Lạ lùng một cán bộ thuế "tạo sóng" trên mạng, còn được Facebook trả tiền

Thời gian gần đây, một "content creator" trong lĩnh vực thuế với tên “Thu Hồng Nguyễn” đã được đông đảo người nộp thuế trên cả nước biết đến, với những bài đăng hướng dẫn, giải đáp về chính sách thuế hết sức hữu ích. Trang Facebook cá nhân này hiện có hơn 15.000 người theo dõi và đã được bật chế độ kiếm tiền.

Theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, chủ sở hữu trang Facebook này chính là chị Nguyễn Thị Thu Hồng – Tổ phó Tổ Quản lý hỗ trợ doanh nghiệp, Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh.

Đăng trên trang cá nhân, chị Hồng chia sẻ, mục đích ban đầu của chị là để truyền tải các thông tin hữu ích để hỗ trợ người nộp thuế nắm vững chính sách và thực hiện đúng quy định của Nhà nước. Không ngờ, từ một bài đăng về hộ kinh doanh không nhận chuyển khoản để giấu doanh thu hồi tháng 6, đạt gần 5 triệu lượt xem, trang cá nhân của chị bắt đầu tăng lượt theo dõi. Và hơn một tuần nay, Facebook đã bật chế độ kiếm tiền cho các bài đăng của chị.

Chị Hồng cho biết, mỗi ngày Facebook trả trung bình từ 4–5 USD cho trang cá nhân của chị tùy mức độ tương tác. Con số này không lớn nhưng là động lực để chị tiếp tục chia sẻ những nội dung hữu ích; giúp người nộp thuế nắm chắc quy định, thực hiện đúng nghĩa vụ.

Hiện mỗi ngày, chị duy trì 2–3 bài đăng, các nội dung chủ yếu xoay quanh những thắc mắc mà nhiều người nộp thuế quan tâm như: quy định bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh; kê khai thuế trên eTax Mobile; thủ tục mua bán hóa đơn lẻ đối với hộ kinh doanh; thủ tục đất đai... Những nội dung tưởng như khô khan, khó tiếp cận nhưng qua cách chia sẻ của chị Hồng đang nhận được tương tác tích cực và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, mở ra hướng tuyên truyền mới cho ngành thuế.

Theo Báo Hà Tĩnh, chị Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1989, trú tại xã Cẩm Xuyên) tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, có hơn 12 năm kinh nghiệm trong công tác thuế tại Hà Tĩnh. Với kinh nghiệm làm việc thực tế và nắm vững các văn bản mới, chị được đánh giá là cán bộ có thể trình bày chính sách thuế rõ ràng, dễ tiếp cận cho mọi người. Trong quá trình công tác, chị cũng nhiều lần nhận giấy khen của Cục Thuế và Thuế tỉnh Hà Tĩnh nhờ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ chuyên môn.