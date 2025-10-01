Là nữ nhân viên nghèo nhưng ở biệt thự, bị cảnh sát đột kích thu giữ 61.000 Bitcoin thì nói mình bị lừa, tòa án chính thức có kết luận

Theo The Guardian, Zhimin Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, 45 tuổi, đã điều hành một vụ lừa đảo tại Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, khiến 128.000 người mất tiền. Người phụ nữ cất giấu số tiền thu được dưới dạng Bitcoin, nhưng nhà chức trách Anh đã phá được vụ án khi họ đột kích một biệt thự ở Hampstead năm 2018 và thu giữ thiết bị của Qian chứa 61.000 Bitcoin, hiện có giá trị hơn 5 tỷ bảng.

Cảnh sát Đô thị London (Metropolitan Police) tin rằng đây là vụ thu giữ tiền điện tử đơn lẻ lớn nhất thế giới.

Trong phiên xét xử ngày 29/9 tại Tòa án Southwark Crown (London), Qian đã nhận tội với các cáo buộc nhận được tiền điện tử là tài sản phạm pháp và sở hữu nó trong khoảng thời gian từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2024.

Người phụ nữ đã trốn khỏi Trung Quốc năm 2017 bằng hộ chiếu giả của St Kitts và Nevis và nhập cảnh vào Anh. Một năm sau, người phụ nữ tìm cách rửa tiền bằng cách mua bất động sản với sự giúp sức của Jian Wen, 43 tuổi, một nhân viên tiệm đồ ăn Trung Quốc. Wen bị kết án tù 6 năm 8 tháng vào tháng 5/2024 vì vai trò trong vụ việc.

Jian Wen đến Anh năm 2007 và có cuộc sống giản dị tại Leeds giai đoạn 2011–2017 trước khi làm việc tại một tiệm đồ ăn Trung Quốc ở đông nam London. Người phụ nữ đã chuyển đến sống cùng Qian tại một ngôi nhà 6 phòng ngủ ở Hampstead Heath, bắc London, vào tháng 9/2017.

Trong thời gian rửa tiền cho Qian, Wen lái xe Mercedes và đưa con trai từ Trung Quốc sang sau 18 tháng để học tại một trường tư thục. Qian bỏ trốn sau khi cảnh sát đột kích ngôi nhà ở Hampstead, được gọi là Manor House, và thu giữ một két sắt chứa ví điện tử với số lượng Bitcoin khổng lồ.

Wen khẳng định bà không hề biết số Bitcoin đó có nguồn gốc từ lừa đảo và cho rằng Qian đã lừa dối bà. Wen nói rằng mình chỉ giúp Qian điều hành một doanh nghiệp trang sức có chi nhánh ở Singapore, Malaysia và Trung Quốc.

Vào tháng 1 năm nay, một thẩm phán đã ra lệnh buộc Wen phải hoàn trả hơn 3 triệu bảng trong vòng ba tháng, nếu không sẽ phải ngồi tù thêm 7 năm. Khoản tiền này được thu hồi từ Bitcoin và hai bất động sản ở Dubai.

Theo nhận định từ cảnh sát Anh - Chỉ huy bộ phận tội phạm kinh tế và mạng của Cảnh sát Đô thị, Will Lyne: “Đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử nước Anh và nằm trong số những vụ án tiền điện tử có giá trị cao nhất trên thế giới. Tôi vô cùng tự hào về đội ngũ của mình.”

Thông qua một cuộc điều tra tỉ mỉ và sự hợp tác chưa từng có với cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc, chúng tôi đã có được bằng chứng thuyết phục về nguồn gốc phạm pháp của số tài sản tiền điện tử mà Qian tìm cách rửa ở Anh... Tôi chia sẻ sự cảm thông với hàng nghìn nạn nhân bị lừa trong vụ việc này”, Thanh tra Isabella Grotto, người dẫn đầu cuộc điều tra nói.

“Ngày 29/9 đánh dấu kết quả của nhiều năm làm việc cẩn trọng. Khi đội của chúng tôi tìm ra Zhimin Qian, bà ta đã lẩn trốn công lý suốt 5 năm, và vụ bắt giữ đã khởi động một cuộc điều tra phức tạp, đòi hỏi bằng chứng từ nhiều quốc gia và sự rà soát kỹ lưỡng hàng nghìn tài liệu. Tôi vô cùng tự hào về đội điều tra và các đối tác đã nỗ lực không ngừng cho vụ án này", Thanh tra Isabella Grotto chia sẻ thêm.