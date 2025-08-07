Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng thống nước chủ tịch luân phiên BRICS tuyên bố không “hạ mình” để nói chuyện thuế quan với ông Trump, chuẩn bị điện đàm với Nga, Trung Quốc để tìm sách lược ứng phó

07-08-2025 - 16:16 PM | Tài chính quốc tế

Nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh đang chịu mức thuế 50% do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva tuyên bố chưa có ý định đối thoại trực tiếp với Tổng thống Donald Trump và cho rằng điều đó hiện tại là “một sự tự hạ thấp mình”.

Trả lời phỏng vấn Reuters tại dinh tổng thống ở Brasilia, ông Lula khẳng định Brazil chưa tính đến biện pháp đáp trả thuế quan nhưng sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại cấp bộ trưởng. “Ngày nào tôi cảm thấy ông Trump sẵn sàng nói chuyện, tôi sẽ gọi ngay. Nhưng hôm nay, trực giác tôi nói rằng ông ta không muốn, và tôi sẽ không hạ mình”.

Dù là nước chịu trong những mức thuế cao nhất từ Mỹ, nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh dường như vẫn đủ vững để không cần vội vàng nhượng bộ. Tổng thống Lula mô tả mối quan hệ Mỹ - Brazil đang ở mức thấp nhất trong 200 năm qua, sau khi ông Trump đưa ra rào cản thương mại để yêu cầu Brazil phải dừng xét xử cựu tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro – người bị cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2022.

“Brazil là quốc gia có chủ quyền, tòa án của chúng tôi không quan tâm ông Trump nói gì. Bolsonaro phải chịu trách nhiệm không chỉ vì vụ đảo chính mà còn vì kéo ông Trump vào chuyện nội bộ đất nước”, Tổng thống Lula nói.

Nhà lãnh đạo Brazil cũng chỉ trích Trump từng “sỉ nhục” lãnh đạo các nước như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hay Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trong các cuộc gặp. “Không đời nào tôi để Tổng thống Mỹ sỉ nhục mình như vậy. Tôi tôn trọng tất cả, và yêu cầu được tôn trọng.”

Trong khi các bộ trưởng Brazil đang gặp khó trong việc kết nối với giới chức Mỹ, ông Lula tập trung vào chính sách nội địa nhằm giảm tác động của thuế Mỹ, đồng thời vẫn đảm bảo “trách nhiệm tài khóa”. Ông không tiết lộ chi tiết các gói hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, nhưng cho biết có thể bao gồm tín dụng và trợ cấp xuất khẩu.

Đặc biệt, ông tiết lộ đang lên kế hoạch điện đàm với lãnh đạo các nước BRICS, bắt đầu với Ấn Độ và Trung Quốc, để bàn về ứng phó chung trước chính sách thuế của Mỹ. “Một quốc gia nhỏ thì chẳng có sức mặc cả gì với Mỹ. Nhưng nếu hành động cùng nhau, chúng ta sẽ khác”, ông nói, cho biết thêm hiện tại thì chưa nhưng rồi sẽ có sự phối hợp giữa các nước BRICS. Năm 2025, Brazil đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên BRICS.

Khi được hỏi về khả năng tăng thuế với doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ lớn, Tổng thống Lula cho biết chính phủ đang nghiên cứu chính sách đảm bảo bình đẳng thuế khóa giữa doanh nghiệp Mỹ và Brazil.

Cuối cùng, ông công bố kế hoạch xây dựng chính sách quốc gia mới cho ngành khoáng sản chiến lược, coi đây là vấn đề chủ quyền quốc gia nhằm chấm dứt tình trạng khai khoáng thô rồi xuất khẩu giá rẻ. “Brazil không thể tiếp tục bán rẻ tài nguyên mà không thu được giá trị gia tăng nào”, ông nhấn mạnh.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, năm 2024, kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Brazil đạt 91,5 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Brazil đạt 49,1 tỷ USD, tăng 10,3% so với năm trước đó.

Theo Reuters﻿

Với 7 ‘vũ khí’ nặng 44 triệu tấn, Trung Quốc không ngại đối đầu Mỹ, chỉ một nước đi cũng đủ làm chao đảo loạt ngành chủ chốt của phương Tây

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

