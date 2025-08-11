Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cứ mỗi ngày, 7 ‘ông lớn’ ô tô Nhật Bản mất hơn 20 triệu USD dù đã đạt được thỏa thuận thuế quan với Mỹ: Vì đâu nên nỗi?

11-08-2025 - 19:05 PM | Tài chính quốc tế

Tháng trước, Mỹ đồng ý giảm thuế đối với ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản xuống còn 15%.

Bảy nhà sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản ước tính thiệt hại tổng cộng 3 tỷ yên (20,3 triệu USD) lợi nhuận mỗi ngày vì Mỹ vẫn hoãn việc giảm thuế ô tô theo thỏa thuận gần đây giữa 2 nước.

Ước tính từ các nhà sản xuất ô tô, bao gồm Toyota Motor, Honda Motor và Nissan Motor, cho thấy tổng tác động của thuế quan trong cả năm là 2,7 nghìn tỷ yên (18,3 tỷ USD). Nếu không tính Nissan (chưa công bố dự báo lợi nhuận), thuế quan có thể khiến tổng lợi nhuận hoạt động của các hãng giảm 36%.

Mỹ đã tăng thuế đối với xe ô tô từ Nhật Bản từ 2,5% lên 27,5% vào tháng 4, nhưng đã đồng ý giảm xuống còn 15% vào tháng trước.

Nikkei Asia và Takaki Nakanishi, CEO tại Viện nghiên cứu Nakanishi, ước tính rằng việc trì hoãn áp dụng mức thuế mới trong 1 tháng sẽ làm tăng gánh nặng cho các nhà sản xuất ô tô thêm 100 tỷ yên, tương đương 3 tỷ yên mỗi ngày.

Năm ngoái, Nhật xuất 1,37 triệu xe sang Mỹ – thị trường tiêu thụ lớn nhất. Các hãng phụ thuộc mạnh vào xuất khẩu sang Mỹ như Mazda và Subaru chịu ảnh hưởng nặng.

Mazda – với 1/3 doanh số toàn cầu đến từ Mỹ – dự báo lợi nhuận ròng năm tài khóa 2025 giảm 82% xuống 20 tỷ yên, dù đã lên kế hoạch cắt giảm 80 tỷ yên chi phí. Dự báo này dựa trên giả định thuế giảm từ 1/8, nhưng thời hạn đã trôi qua. Nếu trì hoãn tiếp, hãng có thể lỗ. Subaru, với 70% doanh số ở Mỹ, dự báo lợi nhuận hoạt động giảm 51% xuống 200 tỷ yên.

Toyota sẽ chịu thiệt hại lớn nhất, ở mức1,4 nghìn tỷ yên, do doanh số tại Mỹ cao và thêm chi phí cho nhà cung cấp. Hãng đã tăng giá trung bình 270 USD/xe tại Mỹ hồi tháng 7 với lý do là cải thiện chất lượng. Toyota dự kiến lợi nhuận tăng 370 tỷ yên nhờ điều chỉnh giá nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với tác động thuế.

Honda thận trọng với việc tăng giá, còn Mitsubishi dù nâng giá từ tháng 6 vẫn lỗ 3 tỷ yên tại Bắc Mỹ vào quý 2 vì chịu thiệt hại 14,4 tỷ yên do thuế.

Tham khảo: Nikkei Asia

Nhật Bản đón kỷ lục buồn chưa từng có trong lịch sử, Thủ tướng gọi đây là tình trạng “khẩn cấp thầm lặng” của đất nước

Y Vân

