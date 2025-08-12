Trước đòn thuế nặng của ông Trump, người dân tại nền kinh tế hơn 4 nghìn tỷ USD hô hào tẩy chay hàng Mỹ, Thủ tướng kêu gọi phải tăng cường tự lực cánh sinh

Từ McDonald's, Coca-Cola, Amazon đến Apple, các công ty đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ đang phải đối mặt với lời kêu gọi tẩy chay tại Ấn Độ. Sự việc diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump nâng thuế nhập khẩu lên 50% đối với quốc gia đông dân nhất thế giới vì mua dầu Nga.

Ấn Độ là thị trường quan trọng đối với các thương hiệu Mỹ mở rộng nhanh chóng, nhắm tới nhóm người tiêu dùng giàu có ngày càng tăng. Theo thống kê của IMF, GDP Ấn Độ hiện ở mức 4,3 nghìn tỷ USD, gấp đôi so với năm 2015.

Ví dụ, Ấn Độ là thị trường lớn nhất về lượng người dùng WhatsApp (thuộc Meta). Chuỗi pizza Domino's có nhiều cửa hàng hơn bất kỳ thương hiệu nào khác tại quốc gia này. Các loại đồ uống như Pepsi và Coca-Cola chiếm phần lớn các kệ hàng. Người tiêu dùng vẫn xếp hàng dài khi 1 cửa hàng Apple mới khai trương hoặc 1 quán cà phê Starbucks giảm giá.

Mặc dù không có dấu hiệu ngay lập tức cho thấy doanh số bán hàng bị ảnh hưởng, nhưng ngày càng có nhiều lời kêu gọi tăng mua hàng nội địa và tẩy chay sản phẩm Mỹ sau khi ông Trump áp đặt mức thuế 50% đối với hàng hóa từ Ấn Độ.

Manish Chowdhary, đồng sáng lập Wow Skin Science của Ấn Độ, đã đăng tải một video lên LinkedIn kêu gọi hỗ trợ nông dân và các công ty khởi nghiệp để biến "Made in India" thành "nỗi ám ảnh toàn cầu" và học hỏi từ Hàn Quốc - quốc gia có các sản phẩm thực phẩm và làm đẹp nổi tiếng trên toàn thế giới.

"Chúng ta đã xếp hàng để mua sản phẩm từ hàng ngàn dặm xa xôi. Chúng ta tự hào chi tiền cho những thương hiệu không phải của mình, trong khi chính những nhà sản xuất của chúng ta lại đang gặp khó để được chú ý tại chính đất nước này", ông nói.

Rahm Shastry, CEO của DriveU tại Ấn Độ, công ty cung cấp dịch vụ lái xe, đã viết trên LinkedIn: "Ấn Độ nên có Twitter/Google/YouTube/WhatsApp/FB riêng của mình - giống như Trung Quốc".

Công bằng mà nói, các công ty bán lẻ Ấn Độ đang cạnh tranh gay gắt với các thương hiệu nước ngoài như Starbucks trên thị trường nội địa, nhưng việc vươn ra toàn cầu lại là một thách thức.

Tuy nhiên, các công ty dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) của Ấn Độ đã có chỗ đứng vững chắc trên toàn cầu.

Giá trị nhập khẩu (cột xanh) và lượng nhập khẩu (cột vàng) của Mỹ từ Ấn Độ. Nguồn: Tradeimex.

Ngày 10/8, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã đưa ra "lời kêu gọi đặc biệt" về tự lực cánh sinh. Phát biểu tại một cuộc họp ở Bengaluru, Thủ tướng Modi cho rằng các công ty công nghệ Ấn Độ đã tạo ra sản phẩm cho thế giới nhưng "bây giờ là lúc chúng ta cần ưu tiên hơn cho nhu cầu của Ấn Độ".

Nhóm Swadeshi Jagran Manch, có liên quan với Đảng Bharatiya Janata của ông Modi, đã tổ chức các cuộc biểu tình nhỏ trên khắp Ấn Độ vào ngày 10/8 nhằm kêu gọi mọi người tẩy chay các thương hiệu Mỹ.

"Mọi người hiện đang để mắt đến sản phẩm Ấn Độ. Sẽ mất một thời gian để có kết quả", Ashwani Mahajan, đồng chủ tịch nhóm, nói với Reuters. "Đây là lời kêu gọi về chủ nghĩa dân tộc, lòng yêu nước".

Ông cũng chia sẻ với Reuters một bảng mà nhóm của ông đang lan truyền trên WhatsApp, liệt kê các thương hiệu xà phòng tắm, kem đánh răng và đồ uống của Ấn Độ mà mọi người có thể lựa chọn thay vì các thương hiệu nước ngoài.

Trên mạng xã hội, một trong những chiến dịch của nhóm là triển khai đồ họa có tựa đề "Tẩy chay các chuỗi cửa hàng thực phẩm nước ngoài", với logo của McDonald's và nhiều thương hiệu nhà hàng khác.

Tham khảo: Reuters﻿