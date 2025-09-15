Lạ mắt kiến trúc cây cầu qua sông Đuống sắp về đích
Sau hơn 2 năm thi công, cây cầu hiện đại bắc qua sông Đuống đã thành hình và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Không chỉ giải tỏa áp lực giao thông cửa ngõ Đông Bắc, công trình còn gây ấn tượng mạnh bởi kiến trúc độc đáo, hứa hẹn trở thành điểm nhấn mới của Thủ đô.
Dự án cầu Đuống mới được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức khởi công từ tháng 9/2023 và có tiến độ hoàn thành năm 2025.
Dự án gồm hai cầu đường sắt và cầu đường bộ qua sông Đuống để thay thế cho cầu Đuống cũ đang khai thác chung đường sắt và đường bộ. Dự án có vị trí tại phường Thượng Thanh, Đức Giang (quận Long Biên cũ) và thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm cũ, thành phố Hà Nội).
Theo thiết kế, cầu đường bộ có chiều dài 382m, đường dẫn dài 318m, vận tốc thiết kế 80km/h, 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, giai đoạn phân kỳ trước mắt quy mô 4 làn xe cơ giới. Hai trụ cầu được thiết kế uốn cong mềm mại, tạo nên hình khối lạ mắt, khác biệt so với nhiều cây cầu đã có ở Hà Nội. Sau hơn 2 năm thi công, hai trụ cầu đường bộ T3, T4 giữa lòng sông Đuống đã lộ diện.
Trong khi đó, cầu đường sắt và đường dẫn dài 1km theo lý trình đường sắt hiện hữu, cách cầu Đuống cũ về phía thượng lưu khoảng 16,5m, trùng vị trí đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 đã thành hình.
Hiện nhà thầu đã lắp xong 2 dầm chính cầu đường sắt và đang tạm ngừng thi công đến tháng 10 để đảm bảo an toàn mùa mưa bão theo quy định về Luật Đê điều.
Tại công trường, nhiều máy móc, vật liệu, sà lan được tập kết phục vụ thi công dự án. Nhiều công nhân cũng được huy động triển khai các hạng mục.
Theo kế hoạch, việc GPMB dự án hoàn thành và bàn giao mặt bằng thi công vào quý IV/2024. Tuy nhiên, theo ông Mai Xuân Tân, Giám đốc Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (thuộc Ban Quản lý dự án đường sắt), hiện cầu đường bộ đang vướng toàn bộ mặt bằng 2 bên đầu cầu thuộc phường Việt Hưng và xã Phù Đổng, khối lượng chưa được GPMB chiếm trên 92%.
Liên tục "trượt" mốc tiến độ bàn giao mặt bằng, dự án có nguy cơ cao không thể hoàn thành trong năm 2025 theo kế hoạch.
Khi đưa vào sử dụng, cây cầu qua sông Đuống sẽ không chỉ giải tỏa áp lực giao thông cửa ngõ Đông Bắc, mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị ven sông, mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Theo Phùng Linh
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/la-mat-kien-truc-cay-cau-qua-song-duong-sap-ve-dich-post1778233.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM