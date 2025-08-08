Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật Bản đón kỷ lục buồn chưa từng có trong lịch sử, Thủ tướng gọi đây là tình trạng “khẩn cấp thầm lặng” của đất nước

08-08-2025 - 19:01 PM | Tài chính quốc tế

Theo NHK, dân số Nhật Bản đã giảm 16 năm liên tiếp.

Nhật Bản đón kỷ lục buồn chưa từng có trong lịch sử, Thủ tướng gọi đây là tình trạng “khẩn cấp thầm lặng” của đất nước- Ảnh 1.

Theo số liệu chính thức, dân số Nhật Bản đã giảm hơn 900.000 người xuống còn 124,3 triệu vào năm 2024.

Đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1968 và là năm thứ 16 liên tiếp dân số Nhật Bản giảm, đài truyền hình NHK đưa tin.

Số người từ 65 tuổi trở lên chiếm 30% dân số cả nước, trong khi 60% người dân Nhật Bản ở độ tuổi từ 15 – 64.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ví những con số này là “tình trạng khẩn cấp thầm lặng” và cam kết sẽ có nhiều biện pháp hơn nữa để ngăn chặn xu hướng này.

Theo NHK, Tokyo là thành phố đông dân nhất Nhật Bản với 14 triệu dân, trong đó dân số ở thủ đô và tỉnh Chiba đang tăng lên.

Số lượng công dân nước ngoài tại Nhật Bản là 3,67 triệu người tính đến ngày 1/1/2025. Đây là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2013. Người nước ngoài đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Nhật Bản, giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong bối cảnh dân số già hóa của đất nước.

Theo Ngân hàng Thế giới, Nhật Bản là quốc gia có dân số già thứ 2 trên thế giới, sau Monaco.

Tổng thống nước chủ tịch luân phiên BRICS tuyên bố không “hạ mình” để nói chuyện thuế quan với ông Trump, chuẩn bị điện đàm với Nga, Trung Quốc để tìm sách lược ứng phó

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nợ Moscow hơn 700 triệu USD, quốc gia ứng viên EU đột ngột hủy ngang thỏa thuận với ‘ông lớn’ khí đốt Nga, gần 1 triệu người ‘chịu trận’

Nợ Moscow hơn 700 triệu USD, quốc gia ứng viên EU đột ngột hủy ngang thỏa thuận với ‘ông lớn’ khí đốt Nga, gần 1 triệu người ‘chịu trận’ Nổi bật

Buồn của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á: GDP tăng vọt nhưng doanh nghiệp chỉ mong ‘tồn tại’ không dám mở rộng, chật vật tránh sa thải, nợ lương

Buồn của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á: GDP tăng vọt nhưng doanh nghiệp chỉ mong ‘tồn tại’ không dám mở rộng, chật vật tránh sa thải, nợ lương Nổi bật

Chàng trai khởi nghiệp bán đồ thể thao từ tầng hầm của gia đình, 42 tuổi trở thành ông chủ của doanh nghiệp trị giá 50 triệu USD

Chàng trai khởi nghiệp bán đồ thể thao từ tầng hầm của gia đình, 42 tuổi trở thành ông chủ của doanh nghiệp trị giá 50 triệu USD

18:32 , 08/08/2025
Cảnh tượng tựa "hỏa ngục" tại Pháp: Cháy rừng lớn nhất nhiều thập kỷ, Thủ tướng Pháp gọi đây là "thảm họa quy mô chưa từng có"

Cảnh tượng tựa "hỏa ngục" tại Pháp: Cháy rừng lớn nhất nhiều thập kỷ, Thủ tướng Pháp gọi đây là "thảm họa quy mô chưa từng có"

18:10 , 08/08/2025
Thông tin Mỹ áp thuế vàng thỏi đẩy giá lên cao kỷ lục

Thông tin Mỹ áp thuế vàng thỏi đẩy giá lên cao kỷ lục

17:24 , 08/08/2025
Virus Chikungunya "phá hủy nội tạng" bùng phát khiến WHO phát đi kêu gọi hành động khẩn cấp nguy hiểm thế nào?

Virus Chikungunya "phá hủy nội tạng" bùng phát khiến WHO phát đi kêu gọi hành động khẩn cấp nguy hiểm thế nào?

17:15 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên