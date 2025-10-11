Lãi lớn nhờ tự doanh, Chứng khoán VIX đang nắm gì trong danh mục?

CTCP Chứng khoán VIX (MCK: VIX, sàn HoSE) mới đây công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với doanh thu hoạt động 3.222 tỷ đồng, cao gấp gần 6 lần cùng kỳ.



Hầu hết các hoạt động kinh doanh trong kỳ đều ghi nhận tăng trưởng. Trong đó, lãi từ tài sản tài chính FVTPL đạt 2.751 tỷ đồng, tăng 12 lần so với cùng kỳ, nhờ tăng mạnh ở cả lãi bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL tại ngày 30/9/2025 của VIX ghi nhận giá gốc 9.254 tỷ đồng. Trong đó, VIX "rót" hơn 5.900 tỷ đồng vào cổ phiếu niêm yết và đang tạm lãi gần 45%; có 3 cổ phiếu chiếm tỷ trọng hơn 1.000 tỷ đồng là EIB, GEE và GEX. Riêng cổ phiếu EIB có giá gốc giảm khoảng 300 tỷ đồng so với đầu năm, cho thấy công ty đã "chốt lời" cổ phiếu này.

Nguồn: VIX

Đáng chú ý, VIX không còn ghi nhận giá trị đầu tư vào trái phiếu niêm yết và chứng chỉ tiền gửi. Đồng thời quy mô ủy thác đầu tư giảm hơn một nửa còn 1.385 tỷ đồng và trái phiếu chưa niêm yết giảm nhẹ còn 838 tỷ đồng.

Tiếp đến, hoạt động cho vay đóng góp hơn 341 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Để có được kết quả trên, VIX đã đầu tư hơn 16.100 tỷ đồng vào hoạt động cho vay, chủ yếu là margin, con số này cũng gấp gần 3 lần đầu năm.

Ngoài 2 mảng chủ lực nói trên, hoạt động môi giới mang về 92 tỷ đồng doanh thu, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Tăng mạnh nhất là lãi từ các khoản đầu tư HTM khi tăng từ 186 triệu đồng lên 23,5 tỷ đồng. Tính đến cuối quý III/2025, VIX có 924 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn dưới 01 năm.

Trong kỳ, VIX đã chi hơn 50 tỷ đồng cho chi phí hoạt động, tiết giảm 74% so với cùng kỳ. Kết quả, công ty báo lãi trước thuế 3.048 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.449 tỷ đồng, lần lượt gấp 9,3 lần và 9,2 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VIX mang về 6.178 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 378% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đạt 5.116 tỷ đồng và 4.123 tỷ đồng, lần lượt gấp 7,5 lần và 7,4 lần cùng kỳ.

Ngày 9/10 vừa qua, VIX đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Thời gian, địa điểm tổ chức họp chưa được công bố.

Nội dung cuộc họp là việc tăng kế hoạch kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.000 tỷ đồng, cùng tăng tới 333% so với kế hoạch đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên 2025. Trong trường hợp kế hoạch này được thông qua, VIX đã vượt kế hoạch chỉ sau 3 quý đầu năm.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của VIX đạt gần 31.535 tỷ đồng, tăng tăng 61% so với đầu năm, chủ yếu do tăng quy mô cho vay.

Về nguồn vốn, VIX ghi nhận vay nợ ngắn hạn 10.283 tỷ đồng, tăng hơn 7.400 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty phải trả gần 112 tỷ đồng chi phí lãi vay.



