La Tiên Villa tung Hero Collection với dòng villa hướng biển cực hấp dẫn

Lối vào từ tầng 2

Điểm nhấn độc đáo của Hidden Villa nằm ở thiết kế lối vào từ tầng hai, gợi đến nét mộc mạc của những chalet (ngôi nhà gỗ) Đà Lạt nhưng mở ra toàn cảnh vịnh biển Nha Trang bao la. Chính sự ẩn - hiện khéo léo ấy đã định hình phong cách sống thời thượng: kín đáo trong từng khoảnh khắc riêng tư nhưng vẫn phóng khoáng để chạm đến tự do.

Là sự giao hòa giữa thiên nhiên nguyên bản và kiến trúc hiện đại tinh tế, bộ sưu tập Hidden Villa như một bản hòa khúc dịu êm. Ở đó, phòng ngủ chính liền kề ban công với tầm nhìn vô cực hướng thẳng ra vịnh ngọc Nha Trang – một trong những vịnh biển đẹp nhất hành tinh, mang đến khung cảnh bình minh rực rỡ mỗi sớm mai hay những buổi trà chiều an nhiên.

Với hai mặt tiền thoáng rộng trên trục đường chính 9m lớn nhất toàn khu, Hidden với từng khung cửa, từng ban công đều hòa nhịp cùng biển khơi, ánh sáng tinh khôi và những khoảng xanh mát xoa dịu thân – tâm – trí.

Hồ bơi Bespoke độc bản

Bể bơi bespoke cho phép gia chủ cá nhân hóa theo phong cách riêng – từ hồ jacuzzi tròn thư giãn đến hồ sinh thái uốn cong hay hồ chữ nhật hiện đại.

Sự tiện nghi còn thể hiện ở chi tiết đậu xe ngay trước nhà – vừa gia tăng trải nghiệm sống, vừa mở rộng khả năng khai thác cho thuê. Tất cả các căn villa đều được bàn giao hoàn thiện cùng nội thất cao cấp, sẵn sàng vận hành với tỷ lệ lấp đầy trung bình 70% và lợi nhuận có thể đạt 160 triệu đồng/tháng.

Chính sự kết hợp giữa thẩm mỹ tinh tế và công năng tối ưu đã khiến Hidden Villa trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho cả an cư lẫn đầu tư – sản phẩm hiếm hoi có thể song hành hai giá trị trong cùng một không gian sống.

Tiểu thung lũng ẩn mình giữa vịnh Ngọc

Hidden Villa là nơi kết tinh ký ức và trải nghiệm sống gắn kết cùng thiên nhiên. Ở đó, nhịp thở của biển khơi, rừng xanh và bầu trời rộng mở hòa quyện trong từng chi tiết: layout thông thoáng, hồ bơi cá nhân hóa, ban công đón gió, nội thất tinh tế… tạo nên một không gian sống tinh tế, gần gũi nhưng vẫn toát lên phong thái của cộng đồng cư dân ưu tú.

Giữa miền đất văn hóa - nghệ thuật La Tiên Villa (Libera Nha Trang), từ Hidden Villa, cư dân và du khách dễ dàng sải bước chân đến Quảng trường Trống Đồng hay Nhà hát Đó, nơi lễ hội và tinh hoa bản địa ngân vang suốt bốn mùa; trong cảnh quan gợi nhớ bức tranh tứ bình, những màn trình diễn rực rỡ bên vịnh ngọc, cùng khoảnh khắc thong dong trên triền dốc hoa, tiếng sóng biển miên man và sự an yên được gìn giữ trong khu compound an ninh chuẩn quốc tế, tạo nên phong cách sống đậm chất thơ.

Ra mắt trong sự khan hiếm của thị trường, Hidden Villa tại La Tiên Villa nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng giá. Với thiết kế độc bản, công năng linh hoạt và tiềm năng khai thác vượt trội, dòng sản phẩm này không chỉ thôi thúc ước muốn an cư mà còn khẳng định giá trị bền vững cho những chủ nhân lựa chọn gắn bó cùng Nha Trang - đô thị vịnh được đáng sống bậc nhất hiện nay..

La Tiên Villa là compound mặt biển thuộc quần thể đô thị 44ha, thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích & dịch vụ được quy hoạch đồng bộ và hoàn chỉnh lớn nhất nội đô Nha Trang.

Tháng 7/2025, tập đoàn KDI Holdings và Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế - công bố đồng phát triển La Tiên Villa - biểu tượng mới tại Nha Trang - đô thị vịnh đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Trong vai trò đồng phát triển dự án, Masterise Homes sẽ cùng KDI Holdings định hình ý tưởng kiến trúc, định hướng lựa chọn vật liệu các hạng mục bàn giao đến tư vấn thiết kế hệ tiện ích toàn diện từ tiện ích trong nhà, ngoài trời, khu vực công cộng của La Tiên Villa, cam kết mang đến sản phẩm chất lượng vượt trội với giá trị bền vững.