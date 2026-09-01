Lãi kỷ lục, một doanh nghiệp trả cổ tức gần 3.000 đồng/cp ngay trong tháng 9

CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (UPCoM: IST) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 29,5% vào ngày 11/9, sau ngày giao dịch không hưởng quyền 10/9. Ngày thanh toán dự kiến là 22/9. Với hơn 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp dự kiến chi ra vào khoảng 44,3 tỷ đồng.

Mức chi trả này cao hơn kế hoạch cổ tức 24,84% được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó và là mức cao nhất trong 5 năm qua. Trong lịch sử hoạt động, IST chỉ từng có năm 2020 ghi nhận tổng tỷ lệ cổ tức cao hơn, ở mức 34% qua hai đợt chi trả. Năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục đặt mục tiêu chia cổ tức tối thiểu 25%.

Đáng chú ý, phần lớn dòng tiền cổ tức lần này sẽ chảy về công ty mẹ. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đang sở hữu 51% vốn tại IST, tương ứng dự kiến nhận khoảng 22,6 tỷ đồng. Một cổ đông lớn khác là CTCP Hàng hải Á Châu với tỷ lệ sở hữu 36,25%.

Ít được chú ý trên thị trường do quy mô vốn không lớn và cổ phiếu giao dịch trên UPCoM, IST thực tế là một mắt xích trong hệ sinh thái logistics của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Tiền thân của doanh nghiệp là bãi chứa container của Quân cảng Sài Gòn được hình thành từ năm 1995. Đến năm 2000, Điểm thông quan nội địa - ICD Tân Cảng Sóng Thần được thành lập. Năm 2015, doanh nghiệp được cổ phần hóa và chính thức giao dịch trên UPCoM từ đầu năm 2017.

Hoạt động cốt lõi của IST xoay quanh khai thác hạ tầng logistics tại khu vực phía Nam. Doanh nghiệp hiện cung cấp bốn nhóm dịch vụ chính gồm khai thác bãi container, kho và trung tâm phân phối, vận tải và đại lý hải quan.

Trong đó, hệ thống kho được giới thiệu có tổng diện tích khoảng 228.000 m², gồm kho phân phối, kho ngoại quan, kho nội địa và kho CFS. Khu vực depot có diện tích khoảng 105.000 m², phục vụ lưu bãi, quản lý container hàng và container rỗng. Công ty cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển container và phân phối hàng hóa tới nhiều tỉnh, thành.

Vị trí của IST tại Bình Dương, nay thuộc địa bàn TPHCM, giúp doanh nghiệp nằm gần khu vực tập trung nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp mở rộng các dịch vụ logistics tích hợp thay vì chỉ tập trung vào khai thác kho bãi.

Khả năng chi trả cổ tức của IST được hậu thuẫn bởi kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong năm 2025. Doanh thu thuần của công ty đạt hơn 512,3 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 82,5 tỷ đồng, tăng gần 19% và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 4.475 đồng.

Sang năm 2026, kết quả kinh doanh có phần chững lại. Sau 6 tháng, IST ghi nhận khoảng 265 tỷ đồng doanh thu và 44 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Dù không còn tăng mạnh như năm trước, mức lợi nhuận này vẫn tương đương hơn một nửa kết quả cả năm 2025.

Theo kế hoạch được công bố, IST đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 khoảng 595,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 133,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 114,9 tỷ đồng.