Lạ mắt kiến trúc cây cầu qua sông Đuống sắp về đích

Theo thiết kế, cầu đường bộ có chiều dài 382m, đường dẫn dài 318m, vận tốc thiết kế 80km/h, 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, giai đoạn phân kỳ trước mắt quy mô 4 làn xe cơ giới. Hai trụ cầu được thiết kế uốn cong mềm mại, tạo nên hình khối lạ mắt, khác biệt so với nhiều cây cầu đã có ở Hà Nội. Sau hơn 2 năm thi công, hai trụ cầu đường bộ T3, T4 giữa lòng sông Đuống đã lộ diện.