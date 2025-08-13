Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lá chắn 'vòm vàng' của Mỹ trang bị hệ thống phòng thủ 4 lớp

13-08-2025 - 13:33 PM | Tài chính quốc tế

Lá chắn 'vòm vàng' của chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến trang bị hệ thống phòng thủ 4 lớp, bao gồm một lớp trên vệ tinh và 3 lớp trên đất liền.

Theo Reuters, nội dung bản thuyết trình có tiêu đề "Tiến nhanh, nghĩ lớn" được trình bày cho 3.000 nhà thầu quốc phòng tại bang Alabama, Mỹ vào tuần trước cho thấy mức độ phức tạp chưa từng có của hệ thống lá chắn "vòm vàng" (Golden Dome).

Hệ thống này ước tính tiêu tốn khoảng 175 tỷ USD, tuy nhiên nội dung bản thuyết trình vẫn còn cho thấy những bất ổn vẫn về kiến trúc cơ bản, do số lượng bệ phóng, tên lửa đánh chặn, căn cứ mặt đất và trận địa tên lửa cần thiết cho hệ thống chưa xác định.

Lá chắn 'vòm vàng' của Mỹ trang bị hệ thống phòng thủ 4 lớp- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cạnh minh họa về dự án 'Vòm vàng' tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

"Họ có rất nhiều tiền, nhưng họ vẫn chưa có mục tiêu về chi phí", Reuters dẫn lời quan chức Mỹ cho biết.

Tính đến thời điểm hiện tại, Quốc hội Mỹ phê duyệt 25 tỷ USD cho hệ thống lá chắn "vòm vàng" trong dự luật thuế và chi tiêu của ông Trump thông qua hồi tháng 7. Ngoài ra, trong yêu cầu ngân sách tổng thống năm 2026, Mỹ cũng dành 45,3 tỷ USD cho hệ thống này.

Golden Dome đòi hỏi triển khai 4 lớp phòng thủ. Đầu tiên là mạng lưới cảm biến trên không gian có nhiệm vụ cảnh báo, theo dõi, chỉ thị mục tiêu và "phòng thủ tên lửa", nhưng chưa rõ chức năng cụ thể. 3 lớp còn lại trên mặt đất sẽ gồm tên lửa đánh chặn, radar và có thể cả vũ khí laser.

11 khẩu đội phòng thủ tên lửa tầm ngắn thuộc lá chắn "vòm vàng" sẽ được bố trí trên khắp lãnh thổ lục địa Mỹ, bang Alaska và quần đảo Hawaii.

Một trong những mục tiêu chính của lá chắn "vòm vàng" là hạ mục tiêu trong giai đoạn khởi tốc, không lâu sau khi tên lửa rời bệ phóng và đang tăng tốc trong bầu khí quyển, vốn có tốc độ thấp và đường bay dễ dự đoán. Đồng thời, nó hướng tới triển khai tên lửa đánh chặn trên không gian để hạ mục tiêu nhanh hơn.

Ngoài ra, còn có yếu tố gây bất ngờ là sự xuất hiện của trận địa tên lửa mới, có thể nằm ở vùng Trung Tây nước Mỹ. Đây sẽ là nơi triển khai lớp phòng thủ xa nhất, gồm Tên lửa Đánh chặn Thế hệ Tiếp theo (NGI) và hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) do Lockheed Martin sản xuất.

NGI là tên lửa hiện đại hóa thuộc mạng lưới Phòng thủ Tầm trung Mặt đất (GMD), gồm radar, tên lửa đánh chặn và nhiều thiết bị khác. Hiện tại, GMD là lá chắn phòng thủ tên lửa chính bảo vệ Mỹ khỏi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Trước đòn thuế nặng của ông Trump, người dân tại nền kinh tế hơn 4 nghìn tỷ USD hô hào tẩy chay hàng Mỹ, Thủ tướng kêu gọi phải tăng cường tự lực cánh sinh

Theo Kông Anh/ VTC News

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn bất động sản nặng nợ nhất Trung Quốc sẽ bị huỷ niêm yết sau 12 ngày tới: Cuộc khủng hoảng lại 'thủng đáy'?

Tập đoàn bất động sản nặng nợ nhất Trung Quốc sẽ bị huỷ niêm yết sau 12 ngày tới: Cuộc khủng hoảng lại 'thủng đáy'? Nổi bật

Dầu Nga đã thấy 'cứu tinh' ngay sau khi bị Ấn Độ 'quay lưng': Là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, 'bỏ' 8 triệu thùng từ Ả Rập Xê Út để lấy nguồn cung của Moscow

Dầu Nga đã thấy 'cứu tinh' ngay sau khi bị Ấn Độ 'quay lưng': Là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, 'bỏ' 8 triệu thùng từ Ả Rập Xê Út để lấy nguồn cung của Moscow Nổi bật

Sau 50 năm, bí ẩn vụ trộm ngân hàng đầu tiên tại quốc gia chưa tới nửa triệu dân cuối cùng đã có lời giải: Cái kết nào dành cho kẻ trộm?

Sau 50 năm, bí ẩn vụ trộm ngân hàng đầu tiên tại quốc gia chưa tới nửa triệu dân cuối cùng đã có lời giải: Cái kết nào dành cho kẻ trộm?

13:15 , 13/08/2025
Từ ngôi vương 3.600 tỷ USD đến bờ vực chịu số phận giống BlackBerry: Apple đang tự đánh mất tương lai dù có 2,4 tỷ thiết bị iOS và 1,5 tỷ chiếc iPhone hoạt động

Từ ngôi vương 3.600 tỷ USD đến bờ vực chịu số phận giống BlackBerry: Apple đang tự đánh mất tương lai dù có 2,4 tỷ thiết bị iOS và 1,5 tỷ chiếc iPhone hoạt động

12:53 , 13/08/2025
'Bóng ma' thuế quan đeo bám, các nhà máy Trung Quốc bật chế độ sinh tồn, công nhân oằn mình vì lương “thấp vô lý”

'Bóng ma' thuế quan đeo bám, các nhà máy Trung Quốc bật chế độ sinh tồn, công nhân oằn mình vì lương “thấp vô lý”

12:34 , 13/08/2025
Quốc gia ứng viên EU suốt 26 năm vừa nói không với kế hoạch loại bỏ khí đốt Nga, nung nấu ý định thành cửa ngõ cho năng lượng Moscow vào châu Âu

Quốc gia ứng viên EU suốt 26 năm vừa nói không với kế hoạch loại bỏ khí đốt Nga, nung nấu ý định thành cửa ngõ cho năng lượng Moscow vào châu Âu

11:57 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên