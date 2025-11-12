Bác sĩ Anh phấn khích vì phát hiện ra 1 loại quả siêu bổ dưỡng: Người Việt đã dùng làm thuốc từ lâu

Mới đây, một bác sĩ Anh đã lên đài phát thanh BBC giới thiệu về một loại quả siêu bổ dưỡng mà mọi người nên tận dụng để bồi bổ sức khỏe của mình.

Trong chương trình podcast What’s Up Docs? của đài BBC Radio 4, bác sĩ người Anh Chris van Tulleken đã rất phấn khích chia sẻ về việc gần đây, anh mới phát hiện ra quả quất được bày bán ở siêu thị và quyết định mua về ăn thử.

“Vị của quất rất đặc biệt — vừa đắng, vừa chua, vừa ngọt cùng lúc,” Chris tiết lộ. “Tôi làm việc trong lĩnh vực ẩm thực nhưng rất ngạc nhiên khi phát hiện ra có một loại quả phổ biến trong siêu thị mà tôi chưa từng ăn bao giờ.”

Vị bác sĩ mang quả quất đến trường quay, mời anh trai Xand van Tulleken (cũng là một bác sĩ) ăn thử. Hai anh em bác sĩ nổi tiếng với những lời khuyên về cải thiện chế độ ăn uống và tập luyện.

Ban đầu, Xand thấy quất hơi khó ăn nhưng dần dần lại thích thú.

“Đây đúng là loại quả giúp bạn tỉnh táo vào buổi sáng,” Chris nói khi thử một quả.

“Ngon đấy chứ?” Xand đáp.

Quả quất trên cây.

Xand tiếp tục nhận xét: “Loại quả này có vị giống như thứ gì đó rất tốt cho sức khỏe, vì phần vỏ đắng đến mức có vị như thuốc.”

Chris tiết lộ thêm rằng anh mua quả quất về cho các cô con gái ăn, và chúng đều rất thích thú.

Xand nói thêm: “Tôi thấy điều này rất hay, nhất là khi bạn có con nhỏ — hãy mua thử một loại trái cây mà bạn chưa từng ăn trước đó.”

Theo báo Anh Mirror, quả quất có thể được ăn toàn bộ, cả vỏ lẫn ruột, và chúng cực kỳ bổ dưỡng. Mỗi quả chỉ chứa khoảng 13 calo, không có cholesterol, lại giàu chất xơ và chất chống oxy hóa.

Theo chuyên trang y tế Mỹ WebMD, quất rất giàu vitamin C và vitamin A. Vitamin C đặc biệt quan trọng vì cơ thể không thể tự tổng hợp; nó giúp hình thành mạch máu, sụn, cơ, collagen và thúc đẩy quá trình lành thương.

Vitamin A là một chất chống oxy hóa quan trọng, giúp cải thiện thị lực, tăng trưởng, sinh sản và hệ miễn dịch. Nó còn bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do gây ung thư.

Khoảng 92% người Anh không ăn đủ 30g chất xơ mỗi ngày, nhưng quất lại chứa hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ giúp giảm cholesterol và kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Quả quất - vị thuốc y học cổ truyền của người Việt

Từ lâu, quất đã được sử dụng như một vị thuốc trong y học cổ truyền Việt Nam. Quả quất rất hiệu quả trong việc giảm ho, làm tan đờm. Có thể dùng quả tươi ngậm với đường phèn hoặc mật ong, hoặc làm mứt quất.

Mứt quất là món ăn quen thuộc của người Việt Nam.

Ngoài ra, quả quất còn giúp kích thích tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu; có thể giúp giải rượu, chống say và chữa nấc.

Quất ngâm mật ong/đường phèn là một bài thuốc dân gian phổ biến để chữa ho, giảm đau họng. Ngoài ra, nước quất và trà quất là các thức uống giải khát, bổ sung vitamin C hiệu quả.

Tóm lại, quả quất là một loại dược liệu tự nhiên quý giá, có thể dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn uống hằng ngày để tăng cường sức khỏe tổng thể.