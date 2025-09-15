Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạ mắt kiến trúc cây cầu qua sông Đuống sắp về đích

15-09-2025 - 13:44 PM | Bất động sản

Sau hơn 2 năm thi công, cây cầu hiện đại bắc qua sông Đuống đã thành hình và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Không chỉ giải tỏa áp lực giao thông cửa ngõ Đông Bắc, công trình còn gây ấn tượng mạnh bởi kiến trúc độc đáo, hứa hẹn trở thành điểm nhấn mới của Thủ đô.

Lạ mắt kiến trúc cây cầu qua sông Đuống sắp về đích- Ảnh 1.

Dự án cầu Đuống mới được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức khởi công từ tháng 9/2023 và có tiến độ hoàn thành năm 2025.

Lạ mắt kiến trúc cây cầu qua sông Đuống sắp về đích- Ảnh 2.

Dự án gồm hai cầu đường sắt và cầu đường bộ qua sông Đuống để thay thế cho cầu Đuống cũ đang khai thác chung đường sắt và đường bộ. Dự án có vị trí tại phường Thượng Thanh, Đức Giang (quận Long Biên cũ) và thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm cũ, thành phố Hà Nội).

Lạ mắt kiến trúc cây cầu qua sông Đuống sắp về đích- Ảnh 3.

Lạ mắt kiến trúc cây cầu qua sông Đuống sắp về đích- Ảnh 4.

Lạ mắt kiến trúc cây cầu qua sông Đuống sắp về đích- Ảnh 5.

Theo thiết kế, cầu đường bộ có chiều dài 382m, đường dẫn dài 318m, vận tốc thiết kế 80km/h, 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, giai đoạn phân kỳ trước mắt quy mô 4 làn xe cơ giới. Hai trụ cầu được thiết kế uốn cong mềm mại, tạo nên hình khối lạ mắt, khác biệt so với nhiều cây cầu đã có ở Hà Nội. Sau hơn 2 năm thi công, hai trụ cầu đường bộ T3, T4 giữa lòng sông Đuống đã lộ diện.

Lạ mắt kiến trúc cây cầu qua sông Đuống sắp về đích- Ảnh 6.

Trong khi đó, cầu đường sắt và đường dẫn dài 1km theo lý trình đường sắt hiện hữu, cách cầu Đuống cũ về phía thượng lưu khoảng 16,5m, trùng vị trí đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 đã thành hình.

Lạ mắt kiến trúc cây cầu qua sông Đuống sắp về đích- Ảnh 7.

Hiện nhà thầu đã lắp xong 2 dầm chính cầu đường sắt và đang tạm ngừng thi công đến tháng 10 để đảm bảo an toàn mùa mưa bão theo quy định về Luật Đê điều.

Lạ mắt kiến trúc cây cầu qua sông Đuống sắp về đích- Ảnh 8.

Lạ mắt kiến trúc cây cầu qua sông Đuống sắp về đích- Ảnh 9.

Lạ mắt kiến trúc cây cầu qua sông Đuống sắp về đích- Ảnh 10.

Tại công trường, nhiều máy móc, vật liệu, sà lan được tập kết phục vụ thi công dự án. Nhiều công nhân cũng được huy động triển khai các hạng mục.

Lạ mắt kiến trúc cây cầu qua sông Đuống sắp về đích- Ảnh 11.

Theo kế hoạch, việc GPMB dự án hoàn thành và bàn giao mặt bằng thi công vào quý IV/2024. Tuy nhiên, theo ông Mai Xuân Tân, Giám đốc Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (thuộc Ban Quản lý dự án đường sắt), hiện cầu đường bộ đang vướng toàn bộ mặt bằng 2 bên đầu cầu thuộc phường Việt Hưng và xã Phù Đổng, khối lượng chưa được GPMB chiếm trên 92%.

Lạ mắt kiến trúc cây cầu qua sông Đuống sắp về đích- Ảnh 12.

Liên tục "trượt" mốc tiến độ bàn giao mặt bằng, dự án có nguy cơ cao không thể hoàn thành trong năm 2025 theo kế hoạch.

Lạ mắt kiến trúc cây cầu qua sông Đuống sắp về đích- Ảnh 13.

Khi đưa vào sử dụng, cây cầu qua sông Đuống sẽ không chỉ giải tỏa áp lực giao thông cửa ngõ Đông Bắc, mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị ven sông, mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Theo Phùng Linh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách

Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách Nổi bật

Đất Xanh, Kim Oanh, Hưng Phát, Địa ốc Nam Việt… lọt danh sách nợ thuế “khủng”

Đất Xanh, Kim Oanh, Hưng Phát, Địa ốc Nam Việt… lọt danh sách nợ thuế “khủng” Nổi bật

Trường hợp nào mua nhà bắt buộc phải chuyển khoản?

Trường hợp nào mua nhà bắt buộc phải chuyển khoản?

13:43 , 15/09/2025
Cầm 5 tỉ đồng vẫn khó mua nhà đất ở TP HCM

Cầm 5 tỉ đồng vẫn khó mua nhà đất ở TP HCM

13:43 , 15/09/2025
16/9: Sunshine Group lên sóng livestream bộ đôi căn hộ 1PN+ giá khởi điểm 49 triệu/m2

16/9: Sunshine Group lên sóng livestream bộ đôi căn hộ 1PN+ giá khởi điểm 49 triệu/m2

13:36 , 15/09/2025
Lan Anh Avenue: Khẳng định uy tín từ lễ nghiệm thu phần móng Shophouse

Lan Anh Avenue: Khẳng định uy tín từ lễ nghiệm thu phần móng Shophouse

13:30 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên