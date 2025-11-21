Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ladophar muốn dùng quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn để khắc phục lỗ lũy kế

21-11-2025 - 16:40 PM | Thị trường chứng khoán

Tại ĐHĐCĐ bất thường sắp tới, Ladophar sẽ trình cổ đông phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2025 để giảm lỗ lũy kế từ gần 50,7 tỷ đồng xuống còn hơn 20,9 tỷ đồng.

Mới đây, CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar, MCK: LDP, sàn HNX) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 dự kiến diễn ra ngày 10/12/2025 sắp tới.

Theo đó, dựa trên BCTC 6 tháng đầu năm 2025 đã được soát xét, tại ngày 30/6/2025, Ladophar còn lỗ lũy kế gần 50,7 tỷ đồng. Ladophar cho biết dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh, dự kiến khoản lỗ lũy kế này phải cần 4-5 năm tới mới có thể xóa được hoàn hoàn.

Do đó, Ladophar sẽ trình cổ đông thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2025 để bù đắp một phần lỗ luỹ kế, cụ thể như sau:

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ự kiến sẽ thanh lý tài sản để khắc phục phần lỗ lũy kế nêu trên. 

Cũng tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần này, Ladophar sẽ trình cổ đông hạn mức vay vốn 300 tỷ đồng. Trong đó, 150 tỷ đồng vay vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và 150 tỷ đồng vay trung và dài hạn cho các khoản đầu tư.

Đặc biệt, Ladophar trình cổ đông phương án chào bán gần 9,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Ladophar dự kiến thu về hơn 93,6 tỷ đồng. Về mục đích sử dụng vốn, doanh nghiệp sẽ dùng 90 tỷ đồng để bù đắp thiếu hụt đầu tư nhà máy LDP CO2 hoặc/và trả cho tổ chức/cá nhân đã cho vay một phần/toàn phần số tiền dự kiến; còn lại hơn 3,6 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Ladophar sẽ tăng từ gần 187,3 tỷ đồng lên hơn 280,9 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây ông Phạm Trung Kiên- Chủ tịch HĐQT Ladophar vừa đăng ký bán ra 809.600 cổ phiếu LDP nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 27/11/2025 đến ngày 25/12/2025 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch HĐQT của Ladophar sẽ giảm sở hữu cổ phiếu LDP từ 898.392 cổ phiếu xuống còn 88.792 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 4,8% xuống còn 0,47%.


