: Việt Nam khai mở "mạch vàng đen" quý giá

Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Liên doanh Vietsovpetro vừa ghi nhận một thành công nổi bật, chính thức đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn đầu giếng BK-24, thuộc mỏ Bạch Hổ.

Theo đó, vào lúc 17h30 ngày 11/10/2025, Vietsovpetro đã vui mừng chứng kiến dòng dầu thương mại đầu tiên được khai thác từ giàn BK-24. Trước đó, công tác gọi dòng đã được tiến hành từ 6h15 cùng ngày tại giếng 24001 trên giàn BK-24.

Hoàn thiện chế tạo trên bờ khối chân đế giàn BK-24

Việc đưa giàn BK-24 vào khai thác sớm hơn 65 ngày so với kế hoạch đề ra là một thành tựu quan trọng. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực toàn diện và sự chủ động của Vietsovpetro trong chuỗi giá trị phát triển mỏ bao gồm Địa chất và Thiết kế mỏ: Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án; Khoan khai thác: Triển khai tốc độ cao, chính xác; EPCI: Chủ động thực hiện toàn bộ các khâu từ thiết kế, mua sắm, xây lắp đến đấu nối và chạy thử.

Hạ thủy khối chân đế giàn BK-24

Giàn BK-24 là công trình phát triển mỏ thứ 2 được Vietsovpetro hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2025, sau dự án phát triển mỏ KNT-KTN. Việc gia tăng sản lượng dầu thô từ BK-24 sẽ đóng vai trò then chốt, giúp Vietsovpetro đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, góp phần duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực dầu khí của Petrovietnam.

Hơn thế nữa, những dòng dầu đầu tiên từ giàn BK-24 cũng là sự đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách Nhà nước Việt Nam, củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

Loadout Topside giàn BK-24 xuống sà lan VSP-05

Liên doanh Vietsovpetro, được thành lập năm 1981 trên cơ sở Hiệp định Liên Chính phủ Việt Nam – Liên Xô. Lĩnh vực hoạt động chính của Vietsovpetro là nghiên cứu khoa học, khảo sát, khoan thăm dò địa chất, thiết kế phát triển xây dựng mỏ, khai thác dầu và khí, thu gom xử lý dầu, khí và condensate tại Lô 09-1 và các Lô dầu khí khác ở thềm lục địa Việt Nam; cung cấp các dịch vụ dầu khí/năng lượng cho các đối tác ở Việt Nam và trong khu vực.

Liên doanh này có đội ngũ lao động gần 7.000 cán bộ khoa học, kỹ thuật, quản lý và công nhân có trình độ chuyên môn cao. Vietsovpetro có đủ năng lực tự thực hiện hầu hết các công việc của mình, đồng thời còn có thể cung cấp dịch vụ cho các đối tác hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và năng lượng.

Giàn CNTT số 2 của Vietsovpetro

Suốt hơn 44 năm qua, liên doanh này đã khẳng định vị thế là đơn vị trụ cột của Petrovietnam trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.

Vietsovpetro đã khoan hơn 850 giếng, khảo sát địa chấn trên hàng trăm nghìn km tuyến 2D và hàng chục nghìn km2 3D, phát hiện 8 mỏ mới, xây dựng hơn 70 công trình biển, lắp đặt trên 900km đường ống ngầm.

Với hơn 250 triệu tấn dầu thô và hàng chục tỷ mét khối khí được khai thác, cùng hàng trăm nghìn tỷ đồng đóng góp vào ngân sách Nhà nước, Vietsovpetro không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, mà còn trở thành biểu tượng của năng lực sáng tạo, tinh thần bền bỉ và khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động của ngành dầu khí toàn cầu.

Ngoài khai thác, Vietsovpetro còn vươn ra thị trường dịch vụ, tham gia nhiều dự án trọng điểm quốc gia và quốc tế với doanh thu gần 5 tỷ USD trong giai đoạn 2005 - 2024.