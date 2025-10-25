"Lạc" vào thủ phủ chung cư mini vượt tầng ngộp thở

Theo quan sát của phóng viên, khu vực Triều Khúc có nhiều toà nhà xây cao 8-9 tầng chia nhỏ phòng từ 15 đến 30 m2. Mỗi phòng được lắp sẵn bình nóng lạnh, bếp mini và đồng hồ điện nước riêng - đặc trưng của các căn hộ mini cho thuê. Đa số các căn đã kín người thuê, treo biển “căn hộ cao cấp cho thuê - đầy đủ tiện nghi”. Dù mang danh “nhà ở riêng lẻ”, nhưng về hình thức, công năng và quy mô, các công trình này không khác gì chung cư mini - loại hình vốn đã bộc lộ nhiều rủi ro về an toàn. ﻿Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Thanh Liệt khẳng định, trên địa bàn hiện không có công trình nào được cấp phép xây dựng chung cư mini. Tất cả đều là nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, sau khi xây xong, nhiều chủ nhà ngăn chia thành nhiều căn hộ cho thuê. Nói về những toà chung cư mini tại Tân Triều, Triều Khúc được PV đề cập trong bài viết, lãnh đạo UBND phường Thanh Liệt cho biết, đây là những công trình xây dựng từ trước. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, phường Thanh Liệt cũng chưa nhận được hồ sơ bàn giao từ chính quyền trước đây (UBND xã Tân Triều - PV) nên rất khó xử lý.