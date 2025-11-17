"Lạ đời" người đàn ông ăn loại quả cực béo để "vét" mỡ trong máu, 3 tháng sau bác sĩ cũng bất ngờ

Mỡ máu cao là căn bệnh phổ biến và không ít người cho rằng phải kiêng chất béo mới giảm được mỡ máu, tốt cho tim mạch. Thế nhưng sự thật không phải vậy. Tiến sĩ Lưu Bá Nhân (Đài Loan, Trung Quốc) tiết lộ bơ giàu chất béo nhưng lại là "siêu quả" hạ mỡ máu, tốt cho tim mạch nếu ăn điều độ. Bằng chứng sống là 2 bệnh nhân được ông chia sẻ trong chương trình y tế trực tuyến "Health 2.0" số gần đây.

Người thứ nhất là anh Trần, gần 40 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) vốn có thói quen tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Thời điểm đi khám, chỉ số "mỡ máu xấu (Cholesterol LDL) của anh là 150 mg/dL. Ba tháng sau khám lại, chỉ số LDL giảm xuống 121 mg/dL và đáng chú ý là "mỡ máu tốt" (Cholesterol HDL) tăng vọt từ 40 mg/dL lên 60 mg/dL. Người thứ hai là một nữ bệnh nhân ở độ tuổi trung niên, họ Hạ. Chỉ số chất béo trung tính (Triglyceride) giảm mạnh từ hơn 200 mg/dL xuống chỉ còn 130 mg/dL sau 3 tháng.

Ảnh minh họa

Điểm chung giữa hai người này là cùng thay đổi lối sống, nhất là chế độ ăn uống sau khi được Tiến sĩ Lưu hướng dẫn. Trong đó, cả 2 cùng thêm bơ vào thực đơn hàng ngày. Anh Trần ăn nửa quả bơ mỗi ngày còn bà Hạ ăn 1/3 quả mỗi ngày.

Tại sao bơ nhiều chất béo nhưng lại "vét" mỡ máu?

Tiến sĩ Lưu chia sẻ, đây không phải 2 trường hợp duy nhất giảm được mỡ máu, cải thiện sức khỏe tim mạch nhờ ăn bơ theo hướng dẫn. Đặc biệt là với trường hợp của anh Trần, đến bản thân ông còn khá bất ngờ khi tái khám. Bởi chỉ số mỡ máu LDL thường được xem là khó giảm hơn Triglyceride nhưng anh Trần lại giảm mạnh và nhanh hơn dự kiến. Chưa kể, không chỉ giảm "mỡ máu xấu" mà "mỡ máu tốt" của anh còn tăng lên rất nhiều.

Rõ ràng bơ là loại quả nhiều chất béo nhưng tại sao lại giúp giảm mỡ máu? Đây cũng là điều chính hai bệnh nhân của Tiến sĩ Lưu cũng từng thắc mắc. Ông giải thích, bí mật nằm ở loại chất béo mà quả bơ chứa đựng. Ông còn gọi bơ là "vua" của các loại trái cây hạ mỡ máu vì nó chứa chủ yếu là axit béo không bão hòa đơn (Monounsaturated Fatty Acids - MUFAs), đặc biệt là axit oleic.

Ảnh minh họa

Cách bơ tác động đến mỡ máu như sau:

- Hạ LDL và Triglyceride: Khác với chất béo bão hòa gây hại, các MUFAs trong bơ giúp giảm nồng độ cholesterol LDL lưu thông trong máu.

- Tăng HDL (Cholesterol tốt): Đây là vai trò then chốt. HDL được ví như những "máy hút bụi", thu gom cholesterol thừa bám trên thành mạch máu và đưa chúng về gan để chuyển hóa và đào thải. Bơ thúc đẩy việc sản xuất và chức năng của HDL, từ đó giúp "vét" sạch mỡ máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bảo vệ tim mạch.

- Ngoài ra, bơ còn có chỉ số đường huyết (GI) thấp và giàu chất xơ, vitamin E, và Kali, giúp ổn định đường huyết, chống viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Lưu ý khi ăn bơ để cải thiện mỡ máu, tốt cho tim mạch

Tiến sĩ Lưu Bá Nhân khuyến nghị việc bổ sung bơ cần tuân theo nguyên tắc cân bằng calo và liều lượng cụ thể để đạt hiệu quả tối ưu mà không gây tăng cân:

- Lượng dùng cụ thể: Đối với người muốn cải thiện lipid máu, liều dùng khuyến nghị là khoảng 1/2 đến 1/3 quả bơ mỗi ngày (khoảng 50 - 80g). Đây là mức đủ để cung cấp MUFAs có lợi mà không làm tăng quá nhiều tổng lượng calo nạp vào.

- Kết hợp: Nên ăn bơ như một phần của bữa ăn lành mạnh, chẳng hạn như dùng trong salad, sinh tố không đường, hoặc ăn kèm với bánh mì nguyên cám.

Ảnh minh họa

- Tránh: Không nên kết hợp bơ với sữa đặc, đường hoặc các loại thực phẩm giàu chất béo bão hòa khác (như kem). Điều này sẽ làm tăng tổng lượng calo và chất béo không lành mạnh, triệt tiêu tác dụng hạ mỡ máu.

- Chú ý tổng calo: Mặc dù bơ chứa chất béo tốt, đây vẫn là loại quả có mật độ năng lượng cao. Người bệnh cần tính toán kỹ lưỡng tổng lượng calo hàng ngày để đảm bảo không bị tăng cân, vì tăng cân sẽ làm giảm hiệu quả của việc điều trị mỡ máu.