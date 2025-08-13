Lá chắn 'vòm vàng' của Mỹ trang bị hệ thống phòng thủ 4 lớp

Theo Reuters, nội dung bản thuyết trình có tiêu đề "Tiến nhanh, nghĩ lớn" được trình bày cho 3.000 nhà thầu quốc phòng tại bang Alabama, Mỹ vào tuần trước cho thấy mức độ phức tạp chưa từng có của hệ thống lá chắn "vòm vàng" (Golden Dome).

Hệ thống này ước tính tiêu tốn khoảng 175 tỷ USD, tuy nhiên nội dung bản thuyết trình vẫn còn cho thấy những bất ổn vẫn về kiến trúc cơ bản, do số lượng bệ phóng, tên lửa đánh chặn, căn cứ mặt đất và trận địa tên lửa cần thiết cho hệ thống chưa xác định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cạnh minh họa về dự án 'Vòm vàng' tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

"Họ có rất nhiều tiền, nhưng họ vẫn chưa có mục tiêu về chi phí", Reuters dẫn lời quan chức Mỹ cho biết.

Tính đến thời điểm hiện tại, Quốc hội Mỹ phê duyệt 25 tỷ USD cho hệ thống lá chắn "vòm vàng" trong dự luật thuế và chi tiêu của ông Trump thông qua hồi tháng 7. Ngoài ra, trong yêu cầu ngân sách tổng thống năm 2026, Mỹ cũng dành 45,3 tỷ USD cho hệ thống này.

Golden Dome đòi hỏi triển khai 4 lớp phòng thủ. Đầu tiên là mạng lưới cảm biến trên không gian có nhiệm vụ cảnh báo, theo dõi, chỉ thị mục tiêu và "phòng thủ tên lửa", nhưng chưa rõ chức năng cụ thể. 3 lớp còn lại trên mặt đất sẽ gồm tên lửa đánh chặn, radar và có thể cả vũ khí laser.

11 khẩu đội phòng thủ tên lửa tầm ngắn thuộc lá chắn "vòm vàng" sẽ được bố trí trên khắp lãnh thổ lục địa Mỹ, bang Alaska và quần đảo Hawaii.

Một trong những mục tiêu chính của lá chắn "vòm vàng" là hạ mục tiêu trong giai đoạn khởi tốc, không lâu sau khi tên lửa rời bệ phóng và đang tăng tốc trong bầu khí quyển, vốn có tốc độ thấp và đường bay dễ dự đoán. Đồng thời, nó hướng tới triển khai tên lửa đánh chặn trên không gian để hạ mục tiêu nhanh hơn.

Ngoài ra, còn có yếu tố gây bất ngờ là sự xuất hiện của trận địa tên lửa mới, có thể nằm ở vùng Trung Tây nước Mỹ. Đây sẽ là nơi triển khai lớp phòng thủ xa nhất, gồm Tên lửa Đánh chặn Thế hệ Tiếp theo (NGI) và hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) do Lockheed Martin sản xuất.

NGI là tên lửa hiện đại hóa thuộc mạng lưới Phòng thủ Tầm trung Mặt đất (GMD), gồm radar, tên lửa đánh chặn và nhiều thiết bị khác. Hiện tại, GMD là lá chắn phòng thủ tên lửa chính bảo vệ Mỹ khỏi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.